Au Chili, un projet à 3,5 milliards de dollars va acheminer l’eau de l’océan à 4 400 mètres d’altitude à travers le désert pour relancer une mine de cuivre

Chili : un pipeline à 3,5 milliards de dollars pour hisser l’eau de mer jusqu’à une mine de cuivre

Comment faire tourner une mine de cuivre quand l’eau douce manque jusque dans les vallées voisines ? Et jusqu’où peut-on pousser une infrastructure pour alimenter l’exploitation minière ? Au Chili, un projet estimé à 3,5 milliards de dollars prévoit de dessaler l’eau de l’océan puis de la transporter à travers le désert d’Atacama jusqu’à une altitude de 4 400 mètres.

Le principe paraît simple sur une carte : prendre l’eau au niveau de la côte, la traiter et la faire monter par pipeline jusqu’aux installations minières. En pratique, le dénivelé, la distance et les besoins énergétiques en font un chantier exceptionnel. Je retiens surtout ce paradoxe : dans l’un des endroits les plus secs de la planète, l’avenir d’une mine dépend désormais d’une ressource abondante à proximité, mais séparée d’elle par des centaines de kilomètres et plusieurs milliers de mètres d’altitude.

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Pourquoi le Chili mise sur le dessalement de l’eau

Le nord du Chili concentre d’importantes ressources minérales, mais les précipitations y sont rares et les réserves d’eau douce fortement sollicitées. Pour les exploitants, cette contrainte pèse sur la continuité des opérations autant que sur les relations avec les communautés et les autres utilisateurs de l’eau.

Le dessalement de l’eau répond à une logique claire : déplacer une partie de l’approvisionnement vers l’océan plutôt que puiser davantage dans les bassins intérieurs. Ce choix ne supprime pas les impacts, notamment la consommation d’énergie et le rejet de saumure, mais il peut réduire la pression exercée sur les ressources continentales. C’est un arbitrage, pas une solution magique.

Une ressource maritime, un défi de haute altitude

Faire monter l’eau jusqu’à 4 400 mètres exige des stations de pompage, des conduites capables de résister à une forte pression et une alimentation électrique fiable. Plus le tracé grimpe, plus les coûts d’exploitation et les besoins de maintenance deviennent déterminants.

Je me représente le projet comme une longue chaîne où chaque maillon compte : une panne sur une station de pompage peut perturber l’approvisionnement bien au-delà du point concerné. C’est pourquoi le budget ne se résume pas à poser un tuyau. Il couvre une infrastructure hydraulique dont la fiabilité devra être démontrée sur la durée.

Cette vidéo permet de visualiser les défis du dessalement et du transport d’eau dans les régions minières arides.

Un investissement majeur pour relancer une mine de cuivre

Le projet est lié à la relance d’une mine de cuivre, un métal indispensable aux réseaux électriques, aux équipements industriels et à de nombreux usages de la transition énergétique. Mais une demande mondiale soutenue ne suffit pas à rendre une exploitation viable : il faut aussi garantir l’eau, l’énergie et les infrastructures nécessaires.

À titre de repère, la production chilienne de cuivre a atteint environ 5,25 millions de tonnes en 2023, selon les chiffres officiels disponibles pour cette année-là. Ce volume confirme le poids du pays dans le secteur, tout en rappelant qu’une baisse de production dans une grande région minière peut avoir des effets bien au-delà de ses frontières.

Les données sectorielles chiliennes pour 2023 évaluent par ailleurs la consommation d’eau de l’activité cuprifère à environ 18 mètres cubes par seconde. La part de l’eau de mer a progressé au fil des années, signe que le dessalement et le transport d’eau sont devenus des options centrales pour plusieurs exploitations. La tendance est nette : sécuriser l’approvisionnement devient aussi stratégique que développer le gisement.

Ce que le coût ne dit pas à lui seul

Un investissement de 3,5 milliards de dollars impressionne, mais le chiffre ne permet pas, à lui seul, de juger le projet. Il faut aussi connaître les dépenses d’énergie, le calendrier des travaux, le volume d’eau prévu et les engagements concernant les milieux côtiers.

Je trouve qu’on parle trop souvent du pipeline comme d’une prouesse technique et pas assez de son coût dans le temps. Une conduite peut ouvrir la voie à la reprise d’une activité, mais elle crée aussi une dépendance durable à l’électricité, aux pompes et à la maintenance. Le vrai test sera donc moins spectaculaire : la capacité à fournir de l’eau de façon régulière, avec des effets maîtrisés.

Pour la mine : un approvisionnement plus prévisible peut soutenir la reprise de la production.

un approvisionnement plus prévisible peut soutenir la reprise de la production. Pour les ressources locales : l’eau dessalée peut limiter les prélèvements dans les bassins continentaux, sans éliminer les questions de partage.

l’eau dessalée peut limiter les prélèvements dans les bassins continentaux, sans éliminer les questions de partage. Pour le littoral : les rejets de saumure et les effets sur les écosystèmes marins doivent être suivis avec sérieux.

les rejets de saumure et les effets sur les écosystèmes marins doivent être suivis avec sérieux. Pour le climat : la consommation électrique du pompage pèsera dans le bilan environnemental du projet.

Les enjeux ne s’arrêtent donc pas à la mine : la gestion des rejets et l’origine de l’énergie utilisée comptent tout autant que la quantité d’eau acheminée.

Le transport d’eau, nouvel enjeu de l’exploitation minière

Ce chantier illustre une évolution plus large : dans les régions arides, l’exploitation minière dépend de plus en plus de réseaux capables d’acheminer l’eau depuis des zones éloignées. Le pipeline devient alors une infrastructure stratégique, au même titre qu’une route ou une ligne électrique.

Je vois dans ce projet une démonstration de force, mais aussi un avertissement. Le Chili peut mobiliser des moyens considérables pour relier l’océan aux hauts plateaux ; il reste à prouver que ce modèle est économiquement et écologiquement soutenable. Dans le désert d’Atacama, le dessalement de l’eau, le transport d’eau et l’exploitation minière sont désormais liés par une même question : comment faire fonctionner une mine de cuivre à haute altitude sans transférer simplement la pression sur d’autres milieux ?

Pour approfondir le fonctionnement du dessalement, on peut aussi examiner les enjeux de traitement, d’énergie et de gestion des rejets. Ici, le pipeline et l’infrastructure hydraulique ne sont pas de simples équipements : ils déterminent si l’investissement de 3,5 milliards de dollars permettra réellement de relancer la mine, dans un Chili où l’eau devient une ressource aussi stratégique que le cuivre.

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