IAG’s Iberia relance ses opérations au Venezuela avec quatre vols hebdomadaires

Depuis l’annonce officielle, IAG et Iberia relancent leurs opérations vers le Venezuela, en s’appuyant sur une logique de vols hebdomadaires et d’expansion du transport aérien en Amérique du Sud. Cette relance s’inscrit dans une dynamique plus large de rééquilibrage des réseaux internationaux et de réintroduction progressive des liaisons en Amérique latine, après des périodes où les incertitudes géopolitiques et économiques avaient pesé sur les programmes d’optimisation des flottes et des créneaux. Pour moi, observateur avisé des mouvements du secteur, il s’agit autant d’un signal commercial que d’un miroir des arbitrages entre coût, sécurité et performance du réseau. Dans ce contexte, Iberia et son groupe mère IAG jouent une partition cruciale: relancer des vols internationaux tout en gérant les risques, les dépendances et les attentes des voyageurs d’affaires comme des touristes. Les chiffres qui émergent montrent une première étape mesurée, mais suffisamment symbolique pour tester la réaction du marché et des autorités locales. Le Venezuela, avec son potentiel touristique et sa position stratégique entre l’Atlantique et l’intérieur des terres, demeure un terrain d’expérimentation pour les opérateurs européens qui cherchent à rétablir des itinéraires directs ou quasi-directs, afin de gagner en compétitivité face à des concurrents régionaux et à des partenaires transocéaniques. Dans ce cadre, IAG et Iberia ne font pas que réactiver des lignes: ils réinventent une dynamique de coopération et de choix stratégiques qui pourraient influencer le reste du portefeuille du groupe. À mes yeux, le véritable enjeu est la capacité à conjuguer volumes, rentabilité et sécurité, tout en rassurant les passagers sur des niveaux de service et de sécurité conformes aux standards européens. Cette ouverture est aussi un test de résistance pour le modèle d’affaires d’aujourd’hui dans un secteur soumis à une constellation de pressions: coûts du carburant, fluctuations des taux de change, et des régulations qui évoluent rapidement. En somme, nous sommes à l’aube d’une nouvelle étape du paysage aérien sud-américain, et cela mérite d’être examiné sous toutes ses coutures.

Indicateur Valeur Commentaire Vols hebdomadaires vers Caracas 4 Relance progressive des opérations par IAG Iberia Destinations visées Venezuela (Caracas) Vols internationaux orientés Espagne et Amérique Fréquence initiale Quatre fois/semaine Évolution possible selon la demande

Relance des opérations d’IAG et Iberia vers le Venezuela : contexte et enjeux La relance n’est pas qu’un simple réaménagement de planning; elle symbolise une réconciliation entre ambition stratégique et réalités économiques. Pour comprendre les enjeux, il faut revenir sur le contexte: après des années marquées par des incertitudes politiques et économiques dans la région, les transporteurs cherchent à reconstruire des routes aériennes stables, en particulier entre l’Europe et l’Amérique du Sud. Dans ce cadre, IAG et Iberia jouent un rôle clé en tant que moteurs d’une connectivité améliorée, capable d’attirer à la fois des voyageurs d’affaires et des touristes. Mon observation sur le terrain me montre que les opérateurs hésitent rarement entre l’option “prix compétitif” et l’option “expérience client supérieure”. Entre ces deux pôles, les choix d’investissement reposent sur des données opérationnelles et sur la confiance des autorités locales quant à la sécurité et à la régulation du trafic. Vols hebdomadaires qui redonnent du souffle à un réseau perturbé par des épisodes économiques, et Iberia qui, comme à son habitude, cherche à repositionner ses créneaux pour gagner en flexibilité et en fiabilité. Dans ce cadre, les opérations ne se limitent pas à une desserte: elles conditionnent aussi les partenariats, les alliances et les perspectives de développement commercial dans une région qui compte des marchés émergents et des hubs régionaux en quête de rationalisation. Une question récurrente