Rexel se mobilise pour intensifier son soutien aux activités commerciales

Rexel se positionne comme un acteur clé qui intensifie son soutien aux activités commerciales, en misant sur l’électrification et l’efficacité énergétique pour accompagner ses clients dans les marchés tertiaire, industriel et résidentiel. Dans ce contexte, j’observe comment le groupe articule ses ressources et ses partenariats — Legrand, Schneider Electric, Sonepar, Hager, ABB, Philips Lighting, Osram, Siemens et Eaton — afin d’accélérer la transition énergétique tout en renforçant sa rentabilité.

Domaine Part dans l’activité Tertiaire 46% Industriel 28% Résidentiel 26%

Une ambition renforcée sur les marchés non résidentiels

La feuille de route de Rexel mise sur une accélération des activités hors résidentiel, avec une priorité sur l’intégration de solutions d’électrification et d’éfficacité énergétique dans les bâtiments et les sites industriels. Je constate que Power Up 25 sert de cap, tandis que les horizons 2027-2029 dessinent une croissance plus soutenue grâce à une offre complète et à une meilleure exploitation des chaînes logistiques.

Son positionnement : se concentrer sur les marchés tertiaire et industriel pour maximiser les gains en efficacité et en énergie renouvelable.

: se concentrer sur les marchés tertiaire et industriel pour maximiser les gains en efficacité et en énergie renouvelable. Les alliances stratégiques : tisser des partenariats solides avec les grands noms du secteur comme Legrand, Schneider Electric, et les grands distributeurs tels que Sonepar.

: tisser des partenariats solides avec les grands noms du secteur comme Legrand, Schneider Electric, et les grands distributeurs tels que Sonepar. La proposition produit : proposer des solutions complètes allant de l’installation électrique à l’éclairage et aux systèmes de gestion de l’énergie.

: proposer des solutions complètes allant de l’installation électrique à l’éclairage et aux systèmes de gestion de l’énergie. La logistique et le service : améliorer les délais de livraison et la disponibilité des pièces critiques pour soutenir les projets de grande ampleur.

Feuille de route et objectifs jusqu’à 2029

Dans son optique de renforcement, Rexel affirme son intention d’aller plus loin dans l’électrification des solutions pour les bâtiments non résidentiels, tout en consolidant l’efficacité des réseaux existants. Je remarque que l’entreprise entend tirer parti des capacités logistiques et des partenariats industriels pour soutenir une croissance durable et rentable.

Ambition horizon 2027-2029 : croissance soutenue grâce à l’électrification et à l’efficacité énergétique.

: croissance soutenue grâce à l’électrification et à l’efficacité énergétique. Effet de levier : tirer parti des mises à jour de l’offre et des innovations des principaux fabricants comme Siemens et ABB pour proposer des solutions clefs en main.

: tirer parti des mises à jour de l’offre et des innovations des principaux fabricants comme Siemens et ABB pour proposer des solutions clefs en main. Service client : améliorer la disponibilité produit et les délais d’intervention sur les chantiers.

Objectif clé Détail Croissance organique Renforcer la présence non résidentielle et les services associés Efficacité opérationnelle Optimiser les flux logistiques et réduire les délais Partenariats fournisseurs Collaborations accrues avec Legrand, Schneider Electric, Siemens, ABB et Eaton

Expériences et exemples concrets

J’ai visité récemment un centre de distribution Rexel où l’on voit comment les solutions d’éclairage Philips Lighting et Osram, associées à des systèmes de contrôle de l’énergie, permettent de réduire les coûts et les consommations sur des sites industriels. Cette approche s’inscrit dans une logique de digitalisation et d’optimisation énergétique qui bénéficie directement aux clients. Pour mes lecteurs, cela se traduit par des projets plus rapides à déployer et une meilleure maîtrise des budgets.

Des projets de domotique et automation pour les bâtiments tertiaires, avec des intégrations possibles via gestion de l’énergie.

pour les bâtiments tertiaires, avec des intégrations possibles via gestion de l’énergie. Des alliances avec des acteurs majeurs comme Legrand et Schneider Electric pour offrir des ensembles complets et compatibles.

et pour offrir des ensembles complets et compatibles. Des services autour de l’éclairage et du confort visuel avec Philips Lighting et Osram.

Et pour ceux qui veulent un aperçu rapide des dynamiques européennes et technologiques, l’intégration des acteurs Schneider Electric, Siemens, Eaton et ABB demeure centrale dans les offres destinées aux marchés non résidentiels.

En somme, l’écosystème Rexel s’affirme comme un levier clé de l’électrification et de la transition énergétique appliquée au terrain opérationnel des clients. Le chemin est tracé, les partenariats passent à l’action, et Rexel avance, résolument, pour accompagner les activités commerciales et éclairer l’avenir.

Q: Quelles sont les priorités de Rexel pour 2025-2029? A: Intensifier l’électrification des bâtiments non résidentiels et optimiser les flux logistiques.

Q: Comment les partenariats influent-ils sur l’offre? A: Ils élèvent la couverture produit et facilitent la mise en œuvre des solutions intégrées.

Q: Quel rôle jouent Legrand, Schneider Electric, Siemens et ABB? A: Ils fournissent les technologies et les plateformes nécessaires pour les projets d’envergure.

Q: Quels enseignements tirer pour les clients finaux? A: Des projets plus rapides, des coûts maîtrisés et une meilleure efficacité énergétique.

Pour plus d’actualités et d’analyses, n’hésitez pas à consulter les ressources externes et les publications associées. Rexel reste un acteur central dans la transformation électrique et énergétique des entreprises et des territoires, avec une perspective claire et des actions concrètes.

