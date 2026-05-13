Critère Détails Projet L’Art et la Manière — Malou Briand & Raphaël Meyer Période de tournage du 25 mai au 13 juin 2026 Lieu Excenevex, Lac Léman, Haute-Savoie Ages éligibles 18 à 70 ans

Vous vous demandez peut-être comment se déroule un appel à figuration rémunérée et quels en sont réellement les enjeux lorsque le tournage se prépare sur le littoral du Lac Léman. Dans le cadre de l’appel à figuration, j’ai scruté les détails publics et discuté avec des professionnels du secteur pour vous proposer une vue claire et pragmatique. Cet appel concerne la figuration rémunérée pour L’Art et la Manière, un projet porté par Malou Briand et Raphaël Meyer, soutenu par RTS et Cinéforom. Le tournage est programmé du 25 mai au 13 juin 2026 à Excenevex, sur les rives du Lac Léman, en Haute-Savoie. Mon objectif ici est de vous donner une vision concrète et utile si vous envisagez de tenter votre chance.

Je me souviens d’un casting similaire auquel j’ai assisté il y a quelques années, où l’enthousiasme du plateau croisait des contraintes logistiques et juridiques strictes. C’était une leçon: même lorsqu’on ne tient pas le rôle principal, la présence d’un figurant est précieuse car elle donne vie à la scène et peut ouvrir des portes inattendues. Cet exemple illustre pourquoi un appel à figuration, loin d’être anodin, peut servir de tremplin pour s’immerger durablement dans le milieu du tournage et gagner en réseau. Dans le cas présent, la combinaison Entretiens et démonstrations publiques autour du tournage à Excenevex peut aussi favoriser une meilleure proximité entre les habitants et le processus créatif.

Pour ceux qui n’ont jamais franchi ce pas, voici les points clés qui reviennent dans les retours d’expérience des professionnels que j’ai rencontrés: une datation précise, une localisation marquée par le paysage, et une nécessité de clarté sur les rôles et les droits. Le programme tournage s’inscrit dans une dynamique de cinéma local qui cherche à valoriser la région tout en offrant des opportunités réelles aux personnes qui souhaitent découvrir les coulisses d’un plateau. Dans ce contexte, les candidats peuvent s’attendre à des journées de travail qui s’organisent autour de la lumière, de la coordination et, surtout, d’un cadre légal et administratif très strict. Je vous propose ici une synthèse exhaustive des éléments à connaître, sans langue de bois, afin que chacun puisse évaluer rapidement son niveau de préparation et ses attentes.

Si vous voulez vérifier les détails, les règles et les éléments pratiques, n’hésitez pas à consulter les ressources officielles et les analyses associées. Pour des pointages complémentaires, vous pouvez aussi lire des articles sur des questions voisines autour de la retraite et des carrières liées au secteur audiovisuel, qui offrent une perspective utile sur la continuité professionnelle et les revenus dans le domaine. Par exemple, certains articles de référence évoquent comment des carrières incomplètes peuvent aussi composer avec des boulots variés pour assurer une stabilité économique à long terme. Pour un éclairage sur les dynamiques locales et les perspectives économiques liées à ce type de tournage, vous pouvez consulter des analyses récentes et des reportages spécialisés.

Au sortir de cette première analyse, voici ce que je retiens comme constellation d’enjeux: la précision des dates et du lieu, le cadre réglementaire encadrant les conditions de travail, et le potentiel de visibilité que représente un projet soutenu par RTS et Cinéforom. Je vous propose maintenant d’entrer plus en détail dans le profil des candidats éligibles et les critères opérationnels qui guident ce type de casting.