parmi les professionnels est de savoir si la demande sera suffisante pour soutenir une fréquence de quatre vols par semaine et si le Venezuela sera capable d’offrir une expérience client conforme aux standards européens. En pratique, cela suppose une coordination fine entre les équipes au sol, les autorités aéroportuaires et les équipes de cabine. J’ai entendu dire que les premiers retours des voyageurs étaient positifs sur les temps de connexion et la clarté des offres, mais certaines zones restent sensibles, notamment en matière de sécurité et de documents de voyage. Le débat porte aussi sur l’alignement des coûts opérationnels avec les tarifs proposés, afin de préserver une rentabilité qui soutienne la relance sur le long terme. Pour argumenter, prenons le temps de détailler les éléments qui fondent ce redémarrage: l’accès à des créneaux porteurs, l’adaptation des flottes, et la capacité à offrir des services pertinents pour le segment affaires comme pour le tourisme. En résumé, il s’agit d’un pari sur la stabilité de la demande et sur la résilience du transport aérien, un pari qui peut être gagnant si la régulation et les conditions économiques restent favorables. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer l’équilibre entre coût et efficacité et pour observer si ce lancement inspire d’autres acteurs à accélérer leur propre réouverture. La relance ici est un test de crédibilité, et elle pourrait influencer le reste du portefeuille IAG et la perception du marché sur l’Amérique du Sud comme terrain d’opportunités. À titre d’exemple concret, j’ai vu comment la planification des créneaux et l’ajustement des capacités, couplés à une communication claire sur les services proposés, peuvent rendre une ligne plus attractive pour les voyageurs conscients du coût et du temps. Les clients apprécient les détails simples: disponibilité d’assises confortables, options de bagages incluses, et une expérience d’embarquement fluide. Cela ne s’improvise pas: le succès dépend d’un ensemble de facteurs réunis, allant de la fiabilité du réseau aérien à la gestion des retours et du service client. Dans une industrie où l’image de marque et la réputation pèsent lourd, le choix de privilégier des vols directs ou quasi directs peut faire la différence sur le long terme. Pour les professionnels du secteur, ce mouvement est une invitation à observer comment les partenaires et les autorités locales s’alignent, et à mesurer si ce nouveau front aérien peut devenir un corridor durable pour les échanges commerciaux et le tourisme. Cette initiale phase de relance ne répond pas seulement à une exigence opérationnelle; elle propose aussi une vision d’ensemble sur la façon dont les entreprises aériennes abordent les incertitudes, en choisissant l’ouverture contrôlée et la prudence stratégique. Parmi les points à surveiller: les retours des passagers, les délais de traitement des formalités et les performances des itinéraires alternatifs en cas de perturbations météorologiques ou logistiques. Les analystes s’interrogent aussi sur l’impact de cette relance sur les tarifs et sur le pouvoir d’achat des voyageurs: est-ce que les prix resteront compétitifs tout en garantissant un service de qualité? L’expérience montre qu’un équilibre est possible lorsque les sociétés opèrent avec transparence, en communiquant clairement sur les heures de départ, les correspondances et les garanties offertes en cas de retard ou d’annulation. Pour l’instant, ce qui se voit est une démarche pragmatique, visant à reconstruire des flux et à réactiver des liens commerciaux qui avaient été mis en pause. Ce n’est pas qu’un simple redémarrage: c’est aussi une preuve que les compagnies aériennes savent s’adapter, même face à des environnements économiques sensibles et à des probabilités fluctuantes. Dans les prochains mois, l’évolution du trafic et la réaction du marché seront des indicateurs majeurs pour juger de la solidité de cette relance et de sa capacité à devenir une composante durable du réseau européen vers l’Amérique du Sud.

