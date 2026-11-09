GiFi en quête d’un nouveau souffle : Patrick Puy cherche des repreneurs et des liquidités

GiFi, Patrick Puy, repreneurs et liquidités : l’équation est simple à formuler, beaucoup moins à résoudre. Comment redonner de l’air à une enseigne de distribution fragilisée par ses difficultés financières, sans inquiéter davantage ses salariés ni ses clients ? Le dirigeant veut accélérer la recherche de candidats à la reprise et sécuriser de la trésorerie. Ces deux leviers doivent permettre de financer une restructuration et de préparer une relance, alors que le groupe a demandé un redressement judiciaire.

La situation place l’entreprise devant une double urgence : poursuivre l’activité au quotidien tout en convainquant d’éventuels acheteurs que GiFi peut retrouver un modèle viable. À mes yeux, c’est là que se joue l’essentiel. Un nom connu et un vaste réseau de magasins ne suffisent pas si les pertes absorbent les ressources nécessaires pour rénover les points de vente, remplir les rayons et résister à la concurrence.

GiFi cherche des repreneurs pour accélérer sa restructuration

Patrick Puy, nommé à la tête de l’enseigne en octobre, doit remettre le groupe sur pied dans un contexte tendu. Sa priorité est de trouver des repreneurs capables d’apporter des moyens financiers, mais aussi un projet crédible pour les magasins et leurs équipes. La recherche de candidats ne garantit toutefois pas une reprise : encore faut-il que les offres soient suffisamment solides et que leur calendrier réponde aux besoins immédiats de l’entreprise.

Un appel à candidats portant sur 509 magasins circule déjà. L’ensemble représente un chiffre d’affaires annoncé de 1,1 milliard d’euros, mais aussi un EBITDA négatif de 148,9 millions d’euros. Ce contraste résume le défi : GiFi conserve une activité d’envergure, tout en devant corriger rapidement une performance opérationnelle très dégradée.

Repère Donnée communiquée Ce que cela implique Magasins concernés par l’appel à candidats 509 Un périmètre important à évaluer et à financer Chiffre d’affaires annoncé 1,1 milliard d’euros Une activité de grande ampleur, mais pas une garantie de rentabilité EBITDA annoncé -148,9 millions d’euros Un redressement opérationnel à engager sans tarder Effectifs évoqués Environ 6 000 salariés Un enjeu social majeur dans toute décision de reprise

Des liquidités indispensables pour tenir le calendrier

La recherche d’acheteurs ne règle pas, à elle seule, le problème de trésorerie. Pour maintenir les magasins ouverts, payer les dépenses courantes et préserver l’approvisionnement, le groupe doit obtenir rapidement des liquidités. Dans une procédure de redressement, chaque semaine compte : une entreprise peut disposer d’une clientèle et d’un réseau étendu, mais manquer des fonds nécessaires pour continuer à fonctionner.

Le dossier mentionne une cessation des paiements déclarée le 11 octobre et une prise de parole de Patrick Puy auprès des salariés le 20 octobre. Il évoque également près de 6 000 employés. Ces repères éclairent l’urgence sociale : derrière les chiffres financiers, ce sont des équipes qui attendent de savoir quels magasins resteront ouverts et dans quelles conditions.

J’ai souvent constaté, en observant les commerces de proximité, qu’un magasin ne se résume pas à son bilan : les habitudes des clients et la présence d’une équipe expérimentée comptent aussi. Dans une galerie commerciale, par exemple, un point de vente très fréquenté peut rester fragile si ses coûts fixes sont trop lourds. Cette réalité explique pourquoi les candidats à la reprise examineront autant les charges que le potentiel commercial.

La relance de l’enseigne dépendra du projet des candidats

Un repreneur peut apporter des capitaux, mais aussi revoir l’offre, les achats et l’organisation du réseau. La question n’est donc pas seulement de savoir qui achètera les magasins, mais avec quelle stratégie. GiFi devra convaincre qu’elle peut conserver son positionnement de prix tout en améliorant ses marges, un équilibre délicat dans la distribution non alimentaire.

Un autre élément du dossier porte sur des magasins susceptibles de passer sous l’enseigne Grand Frais. Ce type d’opération peut préserver une partie de l’activité et des emplois, mais il ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du réseau sera repris sous la même forme. Pour les salariés comme pour les clients, le périmètre et les conditions de chaque transfert seront déterminants. On peut suivre les évolutions envisagées pour les magasins concernés par un changement d’enseigne.

Les décisions concrètes pèseront plus que les annonces

À court terme, plusieurs points méritent une attention particulière :

Le financement immédiat : des liquidités suffisantes pour assurer la continuité des opérations.

: des liquidités suffisantes pour assurer la continuité des opérations. Le périmètre de reprise : tout le réseau ou seulement certains magasins et activités.

: tout le réseau ou seulement certains magasins et activités. Le sort des salariés : maintien des postes, transferts éventuels et calendrier des décisions.

: maintien des postes, transferts éventuels et calendrier des décisions. La stratégie commerciale : une offre claire, adaptée aux clients et compatible avec une meilleure rentabilité.

Je me souviens d’une discussion avec une cliente qui comparait les prix de plusieurs enseignes avant d’acheter des articles pour sa maison. Elle ne cherchait pas une marque particulière : elle voulait surtout un assortiment disponible et un prix lisible. Cette anecdote, banale en apparence, rappelle qu’une relance ne se décrète pas au tribunal. Elle se vérifie aussi dans les rayons, au moment où le client choisit où dépenser son argent.

Les ventes de stocks peuvent soutenir l’activité à court terme, mais elles ne constituent pas à elles seules un plan de redressement. Elles doivent s’inscrire dans une stratégie plus large, avec des approvisionnements maîtrisés et des magasins capables de renouer avec une activité rentable. Les clients peuvent consulter les détails de l’opération annoncée sur les stocks de GiFi, sans la confondre avec une solution durable aux difficultés financières du groupe.

Ce que le redressement judiciaire change pour GiFi

Le redressement judiciaire vise à organiser la poursuite de l’activité et à rechercher une issue pour l’entreprise, sous le contrôle de la justice. Il ne signifie pas automatiquement la fermeture des magasins. En revanche, il impose une période d’incertitude pendant laquelle les offres, les besoins de financement et la viabilité des différentes activités sont examinés.

Pour GiFi, le défi est d’articuler trois temporalités : payer les dépenses immédiates, négocier une reprise et bâtir une relance qui ne repose pas uniquement sur des réductions de coûts. La présence de candidats crédibles pourrait donner une perspective au réseau, mais la preuve viendra des engagements financiers et du projet présenté pour les équipes. Le dossier reste donc suspendu à une question concrète : qui peut apporter assez de liquidités pour transformer une enseigne en difficulté en activité durable ?

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