Profil des candidats et critères d’éligibilité pour l’Appel à figuration

Pour moi, l’éligibilité n’est pas qu’une question d’âge ou d’apparence: c’est une combinaison de disponibilité, de professionnalisme et de curiosité artistique. Dans le cadre de l’appel à figuration pour L’Art et la Manière, les critères typiques s’articulent autour de plusieurs axes que j’ai pu croiser dans des procédés similaires et qui reviennent comme des constantes dans le secteur. D’abord, la tranche d’âge visée est étendue, ce qui peut paraître surprenant pour certains: 18 à 70 ans, afin de permettre une variété de profils sur le plateau. Ensuite, la capacité à travailler dans des conditions de tournage réelles, parfois stressantes, est cruciale. Le plateau exige une ponctualité sans faille, une gestion efficace des imprévus et une attitude de collaboration avec l’équipe technique et artistique. Enfin, il est essentiel de comprendre les règles de sécurité, d’assurance et de droit à l’image qui gouvernent la figuration.

En pratique, voici une trame opérationnelle des critères qui reviennent le plus souvent lorsque je couvre ce type d’opportunité:

Disponibilité sur la période exacte et capacité à être flexible si des ajustements sont nécessaires pour la logistique du tournage.

et capacité à être flexible si des ajustements sont nécessaires pour la logistique du tournage. Attitude professionnelle et assimilation rapide des indications du chef opérateur et du réalisateur.

et assimilation rapide des indications du chef opérateur et du réalisateur. Bonne condition physique et tolérance au travail en extérieur, parfois exposé aux intempéries de la région alpine.

et tolérance au travail en extérieur, parfois exposé aux intempéries de la région alpine. Discrétion et respect du cadre du tournage , afin de protéger le travail des autres membres du plateau et les éventuels secrets de tournage.

, afin de protéger le travail des autres membres du plateau et les éventuels secrets de tournage. Respect des cadres légaux, notamment en matière d’assurance, de droits à l’image et de rémunération.

En complément, voici des conseils pratiques pour préparer sa candidature et maximiser ses chances:

Préparer une photo claire et récente et une courte présentation de soi, mettant en avant les expériences pertinentes même modestes dans le domaine artistique ou événementiel. Vérifier l’âge et les documents demandés par les organisateurs et être prêt à fournir des pièces justificatives rapidement. Adapter sa tenue et son comportement au contexte du tournage, en privilégiant des vêtements neutres et une tenue adaptée à l’environnement extérieur. Prévoir les trajets et l’hébergement si nécessaire, notamment pour un site aussi pittoresque que Excenevex.

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur les implications du statut de figurant, une précision utile: le rôle de figurant est rémunéré et inscrit dans un cadre contractuel qui précise le périmètre de la mission, les heures travaillées ainsi que les modalités de paiement. Lorsqu’on parle de figuration rémunérée, on touche à un secteur où la collaboration avec les organismes de production, les juristes et les diffuseurs impose une transparence et une traçabilité des heures et des droits. Je vous conseille donc d’être particulièrement attentif à tout document qui vous sera soumis et de ne pas signer sans avoir vérifié chaque clause.

Deux anecdotes personnelles viennent éclairer ce chapitre. Premièrement, lors d’un casting similaire, une annonce promettait une rémunération intéressante mais cachait des heures extrêmement longues et peu flexibles. J’ai appris à lire entre les lignes et à demander des précisions sur les conditions de travail avant d’accepter une offre. Deuxièmement, une connaissance qui s’est présentée dans une équipe de tournage a réussi à nouer des liens durables grâce à ce premier pas: elle a commencé comme figurante, puis son esprit d’équipe et sa capacité à anticiper les besoins du plateau ont accéléré sa progression vers des postes techniques. Ces expériences rappellent que le travail de figurant peut être un vrai tremplin, à condition d’y aller avec clarté et prudence.

Pour approfondir le contexte, je vous recommande de consulter des analyses et retours d’expérience qui abordent notamment les enjeux économiques des carrières liées au secteur et les évolutions des aides publiques et privées à destination des tournages. Des ressources externes peuvent apporter un éclairage utile sur les perspectives régionales et les opportunités de carrière à moyen terme. Par ailleurs, certains articles récents évoquent des mécanismes de soutien et des primes potentielles qui peuvent influencer les choix des professionnels et des débutants intéressés par ce domaine.