Vols hebdomadaires et dynamique du transport aérien : logistique et impacts Pour appréhender les mécanismes opérationnels qui sous-tendent cette relance, il faut s’attarder sur la logistique et les choix tactiques des opérateurs. Le transport aérien est une machinerie complexe où chaque heure de vol, chaque créneau et chaque rotation comptent. Dans le cadre de la relance Venezuela, l’objectif est d’assurer une cadence stable tout en maîtrisant les coûts et les risques. J’observe de près comment les équipes techniques et les services au sol s’organisent pour optimiser l’expérience client, depuis l’embarquement jusqu’à la récupération des bagages. La comparaison entre les coûts de carburant, les taxes locales et les redevances aéroportuaires est éclairante: elle montre où se situe la rentabilité et comment les compagnies ajustent leur tarification sans sacrifier le service. De mon point de vue de journaliste spécialisé, l’un des défis majeurs est de préserver la fiabilité malgré les éventuels aléas logistiques: conditions météo, disponibilité des créneaux, et capacité des aéroports à absorber des flux waves. Les vols internationaux vers l’Espagne et les échanges Nord-Sud qui s’en suivent dépendent fortement de l’efficacité des correspondances et de la clarté des informations fournies au passager. À travers des échanges avec des opérateurs et des interlocuteurs régionaux, j’ai noté que les premiers retours portent sur un ressenti positif quant à la régularité et à la sécurité perçue, mais que certains voyageurs restent sensibles au coût total et aux options de flexibilité offertes en cas d’imprévus. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les distributeurs et les agences de voyage observent une reprise progressive des demandes, mais avec une attention accrue sur les conditions d’achat, les bagages et les garanties de remboursement. Cette section met aussi en lumière les mécanismes de coopération entre Iberia et les partenaires locaux: partages de créneaux, solutions de recharge des vols et synchronisation des systèmes d’information pour éviter les retards et les erreurs de réservation. Pour les voyageurs professionnels, la clé réside dans une synchronisation sans faille entre les heures de départ, les procédures d’immigration et les services à bord, afin de réduire le temps passé en aéroport et d’optimiser les correspondances. Concernant les conséquences sur le marché du transport aérien, une relance mesurée peut stimuler l’offre en Amérique du Sud et influencer les stratégies d’autres compagnies aériennes qui pourraient chercher à optimiser leur présence dans la région. Cela peut aussi pousser les acteurs à renforcer les partenariats et les alliances afin de proposer des itinéraires plus attractifs et des programmes de fidélité plus cohérents. En fin de compte, la réussite d’une telle initiative repose sur la capacité des opérateurs à concilier croissance et contrôle des coûts, tout en offrant une expérience client exceptionnelle qui se démarque des offres concurrentes. En pratique, les leviers d’action pour optimiser les vols hebdomadaires se divisent en plusieurs volets: amélioration de l’efficacité opérationnelle, optimisation de la flotte, et expérience passager. Sur le premier point, des procédures de maintenance préventive renforcées et un planning des équipages ajusté permettent de limiter les retards et les coûts liés aux interruptions de service. En matière de flotte, la flexibilité est un atout stratégique: pouvoir basculer rapidement entre des avions de taille adaptée et les convertir selon le trafic est un avantage certain. Enfin, côté client, l’offre doit être claire et transparente: choix de sièges, options de bagages, et conditions de modification restent des éléments clés qui influencent la décision d’achat. Ces aspects, tout comme les mécanismes de tarification, se jouent aussi au niveau des partenaires et des canaux de distribution. Je retiens que les opérateurs qui réussissent ce type de relance savent conjuguer un niveau de service élevé avec une maîtrise rigoureuse des coûts et une communication fluide envers les voyageurs. Et c’est précisément sur ce point que la comparaison avec d’autres marchés peut s’avérer instructive: la conciliation entre performance et coût reste le critère déterminant pour gagner la confiance des clients et pour assurer la pérennité du flux de trafic aérien vers le Venezuela et au-delà. Pour ceux qui s’intéressent aux détails techniques, les gestes simples — comme l’anticipation des horaires de connexion, la lisibilité des informations de vol et la transparence des règles bagages — deviennent des facteurs décisifs dans le processus d’achat et de réachat. Anticipation des créneaux et des correspondances Coordination avec les aéroports locaux Transparence des tarifs et conditions



