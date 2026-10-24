Sur France 5, Redford et Hoffman plongent au cœur du Watergate, le scandale qui fit tomber Nixon

Les Hommes du président sur France 5 : Redford et Hoffman face au Watergate

Comment une effraction dans les bureaux du Parti démocrate a-t-elle pu ébranler la présidence de Richard Nixon ? Et que peut encore nous apprendre, en 2026, un film consacré au journalisme d’investigation ? Vendredi 23 octobre à 21h05, France 5 diffuse Les Hommes du président, avec Robert Redford et Dustin Hoffman dans les rôles de Bob Woodward et Carl Bernstein, deux journalistes du Washington Post lancés sur la piste du Watergate.

Réalisé par Alan J. Pakula et sorti en 1976, le film transforme une enquête minutieuse en thriller politique. Il ne repose pas sur une révélation spectaculaire à chaque scène : son suspense naît plutôt des appels, des recoupements et des portes qui se ferment. C’est précisément ce choix qui le rend encore pertinent. Face à un scandale politique, l’information solide ne tombe pas du ciel ; elle se vérifie, souvent lentement, avec des conséquences bien réelles.

Repère Information Diffusion France 5, vendredi 23 octobre 2026 à 21h05 Film Les Hommes du président, réalisé par Alan J. Pakula Sortie en salle 1976 Personnages principaux Bob Woodward et Carl Bernstein, interprétés par Robert Redford et Dustin Hoffman Événement au cœur du récit L’enquête sur le Watergate et ses liens avec l’entourage de Richard Nixon

Watergate : les faits derrière le thriller politique

Le récit commence le 17 juin 1972, lorsque cinq hommes sont arrêtés après une intrusion dans l’immeuble du Watergate, à Washington, où se trouvent les bureaux du Parti démocrate. L’affaire aurait pu rester un fait divers judiciaire. Les liens entre les cambrioleurs, des responsables politiques et l’équipe de réélection de Richard Nixon lui donnent une tout autre portée.

Le chiffre est simple, mais son poids ne l’est pas : cinq hommes sont interpellés cette nuit-là. L’enquête journalistique, les procédures judiciaires et les travaux du Congrès vont ensuite faire émerger un système de dissimulation. Le film montre cette progression sans confondre soupçon et preuve, une distinction essentielle dans toute enquête sérieuse.

Autre repère historique : Richard Nixon démissionne le 9 août 1974, avant un vote de destitution à la Chambre des représentants. Le Watergate n’est pas l’œuvre de deux journalistes seuls, mais leurs révélations contribuent à maintenir l’affaire dans le débat public et à éclairer les faits. Pour situer ce type de crise dans la longue histoire des présidences américaines, on peut aussi parcourir cette page consacrée à l’actualité autour de Jimmy Carter.

Pourquoi le journalisme d’investigation reste au centre du film

Ce qui me frappe dans le film, c’est la place accordée aux gestes ordinaires du métier : rappeler un témoin, vérifier une date, comparer deux versions. Dans une scène, une piste paraît prometteuse, puis se dérobe ; les journalistes doivent recommencer. Loin de l’image du reporter infaillible, cette méthode rappelle qu’une information publiée trop tôt peut fragiliser toute une enquête.

J’y vois aussi une leçon de prudence éditoriale. Un jeune lecteur peut retenir le suspense, tandis qu’un journaliste remarquera surtout la nécessité de confirmer les faits auprès de plusieurs interlocuteurs. C’est moins spectaculaire qu’une révélation instantanée, mais bien plus convaincant. Pour prolonger cette réflexion sur les héritages politiques, cette autre page sur la mémoire de Jimmy Carter offre un détour utile, même si son sujet est différent.

Recouper les informations : une déclaration isolée ne suffit pas à établir un fait.

une déclaration isolée ne suffit pas à établir un fait. Protéger ses sources : la confiance peut être déterminante, mais elle ne dispense jamais de vérifier.

la confiance peut être déterminante, mais elle ne dispense jamais de vérifier. Distinguer les faits des interprétations : c’est ce qui permet au public de comprendre l’affaire sans confondre preuve et commentaire.

Le long métrage ne prétend pas raconter chaque aspect du Watergate. Il choisit un angle précis : le travail des reporters, les résistances rencontrées et le temps nécessaire pour faire avancer une enquête. En cela, il propose un portrait exigeant du Washington Post et du journalisme d’investigation, sans transformer les journalistes en héros sans défaut.

Une diffusion sur France 5 pour revoir un classique politique

À l’écran, Robert Redford incarne Bob Woodward avec une retenue qui contraste avec l’énergie de Carl Bernstein, joué par Dustin Hoffman. Leur duo fonctionne parce qu’il repose sur des tempéraments différents : l’un avance avec méthode, l’autre pousse les portes et relance les interlocuteurs. Cette complémentarité rend l’enquête lisible, même lorsque les noms et les ramifications se multiplient.

Pour moi, la force du film tient à cette tension entre l’urgence de publier et l’obligation de ne pas se tromper. Il ne promet pas de formule magique contre les abus de pouvoir ; il montre plutôt des journalistes qui avancent avec leurs doutes, leurs notes et leurs vérifications. Sur France 5, Les Hommes du président réunit Robert Redford, Dustin Hoffman, Bob Woodward et Carl Bernstein au cœur du Watergate, du scandale politique qui a marqué la présidence de Richard Nixon et de l’exigence du journalisme d’investigation.

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