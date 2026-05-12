Formation magnétiseur et CPF : pourquoi c’est bloqué et quelles alternatives certifiantes existent ?

Beaucoup de personnes attirées par le magnétisme commencent leurs recherches de formation avec le même espoir : « Est-ce que je peux utiliser mon CPF pour me former ? » La déception est souvent au rendez-vous : dans la grande majorité des cas, ce n’est tout simplement pas possible.

Mais derrière ce blocage se cache une réalité plus nuancée, et surtout des alternatives sérieuses pour se former de façon certifiante sans attendre un financement d’État qui ne viendra pas.

Formation pour devenir magnétiseur et CPF : pourquoi le financement est impossible ?

Le Compte Personnel de Formation ne finance que les formations référencées au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) ou au RS (Répertoire Spécifique). Ces référencements sont délivrés par France Compétences et concernent exclusivement des métiers reconnus par les instances officielles de l’emploi.

Le magnétisme, en tant que pratique énergétique issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise, n’est pas une profession réglementée en France. Aucun titre de « magnétiseur » n’est inscrit au RNCP. Par conséquent, aucune formation pour être magnétiseur ne peut légalement prétendre à une éligibilité CPF, quelles que soient les promesses affichées par certains instituts.

Un point mérite l’attention : tout organisme affirmant proposer une formation au magnétisme finançable par CPF devrait alerter. Soit l’information est fausse, soit la formation se cache derrière une autre dénomination qui n’a plus grand-chose à voir avec l’enseignement réel du magnétisme.

Quelles alternatives certifiantes pour se former sérieusement ?

L’absence de financement public ne signifie pas l’absence de sérieux. Plusieurs voies permettent d’acquérir une formation certifiante pour devenir magnétiseur reconnue dans la communauté des praticiens en médecines douces. L’enjeu n’est pas de contourner le système, mais de trouver des voies de financement adaptées à une pratique que l’État ne reconnaît pas encore.

1) Ne pas négliger le choix du financement personnel.

La voie la plus directe et la plus honnête est de financer une formation de A à Z. Bien que cela représente un budget, investir dans sa propre formation garantit aussi que l’organisme choisi répond avant tout à des critères pédagogiques et non à des exigences administratives. Le tarif de certaines formations sérieuses reste accessible : il est possible de trouver des sessions en week-end démarrant à 400 € TTC, payable en plusieurs fois, ce qui lisse considérablement l’effort financier.

2) Ne pas oublier le budget de formation interne de l’employeur.

Pour les salariés dont l’employeur dispose d’un plan de développement des compétences, certaines formations en pratiques énergétiques peuvent y trouver leur place, notamment dans les secteurs du bien-être, du soin ou des ressources humaines. La démarche n’aboutit pas toujours, mais elle mérite d’être tentée.

3) Saviez vous qu’il existe des déductions fiscales pour les indépendants ?

Pour les auto-entrepreneurs ou travailleurs non salariés, les frais de formation professionnelle sont déductibles du résultat imposable. Se former au magnétisme dans le cadre d’une activité de praticien bien-être devient ainsi une dépense professionnelle à part entière.

Pourquoi une formation de magnétisme certifiante reste indispensable ?

Au-delà de la question du financement, la qualité de la formation détermine la crédibilité du praticien. Obtenir un certificat délivré par un organisme sérieux permet de l’afficher dans son cabinet, de le communiquer à ses clients et de construire une pratique professionnelle structurée sur des bases solides.

À quoi ressemble une formation certifiante sérieuse ?

Pour ne citer qu’un exemple, l’IHM Nord propose une formation certifiante de Praticien en Magnétisme Traditionnel Chinois sur trois niveaux progressifs (Technicien 1, Technicien 2 et Praticien), pour un total de 42 heures. Le programme couvre les bases du magnétisme, les protocoles de séance, les éléments de Médecine Traditionnelle Chinoise et les techniques complémentaires. À l’issue du troisième niveau, un certificat de Praticien en Magnétisme est remis à chaque stagiaire. Animée par Sébastien Capron, praticien en énergétique chinoise et en hypnose éricksonienne, la formation se déroule à Escaudœuvres, près de Cambrai, avec des sessions limitées à 14 personnes pour garantir un suivi individualisé.

Si on veut devenir magnétiseur et que le CPF ne finance pas ce type de parcours, le vrai critère de choix devient alors la valeur pédagogique réelle de la formation suivie. De quoi se faire une idée précise de ce qu’implique réellement un parcours certifiant en magnétisme.

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