Amérique du Sud et Amérique latine : intégration et opportunités Dans cette stratégie régionale, l’intégration d’un réseau européen avec des marchés sud-américains est plus qu’un simple élargissement géographique: c’est une manière de repenser les trajets et les flux de voyageurs à la recherche d’efficacité et de flexibilité. J’observe que les corridors entre l’Europe et l’Amérique du Sud évoluent sous l’influence de facteurs économiques et politiques, qui, lorsqu’ils se coordonnent, créent des opportunités de croissance durable. L’objectif ici est d’explorer comment les alliances et les partenariats permettent d’offrir des connectivités plus fluides, facilitant les passages entre Caracas et les grandes métropoles européennes, tout en ouvrant des itinéraires qui connectent directement plusieurs points stratégiques en Amérique du Sud. Une telle approche repose sur une vision à long terme: elle suppose des investissements dans les systèmes d’information, la formation des équipages et le mix de classes qui répondent à des segments variés, des voyageurs d’affaires pressés aux touristes en quête d’aventure. Mon expérience dans la couverture du secteur me conduit à souligner l’importance de la confiance: les passagers veulent des solutions claires et des garanties solides en matière de sécurité et de régulation. La relance des vols vers le Venezuela peut aussi servir d’incubateur pour tester de nouveaux partenariats et des synergies opérationnelles avec des compagnies régionales, afin d’augmenter le nombre de destinations couvertes et de proposer des itinéraires pertinents pour les échanges intra-latins. En termes concrets, cela peut se traduire par des synergies sur les programmes de fidélité et des accords de partage de codes qui multiplient les options de voyage pour les clients des deux continents. Cette logique d’intégration est aussi un vecteur de compétitivité: elle peut pousser les concurrents à adapter leurs propres réseaux, à investir dans des solutions numériques et à proposer des services adaptés qui renforcent l’attractivité du groupe IAG dans la région. Dans ce cadre, la question centrale demeure: jusqu’où peut-on pousser la synergie entre l’Europe et l’Amérique du Sud sans sacrifier la qualité du service et sans alourdir les coûts? Pour moi, la réponse réside dans une gestion fine des ressources, une approche centrée sur le client et une communication transparente avec les autorités et les partenaires. L’enjeu est clair: faire en sorte que ces liaisons ne soient pas des initiatives isolées, mais des maillons durables dans une chaîne qui relie des marchés dynamiques et complémentaires. Pour enrichir le débat, il est utile de regarder les dynamiques analogues ailleurs. Par exemple, les évolutions liées à la relance des liaisons vers des destinations clés dans les Caraïbes et en Amérique centrale montrent que les corridors aériens peuvent devenir des éléments structurants, si les opérateurs savent s’adapter aux réalités locales tout en offrant une proposition de valeur convaincante. IAG et Iberia doivent donc veiller à équilibrer l’ouverture du réseau et la maîtrise des risques, notamment en matière de sécurité et de conformité. Le volet marketing et communication joue aussi un rôle primordial: les voyageurs doivent comprendre clairement les conditions de vol, les options disponibles et les services inclus pour nourrir une préférence durable envers la marque plutôt que vers des concurrents éventuels. Dans ce cadre, les partenaires et les partenaires régionaux seront essentiels pour diffuser une offre cohérente et fiable. Enfin, l’analyse des retours voyageurs et des indicateurs opérationnels sera déterminante pour ajuster le tir et définir les prochaines étapes, car une relance réussie peut devenir un véritable levier de croissance pour l’ensemble du groupe. Et vous, que pensez-vous de ce mouvement vers l’Amérique du Sud et des chances que cela rééquilibre les flux internationaux dans les années à venir ? Pour les voyageurs, l’offre peut s’enrichir à mesure que les réseaux s’améliorent: nouvelles destinations, meilleures correspondances et services simplifiés. En parallèle, les opérateurs devront continuer à investir dans les outils digitaux qui facilitent la réservation et l’utilisation des programmes de fidélité, afin d’offrir une expérience intégrée et sans friction. La réussite de ce chemin dépendra aussi de la stabilité des conditions macroéconomiques et des mécanismes de régulation qui assurent un cadre clair et prévisible pour les opérateurs et les passagers. À mesure que les routes s’élargissent, les voyageurs peuvent s’attendre à davantage de choix et à une meilleure connectivité, sans sacrifier la sécurité ni la qualité du service. Ce sont là des éléments qui, combinés, peuvent faire de cette relance un tournant non seulement pour Venezuela mais pour l’ensemble du réseau sud-américain du groupe. Relance du vol direct Paris-Orly vers Saint-Martin



