Les Disparus des Argonnes sur France 2 : les quatre épisodes et le final diffusé le 11 novembre

Les Disparus des Argonnes sur France 2 : quatre épisodes et un final le 11 novembre

Que raconte vraiment Les Disparus des Argonnes, et quand faut-il s’installer devant France 2 pour suivre l’histoire jusqu’au bout ? Cette série télévisée en quatre épisodes sera diffusée les mercredis 4 et 11 novembre 2026. La fiction s’inspire de l’affaire des disparus de Mourmelon et choisit de raconter le combat des proches, plutôt que de se limiter à une reconstitution policière.

Au centre du récit, Jocelyne Veyrades, interprétée par Alix Poisson, refuse de renoncer à sa quête de vérité. Ce choix donne à l’enquête une dimension intime : derrière les disparitions, il y a des familles qui attendent des réponses et des années de silence. Je trouve cette perspective plus forte qu’un simple défilé d’indices, car elle rappelle ce que les procédures judiciaires ne montrent pas toujours : l’usure quotidienne de l’attente.

Dates et format des quatre épisodes sur France 2

La diffusion est répartie sur deux soirées. Les deux premiers épisodes sont programmés le mercredi 4 novembre, puis les deux suivants, dont l’épisode final, le mercredi 11 novembre. Chaque volet dure 52 minutes : la série représente donc un peu plus de trois heures et demie de fiction au total.

Repère Information Début de diffusion Mercredi 4 novembre 2026 à 21 h 10 Nombre d’épisodes Quatre, répartis sur deux soirées Durée 52 minutes par épisode Final Mercredi 11 novembre 2026

Ces chiffres donnent un format resserré, sans étirer artificiellement l’intrigue. Pour les personnes qui préfèrent connaître le contexte avant de regarder, voici un éclairage sur le lien entre la fiction et les faits réels dans l’histoire qui a inspiré la série.

Une enquête racontée à travers le combat des proches

Jocelyne Veyrades porte le récit, tandis que Jean Casanova, joué par Mehdi Nebbou, participe à cette histoire marquée par les recherches et les questions restées longtemps sans réponse. La série est réalisée par Safy Nebbou, à partir d’un scénario cosigné avec Mary Arnaud et Julie Peyr, d’après le roman de cette dernière.

Pour comprendre l’angle choisi, je retiens surtout une idée : une disparition ne devient pas moins grave parce que le temps passe. Imaginez une mère qui reprend, des années plus tard, un dossier que d’autres voudraient classer. Ce n’est pas une scène spectaculaire, mais c’est souvent là que se joue le cœur d’une fiction inspirée du réel.

Une histoire centrée sur les familles : leur persévérance structure le récit.

: leur persévérance structure le récit. Une affaire inspirée de faits réels : la fiction reprend des éléments liés aux disparus de Mourmelon.

: la fiction reprend des éléments liés aux disparus de Mourmelon. Un récit dramatique : les personnages et les situations sont portés à l’écran, et la série ne se présente pas comme un documentaire judiciaire.

Je conseille de garder cette distinction en tête : l’œuvre peut raviver l’intérêt pour une affaire, mais elle reste une fiction française avec ses choix de narration. Un autre aperçu du sujet est proposé dans cet article sur les origines réelles des Disparus des Argonnes.

Pourquoi le final du 11 novembre compte

La seconde soirée doit permettre de suivre l’évolution de la quête de Jocelyne et d’en découvrir l’issue. Après des années de démarches et de lassitude, elle continue d’agir pour son fils et pour les autres disparus. Le final promet ainsi une résolution narrative, mais l’intérêt tient aussi au chemin parcouru par les proches.

Si je devais résumer l’attrait de cette programmation, ce serait sa construction en deux temps : d’abord l’installation de l’affaire et des personnages, puis la poursuite de l’enquête jusqu’au dénouement. Les disparitions, l’Argonne et la quête de vérité donnent à Les Disparus des Argonnes son fil conducteur, des premiers épisodes à l’épisode final sur France 2 en novembre.

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