GP Explorer 3 : Découvrez les horaires et la diffusion TV des courses de F4 sur le circuit du Mans

À l’aube de cette année 2025, le GP Explorer 3 s’annonce comme l’un des événements incontournables du calendrier Motorsport, mêlant spectacle, compétition et innovation dans l’univers de l’esport racing. Sur le célèbre circuit du Mans, cette course de Formule 4, orchestrée par Squeezie, promet d’attirer une foule aussi passionnée que curieuse, que ce soit en piste ou devant leur écran. La particularité de cette édition réside dans le fait que tout sera diffusé en direct sur YouTube via la chaîne Automoto La Chaîne, permettant aux fans de suivre chaque tour, chaque dépassement, sans manquer une seule seconde du show. La rencontre entre le monde numérique et la discipline automobile traditionnelle offre une expérience inédite, où la compétition sportive et l’animation digitale se conjuguent parfaitement, symbolisant la naissance d’un nouveau format de course automobile à l’ère du digital. Mais alors, comment suivre cette épreuve sans manquer la moindre miette ? Quels sont les horaires, les chaînes et les moments forts à ne pas rater ? Et surtout, quelles sont les clés pour profiter pleinement de cette fusion entre esport et motorsport ?

Date Événement Horaires Diffusion TV / Streaming 3 octobre 2025 Essais libres 10h00 – 12h00 YouTube (Automoto La Chaîne) 3 octobre 2025 Qualifications 14h00 – 15h30 YouTube (Automoto La Chaîne) 4 octobre 2025 Sprint Race 11h00 – 12h00 YouTube (Automoto La Chaîne) 5 octobre 2025 Grande finale 15h00 – 16h30 YouTube (Automoto La Chaîne)

Comment suivre le GP Explorer 3 sur le circuit du Mans en 2025 ?

Ce qui frappe avec cette édition 2025, c’est la volonté de rapprocher le public du cœur de l’action sans le contraindre à se déplacer. La diffusion sur YouTube, via la chaîne Automoto La Chaîne, offre une accessibilité sans précédent pour tous ceux qui adorent le sport automobile, qu’ils soient novices ou aficionados confirmés. Les horaires ont été judicieusement planifiés pour que chacun puisse suivre la compétition dans les meilleures conditions. La retransmission en direct propose une immersion totale, avec des interviews, des analyses et même des interactions en temps réel.

Voici quelques conseils pour profiter pleinement du GP Explorer 3 :

Vérifier la programmation sur la chaîne officielle YouTube pour ne rien manquer des préparatifs et essais.

Activer les notifications pour recevoir alertes et rappels en amont des moments clés : qualifications, sprint, grande finale.

Se connecter quelques minutes avant le début pour profiter pleinement du livestream et de l’ambiance unique créée par la communauté.

Utiliser un bon équipement audio pour saisir chaque vibration du circuit et vivre chaque dépassement comme si vous y étiez.

Et si vous souhaitez approfondir, n’hésitez pas à suivre également les discussions en direct sur Twitter avec #GPEXplorer ou à consulter les extraits sur TikTok pour les moments forts en clips courts. La stratégie pour suivre ce rendez-vous de Formule 4 et de Motorsport en 2025 est simple, mais efficace : rester connecté et engagés!

Les raisons pour lesquelles le GP Explorer 3 va marquer l’année 2025

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un tel mariage entre esport racing et course automobile aligné sur une même plateforme. La popularité de Squeezie et de sa communauté sur YouTube a permis de rendre cette compétition encore plus accessible, tout en innovant dans l’expérience spectator. Le choix du circuit du Mans — emblématique dans le monde entier — accentue le prestige de l’événement. L’introduction d’une compétition de Formule 4 en format esport permet aussi d’attirer un nouveau public, plus jeune et connecté. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 2 millions de spectateurs ont suivi la dernière édition, et cette année, on s’attend à un record d’audience grâce à une couverture renforcée sur les réseaux sociaux et à la diffusion en continu. La formule innovante promet une expérience immersive mêlant sensations, divertissement et immédiateté.

Questions fréquentes sur la diffusion et les horaires du GP Explorer 3

