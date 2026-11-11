De Renard à Deniz, les sélectionneurs font-ils dérailler les ambitions de l’Arabie saoudite ?

Hervé Renard, Deniz, les sélectionneurs et l’Arabie saoudite : le changement de banc peut-il vraiment préserver les ambitions sportives de l’équipe nationale à l’approche de la Coupe du monde ? La question dépasse le nom du prochain entraîneur. Elle touche à la stratégie footballistique d’un pays qui cherche à installer son équipe parmi les nations capables de peser durablement, plutôt qu’à provoquer un sursaut de quelques semaines.

Les éléments disponibles indiquent que Renard a quitté son poste et que le Grec Georgios Donis lui succède avant le Mondial. Le nom « Deniz » apparaît dans le titre, mais il ne correspond pas à celui du remplaçant cité dans ces informations : mieux vaut donc distinguer l’intitulé de la réalité rapportée. À ce stade, le débat est moins de savoir si un sélectionneur peut tout changer que de mesurer le prix d’un virage tardif. Car une équipe ne se réorganise pas en claquant des doigts, même si le calendrier, lui, ne ralentit jamais pour laisser le temps aux nouveaux plans.

Repère Élément rapporté Ce que cela signifie Retour de Renard Octobre 2024 Un second passage à la tête de la sélection, après celui marqué par le Mondial 2022. Changement de sélectionneur Départ de Renard, nomination de Georgios Donis Une nouvelle direction technique à l’approche de la Coupe du monde. Calendrier Moins de deux mois avant le tournoi, selon les informations disponibles Un délai court pour transmettre des consignes et stabiliser les choix. Résultats récents cités Deux défaites, dont une contre la Jordanie Un contexte sportif difficile, mais insuffisant à lui seul pour juger tout un projet.

Arabie saoudite : pourquoi le départ de Renard change la donne

Un changement d’entraîneur peut réveiller un groupe, mais il peut aussi effacer des repères utiles. Renard connaissait déjà la sélection et avait retrouvé son poste en octobre 2024 ; son départ rompt donc une continuité que la fédération avait elle-même rétablie. Dans une équipe nationale, cette rupture compte : les automatismes, les rôles et la confiance ne se transfèrent pas automatiquement avec le dossier tactique.

Je me méfie des décisions prises dans l’urgence après une série de résultats décevants. J’ai souvent vu, dans le football, un nouveau technicien devenir le symbole d’une relance avant même d’avoir eu le temps de choisir son équipe. C’est séduisant pour l’opinion, mais le vrai test reste plus terre à terre : les joueurs comprennent-ils rapidement ce qu’on attend d’eux ?

Une élimination et deux défaites ne racontent pas toute l’histoire

Les éléments fournis associent le départ de Renard à des résultats difficiles, dont deux défaites et une élimination face à la Jordanie. Ces chiffres décrivent une séquence préoccupante, mais ils ne suffisent pas à mesurer le niveau global de l’équipe ni à expliquer toutes les décisions de la fédération. Le classement, les blessures, la forme des joueurs et la qualité des adversaires comptent aussi.

Le chiffre qui pèse le plus est plutôt celui du calendrier : le changement intervient à moins de deux mois de la Coupe du monde, selon les informations disponibles. Une période aussi courte laisse peu de marge pour modifier en profondeur le jeu. Elle pousse le nouveau sélectionneur à hiérarchiser : conserver ce qui fonctionne, corriger les failles les plus visibles et éviter de tout recommencer par principe.

Georgios Donis face au défi de la Coupe du monde

Le nom annoncé pour succéder à Renard est Georgios Donis, et non Deniz. Cette précision n’est pas secondaire : dans un dossier déjà marqué par l’urgence, une confusion sur l’identité du sélectionneur brouille le débat au lieu de l’éclairer. Donis hérite d’un groupe à préparer, d’attentes élevées et d’un temps de travail resserré.

Je pense à un exemple très simple : un joueur qui change de club peu avant une échéance importante doit assimiler de nouveaux appels et de nouvelles consignes sans perdre ses réflexes. Pour une sélection, le problème est collectif. Si les joueurs reçoivent des instructions trop différentes de celles auxquelles ils étaient habitués, le remaniement peut coûter davantage qu’il ne rapporte.

Le football saoudien évolue aussi au-delà de son équipe nationale. La progression des clubs, l’arrivée de joueurs étrangers et l’attention croissante portée au championnat nourrissent de grandes attentes, mais ne garantissent pas automatiquement des résultats internationaux. Le parcours d’un joueur qui rejoint l’élite locale illustre cette transformation du paysage, sans pour autant résumer à lui seul la montée en puissance des clubs saoudiens.

La stratégie footballistique doit dépasser le seul choix du banc

Changer de sélectionneur ne constitue pas une stratégie complète. Pour défendre ses ambitions sportives, l’Arabie saoudite doit aussi clarifier la place accordée aux jeunes joueurs, assurer une continuité entre les équipes de formation et les A, et bâtir une méthode de travail qui ne disparaisse pas au premier revers. Sans ces fondations, les entraîneurs se succèdent et les mêmes problèmes reviennent, avec de nouveaux visages sur le banc.

La Coupe du monde 2022 reste un point de comparaison important : la victoire saoudienne contre l’Argentine avait montré qu’une préparation cohérente pouvait permettre à la sélection de surprendre. Mais un exploit isolé ne devient pas une norme par magie. Pour transformer ce souvenir en progrès durable, il faut des choix réguliers et une identité de jeu lisible.

Stabiliser le groupe : limiter les changements de dernière minute et définir clairement les rôles.

limiter les changements de dernière minute et définir clairement les rôles. Adapter le plan de jeu : privilégier quelques ajustements simples plutôt qu’une révolution tactique précipitée.

privilégier quelques ajustements simples plutôt qu’une révolution tactique précipitée. Préparer les scénarios du tournoi : travailler les phases arrêtées, la gestion des temps faibles et les remplacements.

travailler les phases arrêtées, la gestion des temps faibles et les remplacements. Évaluer le projet après la compétition : distinguer les résultats immédiats de la progression à long terme.

Un changement tardif peut-il servir les ambitions saoudiennes ?

Oui, à condition que Donis apporte rapidement de la clarté plutôt qu’une nouvelle incertitude. Un sélectionneur fraîchement nommé peut simplifier les consignes, redonner de l’énergie et remettre certains joueurs en confiance. Mais si la décision s’accompagne d’un bouleversement trop large, l’équipe risque de passer son précieux temps à apprendre au lieu de se préparer à affronter ses adversaires.

J’ai une conviction tranchée sur ce point : dans les semaines précédant un grand tournoi, la stabilité vaut souvent davantage qu’une promesse de révolution. Une seconde anecdote, plus banale mais révélatrice, revient souvent dans les vestiaires : les joueurs retiennent mieux trois consignes répétées que dix idées nouvelles exposées une seule fois. Le bon choix n’est donc pas forcément le plus spectaculaire, mais celui que le groupe peut appliquer sous pression.

La fédération devra ensuite juger le travail sur des critères plus solides qu’un seul résultat : cohérence des choix, organisation collective et capacité à progresser face à des adversaires de haut niveau. Un article consacré à la transformation du football saoudien peut éclairer le contexte des clubs, mais la sélection reste soumise à une autre exigence : produire un collectif efficace en très peu de temps.

De Renard à Georgios Donis, le débat ne porte donc pas seulement sur le nom du sélectionneur, ni sur Deniz, mais sur la capacité de l’Arabie saoudite à convertir ses ambitions sportives en une stratégie footballistique cohérente pour son équipe nationale et la Coupe du monde.

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