Le lancement imminent d’Alstom Velvet marque une étape historique dans le paysage ferroviaire français, réaffirmant la montée en puissance du secteur privé face à la dominance historique de la SNCF. Anciennement connue sous le nom de Proxima, cette nouvelle compagnie s’inscrit dans le cadre de l’ouverture à la concurrence annoncée par la réforme du secteur ferroviaire, visant à offrir aux voyageurs une alternative innovante et performante. Avec son identité visuelle forte mêlant le vert foncé et le rose lilas, Velvet cherche à s’imposer comme une marque entriesymbole de dynamisme, d’écologie et de modernité. Son nom, évocateur de douceur et de vitesse, orné de rames conçues par Alstom, marque la volonté de marquer une différenciation claire. L’objectif affiché est ambitieux : répondre à une demande croissante pour le transport à grande vitesse sur certaines lignes saturées, tout en proposant une expérience de voyage renouvelée, plus réactive et plus confortable pour les usagers.

Alstom Velvet : innovation technologique, stratégie ferroviaire et concurrence sur le rail français

Contexte économique et environnement concurrentiel

Le secteur ferroviaire français vit une phase de mutation profonde. La présence historique de la SNCF domine le marché avec ses services TGV Inoui en blanc et Ouigo en bleu turquoise, qui, jusqu’à présent, ont monopolisé la grande vitesse nationale. Pourtant, la tendance mondiale vers un transport plus flexible et compétitif incite la France à ouvrir ses lignes à de nouveaux acteurs, notamment avec le lancement de Velvet. La concurrence s’intensifie avec des acteurs internationaux comme Trenitalia, qui déploie ses trains rouges sur le territoire, ou Renfe, opérant en Espagne et tentant d’étendre son influence à la France. Selon les analystes, cette disponibilité accrue d’offre nouvelle entraîne une segmentation stratégique du marché, avec des niches pour la haute qualité et une réponse aux besoins spécifiques des voyageurs d’affaires ou de loisirs. Avec une demande insatisfaite sur les routes les plus fréquentées comme Paris-Bordeaux ou Paris-Rennes, Velvet entend combler ce vide, tout en proposant une alternative à la fois plus moderne et plus économique.

Acteurs principaux sur le marché ferroviaire français en 2028 Couleur/Identité visuelle Type de service SNCF (TGV Inoui, Ouigo) Blanc, Bleu turquoise Public, Low-cost et Standard Velvet Vert foncé et Rose lilas Privé, Haut de gamme Trenitalia Rouge International, Haute vitesse Renfe Blanc International, Longue distance

Specificités opérationnelles et techniques

Le projet Velvet prévoit le déploiement de trois lignes principales à partir de 2028 : Paris-Bordeaux, Paris-Angers-Nantes et Paris-Rennes. Ces axes, déficitaires en capacité de transport et en heures de pointe, représenteront une réponse stratégique à la saturation des lignes classiques. La compagnie mise sur une offre sans arrêt intermédiaire, garantissant une rapidité et une efficacité accrues. Avec la commande de 12 rames Alstom Avelia Horizon, identiques à celles que la SNCF prévoit d’utiliser, Velvet affirme sa détermination à offrir un matériel de dernière génération, combinant vitesse, confort et technologies innovantes. Ces trains innovants permettront d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h, avec une capacité de 600 places par rame, adaptées pour accueillir 10 millions de voyageurs par an, selon les projections. La modernisation des infrastructures, associée à des investissements importants, reflète la volonté d’offrir un service fiable et durable, notamment en intégrant des normes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.

Caractéristiques techniques des rames Velvet (Avelia Horizon) Valeur Vitesse maximale 320 km/h Capacité 600 places Technologies embarquées Énergie renouvelable, connectivité avancée Réduction de consommation 20% par rapport aux modèles précédents

Réactions et perspectives d’avenir

Face à cette offensive, la SNCF ne reste pas inactive. La surveillance étroite de Velvet, par le biais de régulation stricte et d’un contrôle accru sur les accès aux infrastructures, s’intensifie. Des voix s’élèvent, suspectant une volonté de favoriser un avantage concurrentiel, ce qui alimente un discours polémique sur l’équité et l’aménagement équilibré du territoire. Pourtant, Velvet assure qu’il ne souhaite pas modifier les règles d’accès ou d’Aménagement, insistant plutôt sur une diversification du choix pour les voyageurs. L’investissement colossal, notamment lié aux péages ferroviaires, témoigne de la crédibilité et de la solidité financière de Velvet, soutenue par des capitaux privés et l’engagement d’Alstom. La stratégie consiste à offrir une alternative crédible, sans tomber dans la stratégie low-cost type Ouigo, mais en privilégiant la qualité, la rapidité et la durabilité. La phase d’essais, prévue dès 2026, s’accompagne d’un déploiement progressif qui doit permettre de valider la fiabilité technologique et commerciale du projet avant la mise en service officielle en 2028.

Principaux investissements et coûts liés à Velvet Montant estimé Commande de rames Alstom Horizon €1,5 milliard Aménagement des lignes et infrastructures €500 millions Frais de péage et maintenance €300 millions/an Budget total estimé pour la phase initiale €2,3 milliards

Perspectives pour 2028 et au-delà

Les ambitions de Velvet ne se limitent pas à la France. Après une phase pilote en 2026, la compagnie prévoit de renforcer son réseau avec de nouvelles lignes, notamment pour concurrencer le système actuel sur les axes tels que Paris-Lille ou Paris-Lyon. La montée en puissance s’accompagne d’un intérêt accru des investisseurs pour un modèle qui allie innovation technologique et développement durable. La concurrence exercée par Velvet, soutenue par Alstom et des partenaires financiers privés, pourrait bien changer la donne dans la mobilité à grande vitesse en Europe. La société espère fidéliser ses usagers en leur offrant une expérience plus confortable, plus rapide, et surtout plus respectueuse de l’environnement. Si la stratégie s’avère couronnée de succès, le secteur tout entier pourrait connaître une transformation en profondeur, avec une démocratisation du train moderne, moins coûteux, plus vertueux et plus innovant, repositionnant Velvet comme un acteur incontournable du transport ferroviaire français.}

