Grand Prix du Brésil de Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure le regarder ?

Vous cherchez où regarder le Grand Prix du Brésil de Formule 1, à quelle heure de départ et sur quelle chaîne suivre la course en direct ? Le GP du Brésil se déroule à São Paulo, sur le circuit d’Interlagos, du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026. En France, les essais, le Sprint et les qualifications sont annoncés sur Canal+ Sport, tandis que le Grand Prix doit être diffusé sur Canal+. Voici les horaires à retenir et le programme TV communiqué pour cette étape de la saison de Formule 1.

Interlagos réserve souvent des courses agitées : son tracé vallonné, ses virages serrés et les changements de météo peuvent rebattre les cartes. Je l’ai souvent constaté en suivant les retransmissions : on peut croire l’ordre établi, puis une averse ou une voiture de sécurité change tout en quelques tours. Pour ne rien manquer, mieux vaut donc vérifier la diffusion TV de chaque séance plutôt que de compter uniquement sur l’horaire de la course.

Grand Prix du Brésil 2026 : horaires et chaînes TV

Le rendez-vous est fixé du 6 au 8 novembre, à São Paulo. Les horaires ci-dessous sont indiqués en heure française ; ils permettent de repérer les séances principales sans confondre qualifications et course.

Séance Date Horaire en France Chaîne annoncée Essais et séances du vendredi Vendredi 6 novembre Programme détaillé à vérifier Canal+ Sport Sprint Samedi 7 novembre Horaire à confirmer dans la grille TV Canal+ Sport Qualifications Samedi 7 novembre 19 h Canal+ Sport Grand Prix Dimanche 8 novembre 18 h Canal+

Le point essentiel est simple : pour le départ du Grand Prix, rendez-vous sur Canal+ dimanche à 18 h. Les horaires exacts des autres séances pouvant évoluer, je conseille de consulter la grille de la chaîne à l’approche du week-end.

Le programme TV pour suivre le GP du Brésil

Les essais, le Sprint et les qualifications sont annoncés sur Canal+ Sport. La course principale, elle, est programmée sur Canal+ : c’est la distinction à retenir pour organiser son week-end et trouver la bonne chaîne de diffusion.

Le format Sprint donne aussi un enjeu supplémentaire au samedi, avec une séance compétitive en plus des qualifications du Grand Prix. Je me rappelle combien il est frustrant de se connecter juste à temps pour découvrir qu’on a raté le départ d’une course courte : pour éviter ce piège, mieux vaut vérifier la grille complète avant le début des séances.

Vendredi 6 novembre : essais et séances du week-end sur Canal+ Sport ; consultez la grille pour les heures précises.

essais et séances du week-end sur Canal+ Sport ; consultez la grille pour les heures précises. Samedi 7 novembre : Sprint et qualifications sur Canal+ Sport ; les qualifications sont prévues à 19 h.

Sprint et qualifications sur Canal+ Sport ; les qualifications sont prévues à 19 h. Dimanche 8 novembre : course en direct sur Canal+ à 18 h, heure française.

Pour suivre les enjeux de la grille, retrouvez aussi le point sur la place de Lando Norris au départ du Sprint au Brésil. Les horaires de cette édition doivent toutefois être distingués de ceux des saisons précédentes.

Interlagos, un circuit qui peut bouleverser la course

Le tracé d’Interlagos mesure 4,309 kilomètres et le Grand Prix se dispute sur 71 tours, soit un peu plus de 305 kilomètres. Ces chiffres expliquent en partie pourquoi la gestion des pneus, le placement en piste et les arrêts aux stands pèsent autant : une erreur se paie vite sur un circuit compact où les pilotes enchaînent les virages.

Le Brésil est aussi un rendez-vous chargé d’histoire pour la Formule 1, notamment grâce à Ayrton Senna et aux scènes mémorables vécues à Interlagos. Mais la nostalgie ne fait pas le résultat : en 2026, les conditions du week-end, le Sprint et les choix stratégiques seront déterminants. C’est ce mélange entre héritage et imprévu qui rend cette épreuve si suivie.

Comment regarder la course en direct en France

Pour voir le départ du dimanche, il faut se connecter à Canal+ avant 18 h. Les téléspectateurs qui souhaitent suivre aussi les séances précédentes devront vérifier leur accès à Canal+ Sport et la programmation du diffuseur, notamment pour le Sprint.

Je recommande de ne pas attendre la dernière minute pour régler son accès : lors d’un week-end de course, une connexion à vérifier au moment du départ est rarement le meilleur des réglages. Pour replacer l’étape brésilienne dans son contexte, vous pouvez également consulter les principaux rendez-vous sportifs autour du départ du Grand Prix.

Les horaires à retenir avant le départ

Le rendez-vous le plus simple à mémoriser reste celui du dimanche : 8 novembre à 18 h sur Canal+. Le samedi, les qualifications débutent à 19 h sur Canal+ Sport ; pour le Sprint et les essais, la grille officielle de la chaîne permettra de confirmer les horaires détaillés.

Entre le format Sprint, les caractéristiques d’Interlagos et les possibles changements de conditions, le GP du Brésil promet un week-end dense. Pour suivre la Formule 1 sans manquer une séance, gardez sous la main ce programme TV, vérifiez la chaîne de diffusion avant le départ et profitez de la course en direct à São Paulo, au cœur de la saison de Formule 1.

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