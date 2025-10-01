Les drones de Poutine : une stratégie d’intimidation pour éroder le soutien européen envers l’Ukraine

En 2025, la stratégie de Moscou pour affaiblir le soutien européen à l’Ukraine ne se limite plus aux discours ou aux manœuvres diplomatiques : elle s’appuie désormais sur une utilisation accrue de drones militaires russes. La multiplication des survols et les incursions aériennes en dehors du contexte traditionnel des combats témoignent d’une nouvelle étape dans l’escalade. Ces appareils, comme le Géran-2, l’Orlan-10, ou encore le Lancet, jouent un rôle clé dans cette tactique d’intimidation. Leur but? Semer la peur, tester la capacité de réaction des alliés et fragiliser leur unité. Dans cet article, nous allons explorer comment cette nouvelle guerre hybride s’inscrit dans une démarche de pression sur l’Europe, tout en analysant les différents modèles de drones employés par Moscou, tels que le KUB-BLA, le ZALA Aero, ou le récent Altius. La menace plane, notamment avec l’utilisation du Shahed iranien, arme stratégique dans la main du Kremlin.

Type de drone Modèle Fonction principale Drone de reconnaissance Orlan-10, ZALA Aero Surveillance et collecte d’informations Drone kamikaze Lancet, Shahed Attaque cible précise Drone de combat aérien Géran-2, Altius Support combat et stratégies d’attaque Drone polyvalent KUB-BLA, Forpost Reconnaissance et attaques ciblées

Une escalade stratégique : comment Moscou use des drones pour fragiliser l’unité européenne

Depuis la fin 2024, la présence accrue de drones militaires russes dans le ciel européen ne cessent de faire monter la pression. En septembre 2025, plusieurs incidents ont marqué cette intensification, notamment le survol d’aéroports en Pologne et en Estonie, mais aussi la violation d’espaces aériens sensibles, comme celui de la Roumanie. Ces actions ne constituent pas de simples provocations : elles relèvent d’une tactique calibrée., déployée pour tester la résilience des alliances et provoquer un sentiment d’incertitude. En témoigne le cas des centaines de drones russes lancés en Ukraine dans la nuit, illustrant la capacité de Moscou à exécuter des opérations d’envergure.

Les drones russes de nouvelle génération, tels que le Shahed iranien utilisé par la Russie, déploient des capacités jusqu’alors inédites sur le territoire européen. Leur utilisation vise surtout à affaiblir la cohésion des Etats membres face au soutien militaire à Kiev. Par exemple, en juin 2025, des mouvements tactiques pour contrer cette menace ont été déployés au Danemark, témoignant de la sophistication des opérations.

Les principaux modèles de drones russes en 2025 et leurs usages

Géran-2 : drone de reconnaissance à longue endurance, capable de sonder précisément les positions ennemies.

drone de reconnaissance à longue endurance, capable de sonder précisément les positions ennemies. Orlan-10 : drone polyvalent pour la surveillance et l’appui tactique.

drone polyvalent pour la surveillance et l’appui tactique. Lancet : drone kamikaze, déployé lors d’actions ciblées contre des infrastructures clés.

drone kamikaze, déployé lors d’actions ciblées contre des infrastructures clés. KUB-BLA : drone de combat, mêlant reconnaissance et attaque avec précision.

drone de combat, mêlant reconnaissance et attaque avec précision. ZALA Aero : têtes de pont technologiques pour la reconnaissance ou l’observation militaire.

Les implications de cette guerre à distance : un automne chargé pour l’Europe

Les opérations de survol, comme celles observées début 2025 en Danemark ou en Pologne, renforcent la compréhension que Moscou ne se limite pas aux affrontements classiques. Selon plusieurs experts, cette série de provocations vise à tester la limite de la tolérance des pays de l’Union européenne et à déstabiliser leur unité. La réponse européenne s’organise, notamment avec l’interdiction totale des vols de drones civils dans certains secteurs sensibles lors du sommet européen prévu en décembre 2025.

En parallèle, la détection de drones mystérieux survolant plusieurs bases militaires européennes alimente l’inquiétude. La récente alerte dans les ports danois et les interceptions effectuées lors d’exercices stratégiques soulignent toute la complexité de la riposte. Car derrière ces opérations, Moscou poursuit sa stratégie : éroder la solidarité occidentale en utilisant la guerre technologique et la désinformation. Les Européens, eux, tentent de conjuguer vigilance et solidarité, tout en surveillant de près ces mouvements aéronautiques hostiles.

Questions & réponses

Quels sont les principaux modèles de drones russes utilisés en 2025 ? Les modèles clés incluent le Géran-2, l’Orlan-10, le Lancet, le KUB-BLA et le ZALA Aero, chacun destiné à la reconnaissance ou à l’attaque ciblée.

Les modèles clés incluent le Géran-2, l’Orlan-10, le Lancet, le KUB-BLA et le ZALA Aero, chacun destiné à la reconnaissance ou à l’attaque ciblée. Comment ces drones participent-ils à la stratégie de pression européenne ? En multipliant les survols et les incursion, Moscou teste la résilience des alliances et vole au secours de ses opérations de désinformation et d’intimidation.

En multipliant les survols et les incursion, Moscou teste la résilience des alliances et vole au secours de ses opérations de désinformation et d’intimidation. Quels sont les défis pour l’OTAN face à ces menaces ? La nécessité de renforcer la surveillance aérienne, de déployer des contre-mesures électroniques et de coordonner une réponse unifiée face à la montée en puissance des drones russes .

La nécessité de renforcer la surveillance aérienne, de déployer des contre-mesures électroniques et de coordonner une réponse unifiée face à la montée en puissance des . Le recours aux drones iraniens est-il un changement de stratégie majeur ? Oui, l’intégration du Shahed, notamment, permet à la Russie d’accroître la portée et la diversité de ses opérations d’attaque.

Oui, l’intégration du Shahed, notamment, permet à la Russie d’accroître la portée et la diversité de ses opérations d’attaque. Quelles mesures prises par l’Europe contre cette escalade ? La proactivité se traduit par l’interdiction volontaire des vols civils dans la zone danoise, des missions anti-drones, et une vigilance renforcée dans la surveillance aérienne.

