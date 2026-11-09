Seine-et-Marne : aucun train ne circulera vers Provins et Coulommiers les 5 et 6 décembre

Vous devez rejoindre Provins ou Coulommiers les 5 et 6 décembre ? En Seine-et-Marne, les trains de la ligne P ne circuleront pas sur ces deux axes pendant le week-end. Cette interruption de service, liée à des travaux à la gare de Gretz-Armainvilliers, oblige les voyageurs à revoir leur trajet avant de partir. Le point essentiel est simple : ne comptez pas sur une liaison ferroviaire directe vers ces destinations pendant ces deux jours.

Je recommande de vérifier les itinéraires de remplacement avant de quitter votre domicile, surtout si vous avez une correspondance ou un rendez-vous à heure fixe. Pour Provins, une option indiquée consiste à rejoindre Marne-la-Vallée par le RER A, puis à prendre le bus 7705 de Seine-et-Marne Express. Pour Coulommiers, les informations disponibles ne précisent pas de solution de substitution dédiée : mieux vaut consulter les horaires actualisés avant le départ. Une petite vérification peut éviter une longue attente sur le quai, cette activité rarement choisie comme loisir.

Trafic ferroviaire vers Provins et Coulommiers : ce qui change en décembre

La coupure concerne les branches de la ligne P en direction de Provins et Coulommiers. Les travaux menés à Gretz-Armainvilliers entraînent l’arrêt des circulations ferroviaires sur ces axes les samedi 5 et dimanche 6 décembre.

Repère Information à retenir Dates Samedi 5 et dimanche 6 décembre Ligne concernée Ligne P Destinations touchées Provins et Coulommiers Motif annoncé Travaux à la gare de Gretz-Armainvilliers Piste pour Provins RER A jusqu’à Marne-la-Vallée, puis bus 7705

Ces dates correspondent à un week-end de décembre 2026. Pour les déplacements vers Provins, le bus 7705 de Seine-et-Marne Express est une option à examiner depuis Marne-la-Vallée ; les horaires et les conditions de circulation restent à vérifier au moment du voyage.

Comment organiser son trajet malgré l’interruption de service

Dans mon expérience de journaliste, les perturbations les plus pénibles ne sont pas toujours les plus longues : ce sont celles que l’on découvre trop tard. J’imagine par exemple une personne qui prévoit un rendez-vous à Provins et ne consulte son itinéraire qu’en arrivant à la gare. En décembre, quelques minutes de préparation peuvent faire toute la différence.

Vérifiez le trajet complet , y compris les correspondances entre train, RER et bus.

, y compris les correspondances entre train, RER et bus. Contrôlez les horaires le jour même , car les conditions de circulation peuvent faire évoluer les solutions proposées.

, car les conditions de circulation peuvent faire évoluer les solutions proposées. Prévoyez une marge si vous devez rejoindre un rendez-vous, un train longue distance ou un service avec horaire fixe.

si vous devez rejoindre un rendez-vous, un train longue distance ou un service avec horaire fixe. Pour Coulommiers, ne présumez pas qu’un bus de remplacement est prévu : consultez les annonces de trafic avant le départ.

Le chiffre à retenir est celui de deux journées sans trains sur les deux branches concernées. Cette donnée suffit à modifier l’organisation du week-end, même si le reste du réseau fonctionne normalement.

Des solutions de remplacement à confirmer avant le départ

Pour Provins, l’itinéraire via le RER A et le bus 7705 mérite d’être comparé avec les autres possibilités de transport. Je pense notamment aux voyageurs chargés de bagages ou accompagnés d’enfants : multiplier les changements sur le papier paraît simple, mais l’attente et les correspondances comptent aussi dans le temps réel du trajet.

La ligne 7705 est un repère concret, pas une garantie que chaque correspondance sera immédiate. À l’inverse, pour Coulommiers, mieux vaut partir des informations actualisées plutôt que de supposer qu’un dispositif identique sera proposé. Les fermetures de gares ou les interruptions sur d’autres lignes rappellent combien un itinéraire alternatif peut varier selon le lieu et la période ; on peut aussi lire ces informations sur les itinéraires envisagés lors de fermetures de gares et sur un autre exemple d’interruption de trafic ferroviaire.

Ce qu’il faut retenir pour le week-end des 5 et 6 décembre

Les trains de la ligne P seront supprimés vers Provins et Coulommiers pendant deux jours en raison de travaux à Gretz-Armainvilliers. Pour Provins, le trajet via le RER A et le bus 7705 est une piste à vérifier ; pour Coulommiers, consultez les annonces avant de partir et prévoyez une marge. En Seine-et-Marne, anticiper ces perturbations SNCF reste le moyen le plus sûr de voyager malgré l’interruption de service en décembre.

Autres articles qui pourraient vous intéresser