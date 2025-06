Affaire Bétharram : la commission d’enquête retient le faux témoignage contre François Bayrou

Et si on commençait par se poser la vraie question…

Peut-on encore croire en la parole publique quand même les auditions sous serment se transforment en terrain glissant ? C’est exactement la question que je me suis posée en découvrant que François Bayrou est aujourd’hui soupçonné de faux témoignage dans l’affaire Bétharram. Oui, vous avez bien lu : le Premier ministre, en personne, mis en cause pour des déclarations jugées douteuses devant une commission parlementaire.

Et ce n’est pas une simple querelle de mots. Non, c’est une affaire sérieuse, qui pourrait bien virer au cauchemar judiciaire.

Principales accusations de faux témoignage

Personnalité Fonction actuelle/précédente Fait reproché Enjeu judiciaire potentiel François Bayrou Premier ministre / Ex-président du département 64 Déclarations contradictoires sur l’affaire Bétharram Faux témoignage sous serment Caroline Pascal DGESCO / Ex-directrice Inspection générale de l’Éducation Ajout non validé dans un rapport officiel (affaire Stanislas) Altération du sens du rapport = faux témoignage Georges-François Leclerc Ancien préfet du Nord Contradiction avec le ministère sur Averroès Présentation mensongère des faits

Faux témoignage : une épine dans le pied de Bayrou

Je vous le dis franchement : je ne m’attendais pas à ce que le nom de Bayrou ressorte à ce point. Mais depuis que Paul Vannier, député LFI et co-rapporteur de la commission d’enquête sur les violences scolaires, a saisi la justice, tout s’emballe.

Petit rappel rapide (et nécessaire) :

En février, Bayrou affirmait n’avoir jamais été informé de violences à Bétharram.

à Bétharram. En mai, il déclare pourtant avoir découvert l’affaire par la presse… en 1996 .

. Et entre-temps, il évoque une plainte en diffamation… basée sur un article qui n’était même pas encore paru.

Je ne sais pas vous, mais ça commence à faire beaucoup de « petits oublis » pour quelqu’un censé défendre l’État de droit.

Caroline Pascal, ou l’art de modifier un rapport sans prévenir personne

Dans une autre vie, j’aurais pensé que les rapports d’inspection étaient neutres, fiables, techniques. Mais avec Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire, c’est tout un pan de cette illusion qui vole en éclats.

Son audition dans l’affaire du collège Stanislas ? Un festival. Elle affirme qu’aucune homophobie institutionnelle n’a été détectée, alors que les PV d’auditions disent… l’inverse. Pire : elle aurait ajouté de sa propre main une phrase qui n’avait été ni discutée, ni validée, ni approuvée. Autant vous dire que dans le métier, on appelle ça un « solo politique ».

Un préfet trop sûr de lui ?

Et puis il y a ce troisième personnage du drame : Georges-François Leclerc, ancien préfet du Nord. Son péché ? Avoir prétendu qu’il avait agi de sa propre initiative pour rompre le contrat d’un lycée musulman. Mais selon les déclarations du ministère de l’Intérieur, c’est bien le gouvernement qui lui avait donné cet ordre. Là aussi, les versions divergent.

Ce que ça dit du système (et pourquoi ça m’inquiète)

Ces trois cas n’ont peut-être rien à voir entre eux sur le fond. Mais ils ont un point commun glaçant : la vérité semble modelée selon les intérêts du moment. Et dans une commission parlementaire, c’est tout sauf anodin. On parle d’auditions sous serment, pas d’interviews à la volée dans un couloir du Sénat.

Moi, ça me renvoie à une inquiétude plus large : quand les plus hauts responsables se contredisent sans conséquences, à quoi bon enquêter ?

Que va-t-il se passer maintenant ?

Si la justice est saisie, ces déclarations pourraient tomber sous le coup de l’article 434-13 du Code pénal : jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende. Une vraie épée de Damoclès.

Mais attention : ce ne sont pas encore des condamnations. Seulement des demandes d’investigation, pour faire la lumière sur ces incohérences. Et si vous avez suivi l’actualité de l’affaire Bétharram, vous savez que les victimes, elles, attendent des réponses depuis plus de 30 ans.

Une affaire qui dépasse les hommes

Car au fond, cette affaire, ce n’est pas seulement celle de Bayrou, Pascal ou Leclerc. C’est celle d’un système, parfois plus prompt à se protéger lui-même qu’à protéger les plus vulnérables.

Et croyez-moi, ce n’est pas une simple querelle politique. C’est une remise en cause frontale de la confiance dans nos institutions, à l’heure où l’Éducation nationale comme la parole publique sont plus que jamais sous tension.

Redéfinir les devoirs et les limites

Le faux témoignage présumé de François Bayrou dans l’affaire Bétharram n’est pas une simple polémique passagère : il pourrait bien redéfinir les lignes entre politique, justice et responsabilité morale. Et je vous le dis franchement : si même la vérité devient une variable d’ajustement, on a du souci à se faire.