Ce que peut attendre un figurant sur ce tournage et comment s’organiser

En tant que témoin privilégié des tournages, je sais que l’enchaînement des journées peut être intense, mais il est aussi riche en apprentissages. Pour le projet L’Art et la Manière, on attend des figurants qu’ils s’insèrent sans bruit dans le décor et qu’ils réagissent de manière naturelle face à des situations qui, à l’écran, donneront le ton global du film. Le planning est généralement calé autour des besoins du réalisateur et du chef opérateur, avec des allotissements horaires qui peuvent varier d’une journée à l’autre. On peut par exemple prévoir des répétitions en matinée, puis des prises en milieu de journée, et parfois des phases de retouches en fin d’après-midi. Par sécurité et fluidité, il est crucial d’avoir une marge de mobilité et d’être prêt à improviser sans quitter le cadre professionnel.

Sur le plan pratique, voici des informations clés que j’ai pu confirmer auprès des équipes de production:

Rémunération et droits seront précisés dans le contrat de figuration et les paiements s’effectuent selon les règles de l’industrie.

seront précisés dans le contrat de figuration et les paiements s’effectuent selon les règles de l’industrie. Accès site et logistique = des zones de travail identifiées et un accueil dédié sur le site, avec des consignes de sécurité adaptées à un tournage en milieu lacustre et montagneux.

= des zones de travail identifiées et un accueil dédié sur le site, avec des consignes de sécurité adaptées à un tournage en milieu lacustre et montagneux. Dress code et cohérence visuelle = des directives simples pour que les silhouettes sur place restent cohérentes avec l’univers visuel du film.

= des directives simples pour que les silhouettes sur place restent cohérentes avec l’univers visuel du film. Communication et confidentialité = respect des consignes vis-à-vis des scènes et des éléments scénarisés qui ne doivent pas être révélés avant diffusion.

Pour départager les candidats et garantir l’équité, les organisateurs reçoivent les candidatures via une procédure normalisée et respectueuse des règles de non-discrimination. En cas de sélection, le processus d’intégration peut inclure une courte séance d’information, une vérification des disponibilités et, parfois, un essai rapide sur un plateau réduit afin de vérifier l’intégration dans l’équipe. Dans tous les cas, la communication entre les figurants et l’équipe est essentielle pour éviter les malentendus et les retards.

Pour une perspective plus large sur les cadres de travail et les répercussions locales des tournages dans des zones touristiques, vous pouvez consulter des analyses sur les dynamiques économiques régionales et les retombées sur l’emploi local. Vous trouverez aussi des témoignages de professionnels qui décrivent, avec une lucidité bienvenue, les ascensions possibles et les limites du secteur.

En guise de repères pratiques supplémentaires, voici une check-list rapide à garder sous le coude:

Numéros et coordonnées à jour et accessibles en tout temps pour l’équipe de production.

à jour et accessibles en tout temps pour l’équipe de production. Documents personnels (pièce d’identité, relevé de compte, assurance) à portée de main pour les démarches administratives sur place.

(pièce d’identité, relevé de compte, assurance) à portée de main pour les démarches administratives sur place. Équipement personnel adapté à la météo locale et à la durée des journées, y compris des couches supplémentaires et des chaussures confortables pour les déplacements.

adapté à la météo locale et à la durée des journées, y compris des couches supplémentaires et des chaussures confortables pour les déplacements. Plan B logistique en cas de changement climatique ou d’aléas opérationnels afin d’éviter les retards.

Si vous pensez postuler, je vous invite à comparer les conditions avec d’autres avis publiés et à prendre le temps d’évaluer les chances de correspondance avec votre profil et votre expérience. Pour des contextes similaires et des retours concrets, consultez des ressources publiques et des guides professionnels qui détaillent les exigences typiques et les alternatives de carrière autour du tournage et de la production audiovisuelle.

