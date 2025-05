JECHOISISLELOCKER.com : Alerte aux arnaques par SMS de livraison de colis en relais

Avez-vous récemment reçu un SMS vous informant qu’un colis vous attend dans un point relais et qu’il faut vous rendre sur JECHOISISLELOCKER.com pour le récupérer ? Attention, vous êtes probablement face à une tentative d’escroquerie ! Dans cet article, je vous explique tout sur cette arnaque aux faux SMS de livraison qui se propage rapidement en France et comment vous protéger efficacement.

Une arnaque soigneusement élaborée qui vous vise personnellement

J’ai moi-même été confronté à ce phénomène la semaine dernière. Un message est arrivé sur mon téléphone, mentionnant mon nom complet et m’invitant à choisir un « locker » pour récupérer un colis prétendument en attente. Le SMS paraissait légitime au premier coup d’œil – après tout, qui n’attend pas régulièrement des livraisons à l’ère du e-commerce ?

Ce qui rend cette arnaque particulièrement pernicieuse, c’est l’utilisation de vos données personnelles pour gagner votre confiance. Voyons ensemble ce qui se cache derrière ce stratagème.

Tableau des indicateurs d’alerte sur JECHOISISLELOCKER.com

Indicateur Détails Niveau de risque Date de création du site 6 mai 2025 (moins de 6 mois) Très élevé Propriétaire du domaine Identité masquée dans Whois Très élevé Score de confiance ScamDoc 1% Très élevé Avis des utilisateurs Multiples signalements négatifs Très élevé Sécurité Google Site signalé comme dangereux Très élevé

Comment fonctionne cette arnaque aux colis?

Vous recevez un message texte qui semble provenir d’un service de livraison légitime. Le SMS utilise votre nom complet pour paraître authentique et vous invite à cliquer sur un lien pour « choisir votre locker » ou « reprogrammer votre livraison ».

Quand j’ai analysé le site JECHOISISLELOCKER.com, j’ai constaté qu’il présente plusieurs signaux d’alerte:

Création extrêmement récente : le nom de domaine a été enregistré le 6 mai 2025, soit depuis quelques jours seulement

: le nom de domaine a été enregistré le 6 mai 2025, soit depuis quelques jours seulement Propriétaire anonyme : l’identité du détenteur est dissimulée dans la base de données Whois

: l’identité du détenteur est dissimulée dans la base de données Whois Score de confiance minimal : ScamDoc lui attribue un score de confiance de seulement 1%

: ScamDoc lui attribue un score de confiance de seulement 1% Signalement de Google: le site est identifié comme dangereux par Google Safe Browsing

L’objectif des escrocs est simple : collecter vos informations personnelles et bancaires en vous faisant croire qu’un petit paiement est nécessaire pour récupérer votre colis.

Quels sont les véritables risques?

Contrairement à certaines idées reçues, les dangers liés à cette arnaque ne sont pas toujours ceux qu’on imagine:

Les risques réels:

Vol de données personnelles : Votre nom, adresse et numéro de téléphone peuvent être revendus à d’autres escrocs

: Votre nom, adresse et numéro de téléphone peuvent être revendus à d’autres escrocs Vol de données bancaires : Si vous entrez vos coordonnées de carte bancaire, elles seront récupérées par les fraudeurs

: Si vous entrez vos coordonnées de carte bancaire, elles seront récupérées par les fraudeurs Risque majeur – l’arnaque au faux conseiller bancaire: C’est la véritable menace! Après avoir obtenu vos informations, les escrocs vous appelleront en se faisant passer pour votre banque

Les risques surévalués:

Virus informatique : Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le risque d’infection par virus est limité car les escrocs veulent avant tout que vous puissiez accéder à leur faux site

: Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le risque d’infection par virus est limité car les escrocs veulent avant tout que vous puissiez accéder à leur faux site Prélèvements immédiats: La double authentification limite les risques de débits frauduleux instantanés

Je tiens à souligner que le danger principal réside dans l’appel d’un faux conseiller bancaire qui tentera de vous manipuler pour contourner vos protections bancaires. Cette technique est particulièrement efficace car l’escroc disposera déjà de vos informations personnelles pour paraître légitime.

Comment se protéger efficacement ?

Face à cette menace, voici mes conseils pour vous protéger:

Ne cliquez jamais sur les liens reçus par SMS concernant des livraisons imprévues

concernant des livraisons imprévues Vérifiez toujours l’authenticité des messages en contactant directement le transporteur via son site officiel

des messages en contactant directement le transporteur via son site officiel Méfiez-vous des messages urgents qui vous poussent à agir rapidement

qui vous poussent à agir rapidement Ne communiquez jamais vos codes de carte bancaire par téléphone, même à quelqu’un se présentant comme votre banquier

par téléphone, même à quelqu’un se présentant comme votre banquier Faites opposition immédiatement si vous avez communiqué vos données bancaires

si vous avez communiqué vos données bancaires Signalez les tentatives d’arnaque sur la plateforme gouvernementale dédiée

Si vous avez le moindre doute sur un SMS concernant une livraison, ouvrez l’application officielle du transporteur mentionné ou connectez-vous directement à son site web en tapant vous-même l’adresse. N’utilisez jamais les liens fournis dans les messages.

L’arnaque évolue: de nouvelles variantes apparaissent

Comme je le constate dans mon travail d’investigation, les escrocs sont créatifs et adaptent constamment leurs méthodes. JECHOISISLELOCKER.com n’est que la dernière d’une longue série de sites frauduleux. D’autres noms de domaines similaires ont été identifiés:

Consignes-solutions.com

Selectiondelocker.com

Jechoisisunlocker.com

Consignesinfos.com

Reprogrammationhoraire.com

Ces sites utilisent tous la même technique: vous faire croire qu’un colis vous attend et qu’une action urgente est nécessaire pour le récupérer.

Que faire si vous avez été victime ?

Si vous avez malheureusement cliqué sur le lien et fourni des informations:

Contactez immédiatement votre banque pour faire opposition si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires Surveillez attentivement vos comptes dans les semaines qui suivent Méfiez-vous de tout appel se présentant comme votre banque suite à cet incident Portez plainte auprès des autorités compétentes Signalez le site frauduleux sur les plateformes spécialisées comme Signal-Arnaques

Important: Si vous recevez un appel d’une personne se présentant comme votre conseiller bancaire après avoir visité un tel site, raccrochez immédiatement! C’est très probablement un escroc qui tentera de vous convaincre de valider des opérations frauduleuses.

Restez vigilant

Les arnaques aux SMS de livraison comme JECHOISISLELOCKER.com se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées. Restez vigilant face à ces tentatives qui exploitent notre habitude des achats en ligne et des livraisons en points relais. La meilleure protection reste la prévention: si vous n’attendez pas de colis, méfiez-vous de tout message vous informant d’une livraison, même si votre nom y figure. N’oubliez pas que les sites d’arnaque aux SMS de livraison en relais comme JECHOISISLELOCKER.com ne cherchent qu’une chose: accéder à vos données personnelles et financières.

Avez-vous déjà été confronté à ce type d’arnaque ? Partagez votre expérience en commentaire pour aider d’autres lecteurs à se protéger !