« Goldfinger », le James Bond qui porte l’ère Sean Connery à son apogée

Pourquoi Goldfinger reste-t-il, plus de six décennies après sa sortie, une référence du cinéma d’espionnage ? Et comment ce troisième James Bond a-t-il donné à Sean Connery l’un de ses rôles les plus marquants ? À mes yeux, le film de 1964 ne se contente pas d’aligner les ingrédients d’une aventure spectaculaire : il leur donne un rythme, une ironie et une élégance qui finiront par définir la saga 007.

La recette tient autant à son adversaire, le milliardaire Auric Goldfinger, qu’à ses images devenues familières : l’Aston Martin DB5, l’ombre menaçante d’Oddjob, la voix de Shirley Bassey et l’opération imaginée contre Fort Knox. Le film a ses angles morts, notamment dans la représentation de ses personnages féminins, mais son influence est difficile à contester. En 2026, alors que le long métrage a 62 ans, je le vois toujours comme le moment où Bond cesse d’être seulement un espion efficace pour devenir un spectacle à part entière.

Goldfinger, le film qui fixe les codes de James Bond

Dans Goldfinger, Bond reçoit d’abord une mission de surveillance autour d’un riche industriel. L’enquête prend une tout autre ampleur lorsque le plan de Goldfinger menace les réserves d’or américaines. Cette montée en puissance fonctionne parce que le récit ne révèle pas tout d’un coup : il laisse l’adversaire prendre de l’avance, et 007 doit alors improviser plutôt que simplement dérouler son arsenal.

Je trouve que c’est là que le film gagne son pari. Connery combine assurance et humour sec, sans transformer Bond en personnage invulnérable. La première fois que l’on découvre la DB5 équipée de gadgets, le plaisir vient autant de la mise en scène que de l’inventaire lui-même : chaque accessoire promet une nouvelle façon de sortir d’une impasse.

Repère Information Ce que cela apporte au film Sortie 1964 Troisième film de la série produite par EON Productions Rôle principal Sean Connery en James Bond Une interprétation qui mêle aplomb, ironie et sang-froid Adversaire Auric Goldfinger Un ennemi dont la richesse sert un projet criminel démesuré Durée Environ 110 minutes Un récit resserré, alternant enquête, action et suspense Chanson-titre Interprétée par Shirley Bassey Une signature musicale immédiatement reconnaissable

Aston Martin DB5 et gadgets, l’élégance au service de l’action

L’Aston Martin DB5 n’est pas un simple véhicule de luxe : elle devient un partenaire de Bond. Siège éjectable, plaques d’immatriculation rotatives et équipements dissimulés donnent une forme concrète à l’ingéniosité de Q. Le film comprend aussi une vérité utile pour toute la saga : un gadget fonctionne mieux lorsqu’il sert une scène, et non lorsqu’il cherche seulement à impressionner.

Je garde une préférence nette pour ces moments où le charme de l’objet se heurte au danger réel. La DB5 est séduisante, certes, mais elle ne dispense jamais Bond de prendre des risques. C’est précisément ce contraste qui a rendu la voiture si mémorable et qui explique pourquoi elle est encore associée à 007 bien au-delà du film.

La voiture donne aux poursuites une identité visuelle propre.

donne aux poursuites une identité visuelle propre. Les gadgets de Q installent une légèreté qui distingue Bond d’un espionnage plus réaliste.

installent une légèreté qui distingue Bond d’un espionnage plus réaliste. La mise en scène réserve les surprises au bon moment, plutôt que de transformer chaque scène en catalogue d’accessoires.

Pour prolonger cette lecture, je rapprocherais volontiers le film des autres aventures de James Bond au cinéma et de l’évolution des gadgets dans la saga 007 : deux angles qui montrent comment une idée de mise en scène devient un élément de culture populaire.

Auric Goldfinger, Pussy Galore et les zones de tension du récit

Goldfinger est plus intéressant qu’un simple milliardaire avide : il impose à Bond un adversaire qui croit pouvoir acheter, contrôler et prévoir tout ce qui l’entoure. Son projet visant Fort Knox repose sur une attaque spectaculaire contre l’or américain. Le film entretient ainsi une tension efficace entre une menace financière et une aventure d’action, même si son scénario privilégie parfois le panache à la vraisemblance.

Pussy Galore, pilote et proche de Goldfinger, occupe une place singulière dans cette intrigue. Elle possède des compétences et une autonomie qui la distinguent des rôles féminins plus passifs, mais la manière dont le film traite son rapport à Bond appartient clairement aux conventions de son époque. Je préfère donc regarder le personnage avec deux idées en tête : son importance dans le dénouement, et les limites de l’écriture qui l’entoure.

Une anecdote de spectateur, plutôt tranchée : à mes yeux, le film est plus convaincant lorsqu’il laisse Pussy Galore agir selon ses propres intérêts que lorsqu’il tente de résoudre ses rapports avec Bond par une pirouette scénaristique. Cette réserve n’efface pas son rôle dans l’histoire ; elle rappelle simplement qu’un classique peut être admiré sans être tenu pour irréprochable.

Shirley Bassey et les chiffres qui mesurent l’impact de Goldfinger

La chanson-titre de Shirley Bassey donne au film une entrée en matière immédiatement identifiable. Sa voix puissante accompagne une séquence visuelle abstraite et annonce le ton : spectaculaire, sophistiqué, légèrement excessif. Pour moi, c’est un choix décisif, car la musique ne sert pas seulement d’habillage ; elle transforme l’arrivée de Bond en événement.

Les récompenses confirment une partie de cet impact. Aux Oscars de 1965, Goldfinger remporte le prix du meilleur montage d’effets sonores, attribué à Norman Wanstall : une victoire qui souligne le soin apporté à la fabrication du film, au-delà de son statut d’aventure populaire. Ce chiffre officiel raconte aussi une évolution du cinéma de divertissement, où le travail sonore devient un ressort essentiel du spectacle.

Un autre repère aide à situer sa portée : avec environ 110 minutes, le film concentre son intrigue sans renoncer aux pauses de caractère et aux scènes d’action. Les recettes mondiales souvent rapportées dépassent 120 millions de dollars, pour un budget estimé à quelques millions. Ces montants varient selon les méthodes de calcul et les rééditions ; ils montrent néanmoins l’ampleur de son succès commercial, sans qu’il soit nécessaire de prétendre qu’un seul chiffre résume son héritage.

Ma seconde anecdote est plus personnelle dans le jugement que dans le souvenir : je préfère la chanson de Bassey à bien des effets visuels du film, parce qu’elle condense en quelques minutes sa confiance et son goût du grand geste. C’est une signature qui a traversé les générations sans perdre son aplomb.

En 2026, Goldfinger reste donc un jalon majeur : il associe James Bond, Sean Connery, l’espionnage, Auric Goldfinger, l’Aston Martin DB5, Pussy Galore, Fort Knox et Shirley Bassey dans une formule qui a durablement façonné la saga 007.

Autres articles qui pourraient vous intéresser