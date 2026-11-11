VisionQuest sur Disney+ : une saison 2 est-elle déjà dans les plans de Marvel ?

VisionQuest, Disney+ et une éventuelle saison 2 : Marvel a-t-il déjà prévu la suite, ou la série doit-elle se suffire à elle-même ? À ce jour, aucun renouvellement n’a été annoncé publiquement. Le projet est présenté comme un nouveau chapitre centré sur Vision, dans le prolongement des histoires de WandaVision et d’Agatha All Along, mais cela ne confirme pas qu’une deuxième saison soit en préparation.

Je distingue donc deux choses : l’existence de projets Marvel autour du personnage et une commande officielle pour une suite. La première est plausible dans un univers partagé où les personnages peuvent réapparaître ; la seconde n’est pas confirmée. Pour les abonnés, le point important est simple : l’avenir de la série dépendra autant de son histoire que de la stratégie de Marvel et de sa réception sur la plateforme de diffusion en streaming.

VisionQuest sur Disney+ : ce que Marvel a confirmé sur la saison 2

Marvel a annoncé VisionQuest comme une série consacrée à Vision, avec Paul Bettany de retour dans le rôle. Elle s’inscrit dans la continuité de récits déjà liés à Wanda Maximoff, mais les informations publiques ne font pas état d’une commande pour une saison 2. Je ne confonds donc pas la place de la série dans l’univers Marvel avec la confirmation d’un renouvellement.

Cette distinction compte : une fiction peut être conçue pour enrichir une histoire plus large sans être destinée à durer plusieurs saisons. À l’inverse, Marvel peut prolonger un récit si l’intrigue et les résultats de diffusion le justifient. Pour l’instant, le statut le plus juste est donc « suite non annoncée », plutôt que « série annulée » ou « saison 2 confirmée ».

Question État des informations Une saison 2 est-elle confirmée ? Non, aucun renouvellement public n’a été annoncé. Vision est-il au centre du projet ? Oui, la série poursuit son parcours après WandaVision. Une suite reste-t-elle possible ? Oui, mais elle dépendra des décisions futures de Marvel. Peut-on déjà connaître sa date de diffusion ? Les annonces disponibles ne permettent pas d’établir une date de saison 2.

Une suite narrative ne signifie pas un renouvellement

VisionQuest est lié à des événements et à des personnages déjà connus, ce qui nourrit naturellement les spéculations sur la suite. Mais une continuité scénaristique ne vaut pas annonce de production : Marvel peut refermer l’arc de Vision dans une seule série, puis le faire revenir ailleurs, au cinéma ou dans un autre programme.

Quand je suis les annonces de franchises installées, je me méfie surtout des raccourcis du type « personnage important, donc nouvelle saison ». Le cas de Vision rappelle qu’un héros peut rester central dans l’univers Marvel sans que sa série soit automatiquement reconduite.

Pourquoi Marvel pourrait attendre avant de renouveler VisionQuest

La décision dépend généralement de plusieurs facteurs : la manière dont l’histoire se termine, la disponibilité des équipes et la place du personnage dans les projets Marvel à venir. Les chiffres d’audience comptent aussi, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir une saison supplémentaire. Une série peut trouver son public tout en ayant été pensée comme un récit limité.

Pour donner un repère officiel sur le format de cet univers, WandaVision compte neuf épisodes et Agatha All Along en compte également neuf. Ces deux saisons uniques montrent qu’un récit Marvel peut développer un arc complet sans annoncer aussitôt une deuxième saison ; elles ne permettent toutefois pas de prédire le format de VisionQuest.

Les indices à surveiller après la diffusion

Je regarderais d’abord les annonces officielles concernant le renouvellement, puis les déclarations des responsables de la série. Les rumeurs de casting ou les apparitions possibles dans d’autres productions peuvent signaler que Vision reste dans les plans, mais elles ne prouvent pas qu’une saison 2 est écrite ou commandée.

Pour éviter de prendre une spéculation pour une décision, voici les signes les plus utiles à distinguer :

Une annonce de renouvellement : c’est l’indice décisif qu’une nouvelle saison est en développement.

: c’est l’indice décisif qu’une nouvelle saison est en développement. Une déclaration sur une histoire en plusieurs saisons : elle éclaire l’intention créative, sans toujours confirmer une commande.

: elle éclaire l’intention créative, sans toujours confirmer une commande. Le retour de Vision dans un autre projet : cela renseigne sur l’avenir du personnage, pas nécessairement sur celui de la série.

: cela renseigne sur l’avenir du personnage, pas nécessairement sur celui de la série. Des données d’audience communiquées par la plateforme : elles apporteraient un repère, mais ne détermineraient pas seules la décision.

À titre de contexte sur la plateforme, Disney a déclaré compter 122,7 millions d’abonnés à Disney+ dans le monde au deuxième trimestre de son exercice 2025, hors Hulu. Ce chiffre mesure la taille du service, pas le public de VisionQuest ; il montre surtout pourquoi la plateforme arbitre ses investissements entre de nombreuses productions.

L’avenir de la série et la place de Vision dans l’univers Marvel

La question la plus intéressante n’est peut-être pas seulement « y aura-t-il une saison 2 ? », mais « où Marvel veut-il conduire Vision ensuite ? ». Si VisionQuest ferme son intrigue de façon nette, le personnage pourra continuer son parcours dans d’autres projets sans que la série elle-même revienne. Si, au contraire, elle laisse un conflit central ouvert, une suite deviendra plus facile à envisager.

Je préfère cette lecture à l’idée que toute fin ouverte annonce forcément une nouvelle saison. Dans une franchise, un mystère peut aussi servir de passerelle vers un film ou une autre série, et les spectateurs ont déjà vu ce mécanisme à plusieurs reprises. La meilleure indication viendra du récit lui-même, puis des annonces de Marvel.

Ce que les spectateurs peuvent raisonnablement attendre

Dans l’immédiat, je conseille de considérer VisionQuest comme une histoire dont la suite n’est pas confirmée, plutôt que d’attendre une saison 2 déjà en préparation. Une éventuelle reconduction dépendra des choix de Marvel après la diffusion et de la façon dont l’arc de Vision s’intègre aux prochains projets.

Je me rappelle avoir vu des discussions de fans transformer une simple apparition d’un personnage en annonce de série ; l’enthousiasme est compréhensible, mais il va parfois plus vite que les faits. Pour l’instant, la position la plus solide reste claire : aucune saison 2 de VisionQuest n’est confirmée, même si l’avenir du personnage dans l’univers Marvel peut dépasser cette série.

En bref, VisionQuest sur Disney+ n’a pas encore de saison 2 annoncée : le renouvellement reste une possibilité, tandis que les projets Marvel peuvent prolonger l’histoire de Vision ailleurs dans l’univers Marvel et sa diffusion en streaming.

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