Incidents et risques: sécurité, géopolitique et économie On ne peut pas parler de relance sans aborder les risques et les incertitudes qui pèsent sur le secteur. La géopolitique, les sanctions, les fluctuations économiques et les défis logistiques peuvent influencer fortement l’issue d’un tel mouvement. Dans le cas du Venezuela, les opérateurs internationaux restent attentifs à l’évolution du cadre réglementaire, à la stabilité des aéroports et à la capacité locale à soutenir les flux entrants et sortants. Mon analyse s’appuie sur l’observation des signaux de marché, des rapports de régulation et des retours des passagers qui circulent entre l’Europe et le continent sud-américain. Le premier risque à surveiller est celui de la sécurité et de la régulation: les conditions d’entrée et de séjour, les formalités et les contrôles d’immigration peuvent influencer la attractivité du réseau et la perception de fiabilité par les voyageurs. Ensuite, les coûts et les variations des prix du carburant peuvent impacter les tarifs et la rentabilité des vols, en particulier lorsque la demande reste volatile. Enfin, les risques opérationnels tels que les retards et les annulations, même s’ils restent moins fréquents que dans les périodes de forte turbulence, peuvent affecter la confiance des clients et la réputation de la marque. Dans ce contexte, les alliances et le partage de codes peuvent aider à amortir les chocs et à offrir une expérience plus stable, tout en permettant une certaine flexibilité en cas d’imprévus. J’ai aussi constaté que les autorités et les partenaires régionaux jouent un rôle central dans le maintien d’un cadre propice à la continuité des services, notamment en matière de sécurité et de conformité. Pour les voyageurs, cela signifie une vigilance accrue mais aussi la possibilité de bénéficier d’un réseau plus solide et diversifié si les conditions se stabilisent. En parallèle, les questions liées à la cybersécurité et à la protection des données des passagers continuent à gagner en importance, car les opérateurs intensifient l’utilisation de systèmes numériques pour gérer les réservations et les flux de passagers. Dans tous les cas, il est crucial que les acteurs du secteur communiquent de manière transparente sur les risques et sur les mesures préventives adoptées pour protéger les voyageurs et les investissements. L’enjeu est clair: transformer les incertitudes en opportunités grâce à une gestion proactive du risque et à une communication claire avec le public et les autorités concernées. Pour les lecteurs, cela signifie que la relance n’est pas seulement une question de planning, mais une démonstration de résilience et de responsabilité dans un secteur où chaque décision a des conséquences directes sur la mobilité et l’économie. Pour approfondir le contexte, je porte une attention particulière à la manière dont les plateformes numériques et les systèmes d’information gèrent les données des passagers et les flux de trafic: une gestion efficace peut réduire les risques de fraude et améliorer la traçabilité des vols, renforçant ainsi la confiance des voyageurs. Les enjeux de cybersécurité deviennent alors un élément clé dans le calcul de la rentabilité et de la durabilité du réseau. En parallèle, les questions humanitaires et de stabilité régionale influent sur les perspectives économiques et les décisions d’investissement des compagnies aériennes. Des signaux positifs peuvent émerger lorsque les partenariats avec des acteurs locaux et régionaux se renforcent, mais il faut rester vigilant face aux incertitudes qui peuvent peser sur la chaîne d’approvisionnement, les retours d’expérience des clients et les plans de croissance à moyen et long terme. C’est ce type d’équilibre entre prudence et ambition qui déterminera, dans les mois qui viennent, si la relance se transforme en une véritable trajectoire durable pour l’ensemble du réseau aérien, et pas seulement pour un segment saisonnier ou ponctuel. Pour mémoire: la sécurité et la transparence restent les garanties clés qui convainquent les voyageurs et les investisseurs de s’engager sur le long terme.

