ENTRETIEN. « Cancer et emploi : un tabou persistant » — Le PDG de Publicis dévoile un coach IA innovant et lance un appel aux PME

Entretien sur le cancer et emploi : un tabou persistant, et j’observe comment le PDG de Publicis pousse l’innovation avec un coach IA pour réinventer l’accompagnement professionnel dans les PME.

Aspect Chiffre clé Entreprises signataires 5 000 Salariés couverts 40 millions Qualité de vie à 5 ans + 28 % Santé physique à 5 ans + 29 % Risque dépression modérée à sévère réduit ×3,7 Risque anxiété modérée à sévère réduit ×2,4

Entretien : tabou persistant et axes d’innovation autour du travail et du cancer

Il est question d’un paradoxe simple mais puissant : comment continuer à travailler, ou vouloir travailler, lorsque le traitement est brutal et que le doute sur l’avenir pèse sur chaque jour ? Dans cet entretien, je constate que le PDG d’un géant de la publicité a mis sur la table une approche audacieuse et pragmatique. Il explique pourquoi l’entreprise peut devenir un levier d’accompagnement professionnel pour les personnes atteintes par la maladie, et pourquoi l’innovation – loin d’être abstraite – doit s’incarner dans des outils concrets et respectueux de la vie privée.

Pour les salariés, le travail n’est pas qu’un salaire : c’est un cadre social, une routine qui aide à reprendre pied et à récupérer psychologiquement. Pour les managers, c’est un défi quotidien : comment adapter les systèmes RH, les horaires, les carrières, sans tomber dans le voyeurisme ou le laxisme ? L’enjeu est clair : réduire le tabou et montrer qu’un environnement favorable peut accélérer la réhabilitation humaine et professionnelle. Et c’est précisément ce que propose l’initiative Working with Cancer, née dans le cadre d’un retour d’expérience personnel et d’une conviction collective : rester en poste, dans un cadre soutenant, peut améliorer la qualité de vie et la santé sur le long terme.

Le contexte : pourquoi ce tabou persiste ?

Des peurs intimes et des coûts économiques : la maladie est perçue comme une menace pour la stabilité du poste et la progression de carrière, ce qui pousse certains à taire leur diagnostic.

: la maladie est perçue comme une menace pour la stabilité du poste et la progression de carrière, ce qui pousse certains à taire leur diagnostic. Des normes culturelles au travail : la peur de paraître faible ou de déranger l’équipe peut prime sur le besoin d’être soutenu.

: la peur de paraître faible ou de déranger l’équipe peut prime sur le besoin d’être soutenu. Des pratiques RH inadaptées : des procédures rigides et peu compréhensives sur les congés ou les réorganisations freinent le dialogue.

J’ai discuté avec plusieurs managers qui me disent qu’un simple signalement peut transformer l’environnement de travail : les collègues deviennent plus empathiques, les managers repensent l’organisation et les traitements ne deviennent plus un tabou dans les échanges quotidiens.

Les actions concrètes du PDG et de Publicis : Working with Cancer

Depuis 2023, le mouvement Working with Cancer fédère des entreprises et des salariés autour d’un protocole d’accompagnement professionnel, sans condition et sans contrepartie. Voici les points saillants, que je trouve particulièrement lisibles dans le contexte 2026 :

Un dispositif mondial : près de 5 000 entreprises partenaires et 40 millions de salariés couverts. Le but est de garantir des droits et des protections quand une personne déclare sa maladie au travail.

: près de 5 000 entreprises partenaires et 40 millions de salariés couverts. Le but est de garantir des droits et des protections quand une personne déclare sa maladie au travail. Un coach IA innovant : un outil numérique qui analyse les politiques d’aide des entreprises et les situations des salariés, tout en préservant la confidentialité et en redirigeant les questions médicales vers les médecins.

: un outil numérique qui analyse les politiques d’aide des entreprises et les situations des salariés, tout en préservant la confidentialité et en redirigeant les questions médicales vers les médecins. Confidentialité et sécurité : aucune donnée médicale n’est conservée ; les données utilisées pour les conseils RH sont effacées à chaque usage.

: aucune donnée médicale n’est conservée ; les données utilisées pour les conseils RH sont effacées à chaque usage. Intégration locale : l’initiative se déploie aussi bien dans les grandes entreprises que dans les PME, afin que les actions soient pertinentes et adaptées aux réalités opérationnelles.

: l’initiative se déploie aussi bien dans les grandes entreprises que dans les PME, afin que les actions soient pertinentes et adaptées aux réalités opérationnelles. Actions concrètes : articulation entre dépistage, congés et accompagnement psychosocial ; référent RH et médecin du travail restent les interlocuteurs privilégiés pour toute question médicale.

