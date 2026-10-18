Halloween 2026 sur Disney+ : 10 films à frissonner devant en streaming

Vous cherchez des films à frissonner devant sans transformer la soirée en marathon de cauchemars ? Pour Halloween 2026, Disney+ réunit des films d’horreur accessibles, des films fantastiques et des aventures familiales qui installent l’ambiance sans imposer le même niveau de peur à tout le monde. Je vous propose une sélection de dix titres pour choisir selon votre humeur, l’âge des spectateurs et le temps dont vous disposez.

Le catalogue peut évoluer selon le pays et la date : avant de lancer votre soirée Halloween, vérifiez donc la disponibilité de chaque film dans l’application. Pour vous aider à composer votre programme, j’ai distingué les histoires les plus douces des options plus inquiétantes. C’est souvent le meilleur moyen d’éviter le classique débat de salon : « On regarde quoi ? », suivi de vingt minutes de navigation et d’un bol de popcorn déjà vide.

Film Ambiance Pour quel public ? Hocus Pocus Comédie de sorcières Famille et nostalgie Hocus Pocus 2 Fantaisie malicieuse Famille L’Étrange Noël de monsieur Jack Fantastique gothique Amateurs d’animation étrange Frankenweenie Épouvante tendre Famille, selon la sensibilité des enfants Le Manoir hanté (2023) Comédie surnaturelle Ados et adultes Le Manoir hanté et les 999 fantômes Fantômes et humour Famille Coco Fantastique et émotions Tout public Maléfique Conte sombre Ados et adultes Twitches Magie et sorcellerie Famille Les Aventures d’Ichabod et de monsieur Crapaud Animation classique et légende Famille

Les films à frissonner en famille sur Disney+

Pour démarrer sans brusquer les plus jeunes, je miserais sur Hocus Pocus. Ses sorcières extravagantes et son humour en font un choix de saison facile à partager, surtout si vous cherchez davantage une ambiance de fête qu’une véritable séance de peur.

Hocus Pocus 2 reprend cette formule avec une nouvelle aventure magique. De son côté, Twitches met en scène deux sœurs liées par la sorcellerie : c’est une option légère pour les spectateurs qui préfèrent les sortilèges aux monstres. Dans mon programme idéal, ces films ouvrent la soirée pendant que tout le monde s’installe, avant de passer à des histoires plus singulières.

Pour les familles, Coco offre une autre manière d’aborder le fantastique. Son récit autour de la mémoire et des liens familiaux est plus émouvant qu’effrayant ; il convient donc à celles et ceux qui veulent une touche surnaturelle sans multiplier les sursauts.

Des films fantastiques pour une ambiance plus étrange

L’Étrange Noël de monsieur Jack reste un choix à part : son univers mêle Halloween, Noël et mélancolie avec une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Avec une durée d’environ 76 minutes, il s’intègre facilement à un programme chargé ou à une soirée où les plus jeunes ne veillent pas tard.

Frankenweenie, réalisé par Tim Burton, joue lui aussi sur les codes de l’épouvante, mais avec une forte dimension affective. Son noir et blanc et son histoire d’amitié avec un chien revenu à la vie créent un mélange de tendresse et d’étrangeté. Je le choisirais plutôt pour des enfants déjà à l’aise avec les images macabres : le ton est drôle, mais certains passages peuvent impressionner.

Pour retrouver une légende classique, Les Aventures d’Ichabod et de monsieur Crapaud propose notamment une adaptation animée de l’histoire du cavalier sans tête. Le rythme et le style datent d’une autre époque, ce qui fait aussi son intérêt : on découvre une façon plus ancienne de raconter une histoire d’Halloween, sans effets modernes à grand renfort de bruit.

Les manoirs hantés et les fantômes à l’écran

Les deux adaptations du Manoir hanté permettent de comparer des approches différentes. Le film de 2003, connu sous le titre Le Manoir hanté et les 999 fantômes, privilégie la comédie familiale ; celui de 2023 développe davantage son histoire de maison hantée et réunit une galerie de personnages plus large.

Le film de 2023 dure environ 123 minutes, contre près de 99 minutes pour celui de 2003. Cette différence compte si vous organisez un marathon de films : le premier demande plus de temps, tandis que l’ancien se glisse plus facilement dans une soirée avec plusieurs séances. Je préfère l’originalité du décor au simple défilé de fantômes ; dans les deux versions, c’est le manoir lui-même qui donne le ton.

Pour une programmation équilibrée, associez l’un de ces films à une œuvre plus courte. Vous éviterez ainsi de finir la soirée avec les yeux rivés sur l’horloge, situation assez peu compatible avec l’esprit d’Halloween.

Une sélection de films selon votre humeur

Tout le monde ne cherche pas le même degré de peur. Pour décider rapidement, je classerais les dix titres ainsi :

Pour rire avec des sorcières : Hocus Pocus, Hocus Pocus 2 ou Twitches.

Hocus Pocus, Hocus Pocus 2 ou Twitches. Pour une animation singulière : L’Étrange Noël de monsieur Jack ou Frankenweenie.

L’Étrange Noël de monsieur Jack ou Frankenweenie. Pour une soirée avec des fantômes : Le Manoir hanté (2023) ou Le Manoir hanté et les 999 fantômes.

Le Manoir hanté (2023) ou Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Pour une histoire fantastique et émouvante : Coco.

Coco. Pour un conte plus sombre : Maléfique.

Maléfique. Pour découvrir une légende animée : Les Aventures d’Ichabod et de monsieur Crapaud.

Je garde Maléfique pour les spectateurs qui aiment les contes revisités avec une atmosphère plus sombre. Ce n’est pas un film d’horreur au sens strict, mais son univers de magie, de malédiction et de créatures fantastiques le distingue des comédies de sorcières.

Petite règle pratique que j’applique à une programmation de groupe : choisir d’abord le niveau de frissons, puis le film. Une fois, pour une soirée entre proches, j’avais prévu un titre bien plus inquiétant que ne le souhaitait la moitié du salon ; le débat sur le choix du film a duré plus longtemps que le générique. Depuis, je vérifie les sensibilités avant de lancer la lecture.

Comment organiser un marathon de films pour Halloween 2026

Pour un programme simple, commencez par une comédie comme Hocus Pocus, poursuivez avec L’Étrange Noël de monsieur Jack, puis choisissez un film de manoir hanté si le groupe en redemande. Cette progression fait monter l’ambiance sans passer brutalement d’une histoire légère à une séance plus intense.

Avant le lancement, je conseille de vérifier trois détails : la disponibilité des titres dans votre région, leur durée et leur classification d’âge. Sur Disney+, le catalogue peut changer ; mieux vaut enregistrer les films retenus dans une liste de visionnage plutôt que de compter sur une recherche de dernière minute.

Enfin, prévoyez une solution de repli plus douce. Coco ou Twitches peuvent remplacer un film trop inquiétant, sans casser l’atmosphère. Pour Halloween 2026, Disney+ offre ainsi une sélection de films assez variée pour composer une soirée Halloween à votre mesure, entre films fantastiques, films d’horreur accessibles, streaming et frissons choisis.

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