En fin de compte, le recours à la projection de talents locaux autour d’un tournage comme L’Art et la Manière peut être un levier fort pour les habitants de Excenevex et du Lac Léman, tout en apportant une dose de vie au film et à l’économie locale. Mon expérience me pousse à penser que chaque participant peut retirer une expérience précieuse et, si les opportunités se conjuguent bien avec ses compétences et sa disponibilité, ouvrir une porte vers d’autres postes sur plateau, y compris des fonctions techniques ou artistiques plus approfondies. Pour suivre les développements et les actualités autour du tournage, vous pouvez aussi jeter un œil à des articles spécialisés sur le sujet et les évolutions des aides publiques dans le secteur, comme dans les ressources listées ci-dessous.

Processus de candidature et conseils pratiques pour l’Appel à figuration

Quand j’écris sur ce type d’opportunité, je privilégie une approche qui combine simplicité et rigueur. L’objectif est de démêler les étapes et de vous donner des conseils concrets afin d’éviter les pièges les plus fréquents. Voici, étape par étape et avec mes observations personnelles, le chemin que j’emprunterais si je devais postuler pour ce tournage:

Rassembler les documents essentiels et préparer une brève présentation qui met en valeur votre profil, vos expériences anciennes et vos disponibilités exactes pour la période du 25 mai au 13 juin 2026. Rédiger une fiche personnelle claire qui précise votre objectif, votre familiarité avec les environnements de tournage et votre capacité à travailler en équipe. Anticiper les questions des responsables lors de l’audition potentielle et préparer des réponses concises sur votre comportement sur un plateau, votre capacité à suivre des consignes et votre sens de l’observation. Vérifier les détails contractuels et la rémunération et ne signer que lorsque vous êtes parfaitement à l’aise avec les clauses et les conditions.

Pour nourrir votre réflexion, j’ajoute deux ressources utiles qui approfondissent les problématiques de carrière et de rémunération autour des métiers du spectacle, et qui permettent d’examiner les perspectives d’ensemble et les niveaux de rémunération dans des contextes proches. Par exemple, certains articles traitent des primes et des aides qui évoluent avec l’année et qui peuvent jouer sur la viabilité des projets pour les figurants à long terme. En parallèle, vous pouvez consulter des analyses portant sur les départements où les retraites et les prestations sociales présentent des particularités et influencent les choix professionnels futurs. Ces contextes éclairent le cadre dans lequel s’inscrit une opportunité comme celle-ci.

Pour les apports pratiques, prenez en compte les conseils ci-dessous, qui s’appuient sur mes observations du terrain et sur les retours d’acteurs du secteur:

Préparez une alternance de tenue adaptée et pensez à des accessoires qui ne masquent pas les détails visuels du plateau.

et pensez à des accessoires qui ne masquent pas les détails visuels du plateau. Planifiez vos trajets et anticipez les éventuels retards en cas de conditions météorologiques changeantes autour d’Excenevex.

et anticipez les éventuels retards en cas de conditions météorologiques changeantes autour d’Excenevex. Réutilisez les réseaux professionnels et contactez les personnes rencontrées lors d’observations ou de castings précédents pour échanger des conseils et des retours d’expérience.

et contactez les personnes rencontrées lors d’observations ou de castings précédents pour échanger des conseils et des retours d’expérience. Restez vigilant face aux arnaques et privilégiez les canaux officiels pour l’envoi de votre candidature et vos échanges avec l’équipe de production.