Pour illustrer la dimension pratique, le mouvement met en avant des programmes comme le « Screening Time Off » qui encourage les employeurs à accorder du temps pour des dépistages responsables. Et côté communication, on voit des campagnes de témoignages et des initiatives visibles dans les grandes villes – notamment une présence sur des supports internationaux pour marquer le sujet publiquement et sans tabou. Pour nourrir le débat, on peut aussi citer des ressources ciblant les patients et les aidants, comme les efforts de sensibilisation qui s’articulent autour du travail et de la santé.

Et l’impact sur les PME et l’accompagnement professionnel

La vraie question est simple : une PME peut-elle se permettre d’ignorer ce mouvement ? L’expérience montre que non. En s’ouvrant à l’idée qu’un salarié peut être aussi un collaborateur en rétablissement, on crée un territoire d’accompagnement professionnel et humain. Voici les implications pratiques :

Ouverture sans contrepartie : Working with Cancer est accessible à toutes les entreprises signataires, quelle que soit leur taille, sans coût direct pour les salariés.

: Working with Cancer est accessible à toutes les entreprises signataires, quelle que soit leur taille, sans coût direct pour les salariés. Ressources locales dédiées : l’initiative propose des outils et des conseils adaptés au contexte local, ce qui est particulièrement utile pour les PME qui n’ont pas de département RH élargi.

: l’initiative propose des outils et des conseils adaptés au contexte local, ce qui est particulièrement utile pour les PME qui n’ont pas de département RH élargi. Éthique et droit du travail : la France ne légalise pas le licenciement en raison du cancer, et ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre légal afin de protéger les salariés tout en maintenant la continuité opérationnelle.

Pour nourrir le débat et donner des repères concrets, j’évoque aussi des ressources textuelles et audio-visuelles qui renforcent l’idée que le travail peut être un accompagnement, et non une pénalité. Par exemple, les discussions autour du dépistage et de la fidélisation des collaborateurs doivent trouver un équilibre entre efficacité et humanité.

Dans le même temps, des ressources en ligne soulignent des aspects sensibles du cancer et du travail, comme les progrès dans les traitements et les effets sur la vie professionnelle. Pour nourrir la réflexion, je recommande la visite de ressources spécialisées et l’écoute de témoignages qui montrent comment des politiques d’entreprise peuvent soutenir ceux qui traversent cette épreuve.

Enfin, l’expérience de Publicis illustre une opportunité de maillage interne : des projets d’accompagnement qui s’étendent des grandes structures aux PME locales, afin d’assurer une cohérence entre les objectifs stratégiques et les besoins réels des salariés. Le slogan est clair : accompagner professionnellement, sans stigmatisation, et sans renoncer à l’efficacité opérationnelle. L’objectif pour 2026 est d’amplifier cette dynamique, afin que chaque salarié se sente protégé et soutenu lorsqu’il se déclare atteint par le cancer, tout en préservant la pérennité et l’impulsion économique du métier. En somme, l’enjeu est d’intégrer l’accompagnement professionnel au cœur même de l’emploi dans un esprit d’innovation et d’éthique, pour que le cancer ne soit plus un tabou, mais une réalité gérée avec dignité et efficacité.

Pour ceux qui veulent approfondir les aspects médicaux et les approches de dépistage, vous pouvez consulter des ressources spécialisées comme le dépistage immunologique et les discussions sur les traitements, qui renforcent l’importance d’un dispositif RH éclairé et sensible. Par exemple, le dépistage immunologique est une avancée qui peut influencer les politiques d’accompagnement dans certaines organisations; et la vitrification ovocytaire peut être une option envisagée par des salariés souhaitant planifier leur vie personnelle pendant les soins, comme le montre certaines expérimentations nationales et internationales. dépistage immunologique et vitrification ovocytaire sont des repères utiles dans ce cadre.

En résumé, l’initiative et les résultats présentés montrent que la continuité professionnelle, lorsqu’elle est accompagnée, peut favoriser la résilience et le bien-être des salariés. Pour les PME, l’invitation est claire : rejoindre une dynamique d’innovation et d’accompagnement constitue une option stratégique et humaine, capable de transformer le quotidien du travail et de soutenir l’emploi face au cancer, sans tabou et avec une attention nouvelle à l’accompagnement professionnel.

La perspective d’un avenir où le cancer n’est plus une cause d’angoisse silencieuse dans l’entreprise dépend aussi de notre capacité à déployer des outils simples et respectueux, comme ce coach IA, et à valoriser les expériences vécues par les salariés et les managers. Mon interrogation persiste : jusqu’où peut-on aller pour faire de l’entreprise un véritable partenaire de soin et de réinsertion, sans jamais perdre de vue l’essentiel — l’être humain et son droit autant que son droit au travail ? Voilà le cœur du débat, et la confiance que des initiatives comme celle-ci espèrent instaurer dans l’ère de l’emploi et de l’innovation.

En fin de compte, le message porte sur l’entraînement de l’avenir professionnel : il s’agit d’un chemin partagé, où l’accompagnement professionnel, l’accès au travail et la sécurité des salariés face au cancer se conjuguent pour faire reculer le tabou et renforcer l’emploi durable.

Autres articles qui pourraient vous intéresser