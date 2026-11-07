Époqu’Auto fait revivre l’histoire automobile avec 1 700 véhicules de collection à Eurexpo ce week-end

Époqu’Auto à Eurexpo : 1 700 véhicules de collection font revivre l’histoire automobile

Époqu’Auto, le salon automobile consacré aux véhicules de collection, revient à Eurexpo, près de Lyon, du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026. Vous vous demandez si cette grande exposition s’adresse seulement aux passionnés capables de distinguer chaque modèle au premier coup d’œil ? Pas du tout : les voitures anciennes racontent aussi l’évolution des usages, du design et de la société. Avec 1 700 véhicules annoncés, cette 47e édition entend faire du patrimoine automobile une affaire de curiosité autant que de mécanique.

Le rendez-vous s’agrandit avec un hall supplémentaire, des animations extérieures et un circuit de drift. Les organisateurs attendent environ 110 000 visiteurs, après une fréquentation de 108 000 personnes en 2025. Je vois dans cet écart une ambition mesurée : attirer davantage de monde sans réduire le salon à une simple accumulation de carrosseries rutilantes. Pour un parent venu avec un adolescent, par exemple, une voiture populaire peut ouvrir la conversation sur les vacances d’autrefois, tandis qu’une sportive historique mène vers la compétition. C’est là que l’histoire automobile devient concrète, et qu’une visite à Lyon peut intéresser bien au-delà des collectionneurs.

Donnée Repère pour l’édition 2026 Dates Du 6 au 8 novembre Lieu Eurexpo, à Chassieu, près de Lyon Véhicules exposés 1 700 annoncés Exposants Plus de 1 000 Clubs Environ 220 Fréquentation attendue 110 000 visiteurs

Un salon automobile qui raconte plusieurs générations

Les 1 700 véhicules annoncés couvrent un large éventail de l’automobile ancienne et de la moto. Les modèles populaires côtoient les voitures prestigieuses et les sportives, ce qui permet de passer d’une histoire familière à une pièce plus rare sans changer de hall. Je trouve cette diversité essentielle : un salon patrimonial gagne à mêler les icônes et les voitures que l’on a réellement croisées dans la rue.

Imaginez Claire, venue avec son père, qui s’arrête devant une voiture ressemblant à celle de ses grands-parents. Elle n’a pas besoin de connaître le nom du moteur pour poser une question sur son époque, son prix ou les trajets qu’on faisait à son bord. À mes yeux, ce type de rencontre vaut autant qu’une fiche technique : la mémoire automobile se transmet souvent autour d’un détail concret.

Les chiffres d’Époqu’Auto 2026, entre ambition et fréquentation

Les données annoncées donnent la mesure du rendez-vous : plus de 1 000 exposants et environ 220 clubs de marque doivent rejoindre Eurexpo. Le salon s’étendra sur près de 98 000 m², un format qui permet de réunir expositions, stands et animations. Ces chiffres signalent surtout une chose : il vaut mieux préparer sa visite plutôt que d’espérer tout découvrir au hasard en quelques heures.

La fréquentation attendue atteint 110 000 personnes, contre 108 000 visiteurs en 2025. Il s’agit d’une prévision, pas d’un résultat déjà constaté. Je retiens aussi le retour d’expérience très simple d’un visiteur fictif, Paul, qui consacre sa première heure aux voitures populaires avant de parcourir les espaces spécialisés : en choisissant un fil conducteur, il profite davantage du salon et évite de finir la journée à regarder les panneaux de sortie.

Un nouveau hall, un circuit extérieur et des animations

Pour cette édition, Époqu’Auto ajoute un hall et prévoit un circuit de drift à l’extérieur. Le contraste est intéressant : d’un côté, des voitures préservées comme témoins d’une autre époque ; de l’autre, une démonstration dynamique qui rappelle que l’automobile reste aussi un spectacle. Il faudra toutefois vérifier les horaires des animations avant de venir, car elles ne se découvrent pas toujours au même rythme que les expositions.

Le programme annoncé comprend également des ventes aux enchères. Pour le visiteur, elles ajoutent une dimension concrète au marché des véhicules de collection, mais ne transforment pas chaque voiture exposée en occasion à acheter. Je conseille de distinguer les espaces de présentation, les stands commerciaux et les ventes : cette précaution évite bien des malentendus, surtout quand une carrosserie brillante donne envie de sortir le chéquier un peu vite.

Préparer sa visite à Eurexpo sans passer à côté des temps forts

Avec une surface importante et plusieurs milliers de véhicules et pièces à découvrir, une visite improvisée peut vite devenir fatigante. Je recommande de choisir à l’avance deux ou trois priorités, puis de garder un peu de temps pour les découvertes inattendues. C’est souvent dans un stand de club ou devant un modèle moins célèbre que l’on entend les histoires les plus vivantes.

Repérez les espaces qui vous intéressent : voitures populaires, modèles sportifs, motos ou ventes aux enchères.

: voitures populaires, modèles sportifs, motos ou ventes aux enchères. Prévoyez du temps pour l’extérieur , notamment si vous souhaitez voir le circuit de drift.

, notamment si vous souhaitez voir le circuit de drift. Consultez les informations pratiques avant le départ pour vérifier les horaires, l’accès et les modalités de billetterie.

pour vérifier les horaires, l’accès et les modalités de billetterie. Faites des pauses : une journée de salon se savoure mieux quand on ne cherche pas à tout voir au pas de course.

Je pense aussi au cas de Nadia, venue avec deux enfants qui ne partageaient pas au départ son intérêt pour les voitures anciennes. Elle leur propose de repérer chacun le véhicule au design le plus étonnant : la visite prend alors la forme d’un jeu, sans qu’il soit nécessaire de transformer les plus jeunes en experts. Cette approche rappelle qu’un salon automobile peut parler à chacun, à condition de laisser place à la curiosité.

Époqu’Auto, une sortie pour découvrir le patrimoine automobile

Du 6 au 8 novembre 2026, Époqu’Auto réunira à Eurexpo voitures anciennes, motos, clubs et animations autour d’une même idée : comprendre ce que les véhicules racontent de leur époque. Les 1 700 modèles annoncés et la diversité des espaces donnent au salon une ampleur réelle, mais son intérêt ne se mesure pas seulement au nombre de carrosseries exposées. Il tient aussi aux échanges, aux souvenirs et aux questions que suscite chaque machine.

À Lyon, ce rendez-vous promet donc une visite autant culturelle que mécanique, avec une nouvelle dimension extérieure et un programme à parcourir selon ses envies. Pour moi, c’est précisément ce mélange qui fait la force du salon : l’automobile y devient un patrimoine vivant, accessible aux spécialistes comme aux simples curieux. Époqu’Auto, Eurexpo, véhicules de collection et histoire automobile donnent ainsi rendez-vous aux visiteurs du 6 au 8 novembre.

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