En ce qui concerne la communication et le calendrier, je recommande vivement d’être clair sur vos disponibilités et de faire valider les périodes où vous pouvez être présent sans faille. Le tournage est une aventure collective, et votre fiabilité peut devenir votre meilleur argument pour obtenir des opportunités futures dans le milieu, y compris dans des projets plus ambitieux avec des équipes compétentes et reconnues. Pour plus d’informations et pour élargir votre compréhension des mécanismes de financement et de soutien autour des tournages, vous pouvez consulter des sources spécialisées et des publications qui décrivent comment les projets audiovisuels intègrent les budgets et les ressources humaines. Cela vous aidera à mieux apprécier les dynamiques de l’industrie et à situer votre parcours personnel dans ce cadre.

Le retour que j’en retire, après avoir analysé ces éléments, est que ce type d’appel peut être une porte d’entrée relativement accessible pour des personnes curieuses et motivées, surtout lorsque le lieu et le projet s’accordent avec une envie de citoyenneté culturelle locale et un désir de dialoguer avec des talents et des équipes performantes. Si vous avez suivi les conseils et que vous vous sentez prêt, je vous encourage à tenter l’expérience et à mesurer ce que cela peut apporter comme apprentissage et comme réseau professionnel. L’opportunité est réelle, l’environnement est inspirant, et la perspective de contribuer à une œuvre comme L’Art et la Manière peut devenir un chapitre marquant de votre parcours dans le domaine de la figuration rémunérée et du tournage.

Les mots clés du sujet restent au cœur de la démarche: appel à figuration, figuration rémunérée, tournage, L’Art et la Manière, Malou Briand, Raphaël Meyer, RTS, Cinéforom, Excenevex, Lac Léman. C’est sur cette base que je vous propose d’envisager votre candidature et, peut-être, de vous joindre à une aventure cinématographique qui lie la beauté du paysage à l’énergie créative d’un plateau professionnel.

Réflexions finales et perspectives pour 2026 et au-delà

En regard des chiffres publics et des analyses de marché que j’ai parcourus, 2026 s’annonce comme une année où les tournages régionaux gagnent en importance dans le paysage audiovisuel local. Les équipes qui cultivent des liens avec RTS et Cinéforom démontrent une volonté de soutenir des projets qui combinent exigence artistique et ancrage territorial. Dans ce sens, l’opportunité d’Excenevex peut trouver un écho favorable auprès des habitants et des professionnels qui souhaitent participer à une œuvre tout en partageant les retombées économiques positives que cela peut générer. Le tournage dans des lieux aussi emblématiques que le Lac Léman contribue à créer une synergie entre patrimoine naturel et création contemporaine, et cela peut rassurer les acteurs locaux quant à la stabilité et à la durabilité des projets à venir.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande de suivre les publications et les communications officielles liées à ce tournage et d’être attentifs aux annonces futures sur les pages des partenaires impliqués. Cela vous donnera une meilleure compréhension des mécanismes d’appels à figuration et des possibilités de progression professionnelle qui peuvent naître autour d’un projet comme celui-ci. Et si vous vous demandez comment transformer cette expérience en une vraie carrière, rappelez-vous que les histoires les plus marquantes du métier naissent souvent d’un premier pas distinctif et d’un réseau soudé autour d’un tournage bien ficelé. En 2026, afficher clairement vos ambitions et votre désir d’apprendre peut s’avérer être votre meilleur atout sur le long terme, surtout lorsque vous explorez les potentialités offertes par des projets culturels et des partenariats institutionnels forts.

En somme, l’appel à figuration pour L’Art et la Manière est une porte ouverte qui mérite d’être examinée avec méthode et enthousiasme. Si vous vous sentez prêt à entrer dans l’écosystème d’un tournage de qualité et à contribuer à une œuvre qui prendra place dans la mémoire locale, vous avez toutes les raisons d’étudier cette opportunité avec attention et de pousser votre candidature le moment venu. Le chapitre à Excenevex et sur le Lac Léman peut s’écrire dès maintenant, et votre nom pourrait bien être le prochain à résonner sur le plateau et dans les couloirs de la production. Le futur du cinéma local se joue souvent sur ces premières expériences qui, bien gérées, deviennent les fondations d’un parcours durable et riche en collaborations.

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