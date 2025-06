Brevet sciences 2025 corrigés : doryphores, Pesquet et sueurs froides

Tu l’as senti, toi aussi ? Ce petit frisson dans le dos quand tu as retourné ton sujet de sciences du Brevet 2025, un vendredi 27 juin, à 13h30 tapantes. Un mélange de stress, de pommes de terre et d’ISS… Et maintenant, tu veux savoir si tu t’en es sorti ? Allez, on fait le point ensemble, autour d’un café (ou d’un soda, chacun son style).

Tableau récapitulatif des corrigés du brevet sciences 2025

Matière Thème principal Difficulté perçue Points clés SVT Doryphores et pommes de terre Raisonnable, mais long Importance des feuilles, masse des tubercules Physique-Chimie ISS, Pesquet, recyclage, mouvement circulaire Plus technique Masse volumique, équation chimique, vitesse

SVT : les doryphores, ces serial killers de la patate

Je ne m’attendais pas à parler de doryphores un jour de brevet. Pourtant, ces charmants insectes étaient au cœur du sujet. Et, spoiler : ils ne sont pas les amis des agriculteurs.

Dans la première partie, il fallait :

Identifier la bonne proposition (la 3) sur les effets de ces bêtes.

la bonne proposition (la 3) sur les effets de ces bêtes. Comparer trois expériences : la C étant la seule valable (témoin, variables contrôlées, tout le tralala).

: la étant la seule valable (témoin, variables contrôlées, tout le tralala). Expliquer l’importance des lots de 10 plants : plus on répète, plus c’est fiable. Eh oui, comme en cuisine.

Et enfin, le bouquet final : justifier pourquoi les tubercules perdaient du poids à cause des feuilles grignotées. Rien à redire, si ce n’est que j’ai un peu eu l’impression de défendre des frites menacées par un fléau végétal.

Physique-chimie : Thomas Pesquet, notre tuteur spatial

Deuxième round : direction l’ISS. Alors là, c’était clairement un voyage entre les atomes et les étoiles.

D’abord, les bases : O₂ est une molécule , pas un atome. Facile.

, pas un atome. Facile. Ensuite, un petit rappel chimique : 2H₂ + O₂ → 2H₂O , la magie de l’eau.

, la magie de l’eau. Puis les choses sérieuses : on entre dans une démarche expérimentale complète. Il fallait calculer une masse volumique pour identifier l’aluminium. Perso, j’ai transpiré comme si j’étais vraiment dans l’espace.

Et pour finir, un peu de mécanique céleste : 16 levers de Soleil en 24 h dans l’ISS, soit un lever toutes les 90 minutes. J’en étais presque jaloux.

Ce qu’on retient (et ce qu’on raconte à nos cousins l’année prochaine)

Franchement, ce Brevet sciences 2025, c’était :

Pas piqué des vers , mais faisable. Les sujets étaient bien construits.

, mais faisable. Les sujets étaient bien construits. Une belle transition vers le lycée : on sent qu’on nous pousse à structurer nos réponses, pas juste à réciter.

: on sent qu’on nous pousse à structurer nos réponses, pas juste à réciter. L’occasion de briller, si on avait révisé — et pas juste appris les feuilles de patate par cœur.

Et puis, avouons-le : ce mélange entre terre (SVT) et espace (physique), c’est quand même mieux que de passer une heure à parler de circuits électriques sans fin.

Pour aller plus loin

Si tu veux réviser pour l’année prochaine (ou aider un p’tit frère qui passe le brevet en 2026), je te conseille :

De jeter un œil aux autres corrigés du brevet 2025 : maths, français, histoire-géo…

: maths, français, histoire-géo… D’utiliser un simulateur de moyenne : ça rassure ou ça pique, mais au moins tu sais où tu en es.

: ça rassure ou ça pique, mais au moins tu sais où tu en es. Et pourquoi pas t’inscrire sur un site comme digiSchool Education pour voir ce qui t’attend en seconde.

Terre et espace

Le Brevet sciences 2025 corrigés, c’est à la fois une plongée dans le monde des pommes de terre stressées par les insectes, et un envol vers l’ISS avec Pesquet pour calculer, observer, comprendre. Un pied sur Terre, l’autre dans l’espace… et une calculette à la main. C’est ça, la science au brevet !