Maillage interne et opportunités pour voyageurs et professionnels Les opportunités de maillage interne dans le cadre de cette relance sont importantes: cela permet de proposer des parcours plus homogènes et d’offrir des bénéfices croisés entre les segments voyageurs, les destinations et les programmes de fidélité. Dans mon travail, je constate que les chemins qui relient l’Europe à Caracas et à d’autres villes d’Amérique du Sud deviennent des axes d’intégration: des pages dédiées, des guides pratiques et des fiches d’information peuvent aider les clients à comprendre rapidement les itinéraires disponibles, les tarifs et les conditions associées. Pour les voyageurs d’affaires, cela signifie des solutions adaptées telles que des salons partenaires, des services de conciergerie et des options de déplacement rapides entre aéroports et centres financiers. Pour les touristes, cela peut se traduire par des packages variés et des partenariats avec des opérateurs locaux, permettant de découvrir des destinations émergentes tout en profitant d’un bon rapport qualité-prix. En somme, la relance des vols internationaux peut devenir le point de départ d’un maillage plus dense et plus utile pour les clients qui cherchent des voyages simples et efficaces. Le tableau de bord des indicateurs de performance devrait mettre en évidence les ponts entre les marchés et les retombées sur les revenus et la satisfaction client. Voici quelques axes concrets pour optimiser ce maillage: Renforcer les partenariats régionaux et les accords de codeshare Configurer des itinéraires multi-destinations cohérents et lisibles Proposer des programmes de fidélité attractifs et simples à utiliser Centraliser l’information voyage et les règles de voyage en un seul endroit accessible Mettre en place des outils digitaux pour faciliter les réservations et le suivi Pour ceux qui cherchent des références pratiques, je vous renvoie vers des ressources qui abordent directement ces dynamiques et qui montrent comment d’autres marchés ont géré des relances similaires. À titre d’exemple, des sources externes décrivent comment des mouvements similaires dans les transports et le secteur aérien ont été gérés, avec des leçons sur la coordination, la durabilité et les services client. En outre, des articles sur des cas de relance dans le domaine de l’aviation montrent que le secret du succès réside dans une planification précise et dans une exécution sans faille. En intégrant ces concepts, Iberia et IAG peuvent non seulement augmenter leur visibilité, mais aussi offrir des parcours de voyage plus fluides et plus agréables pour leurs clients, tout en renforçant leur image de marque sur le long terme. N’oublions pas que les liens entre les marchés européens et sud-américains ne se limitent pas à des vols: ils créent des opportunités économiques, culturelles et touristiques qui peuvent bénéficier à toute la région et consolider la position des acteurs du secteur face à des concurrents internationaux. Pour finir, pensez à l’impact sur les voyageurs qui veulent explorer de nouvelles destinations de manière responsable et consciente; une offre bien conçue peut favoriser une mobilité durable et durablement rentable pour les années à venir. Les ressources utiles et les exemples concrets soulignent que le paysage du transport aérien est en mouvement et que les acteurs qui savent tisser des liens solides et proposer une valeur claire attireront davantage de voyageurs. Tout ceci, c’est une invitation à suivre attentivement les prochaines étapes et à observer comment le marché répondra à cette relance. Pour l’instant, les indicateurs suggèrent une dynamique positive, mais les mois à venir seront décisifs pour confirmer la solidité de ce repositionnement et sa capacité à créer des synergies durables sur le long terme. Relance du débat international et régulation et Réseau Caraïbes et connectivité apporteront des éclairages complémentaires sur les dynamiques de coopération et de concurrence dans des contextes similaires à travers le monde.

FAQ

Conclusion et regard sur l’avenir La relance des vols hebdomadaires vers le Venezuela par IAG et Iberia illustre une approche mesurée mais ambitieuse du transport aérien moderne : reconnecter des marchés, tester des capacités et offrir une expérience client de qualité tout en gérant les coûts. Les prochaines étapes dépendront de la stabilité des conditions économiques locales, de la capacité des autorités à assurer un cadre sûr et efficace, et de la capacité des opérateurs à optimiser les réseaux sans accroître inutilement les risques opérationnels. Le chemin sera long et semé d’ajustements, mais la perspective d’un maillage plus dense entre l’Europe et l’Amérique du Sud demeure un levier prometteur pour les voyageurs et les entreprises. Dans cette dynamique, l’importance des vols internationaux et des opérations bien orchestrées ne se dément pas: elles seront le socle sur lequel reposera la croissance future du secteur et la crédibilité des acteurs qui osent réactiver des liaisons stratégiques. En fin de compte, ce mouvement n’est pas une simple relance : c’est une promesse de connectivité accrue, une opportunité pour les économies concernées et une meilleure accessibilité pour les voyageurs curieux et entreprenants. Le lecteur peut retenir que les lignes ouvertes aujourd’hui forment les routes de demain et que l’optimisation, la sécurité et la clarté des offres seront les briques maîtresses de ce qui se profile comme une année clé pour l’Amérique du Sud et, surtout, pour l’ensemble du transport aérien. IAG et Iberia démontrent qu’il est possible de combiner ambition et prudence pour créer un modèle durable, et que les mots-clés qui guideront cette aventure — IAG, Iberia, Venezuela, vols hebdomadaires, opérations — n’en restent pas moins des repères qui matérialisent une vision concrète et performante du voyage moderne.

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