L’Intérim qui mise sur l’humanité et expérience – Interview d’Aurore Courte, responsable de secteur de Bref Service

Quel a été votre parcours avant de rejoindre Bref Services ?

Il y a presque 18 ans, j’ai intégré CONNECTT en tant que commerciale, sans aucune connaissance préalable du domaine du travail temporaire, du recrutement, ni même du secteur du BTP.

Grâce à une formation solide et à un investissement constant, j’ai développé progressivement mon activité, contribuant ainsi à la croissance et à la réussite de l’entreprise.

Au fil du temps, j’ai pris en charge la gestion d’une équipe en devenant responsable d’agence, et en 2023, on m’a proposé d’évoluer sur un poste de responsable secteur. Ce secteur compte les agences BREF SERVICE et mon agence d’origine.

Quelle est l’histoire et la mission de Bref Services ?

Depuis 1978, BREF SERVICE s’engage aux côtés de ses clients et de ses intérimaires, avec une relation fondée sur la proximité, la fidélité et la confiance.

Notre histoire témoigne d’un savoir-faire reconnu et d’une expertise affirmée dans les métiers de l’électricité, de la maintenance, et plus récemment dans les domaines du second œuvre, des travaux publics et du bureau d’études.

Nos équipes sélectionnent avec exigence des profils qualifiés et fiables, capables d’intervenir aussi bien sur des chantiers d’électricité que sur des missions de maintenance. Chaque recrutement repose sur une connaissance fine des métiers et une véritable écoute des besoins.

Avec 6 agences implantées en Île-de-France et à Bordeaux, nous accompagnons chaque jour plus de 600 intérimaires et plus de 300 clients.

Qu’est-ce qui différencie vos offres de celles de la concurrence ?

Ce qui nous différencie de la concurrence, c’est avant tout notre approche personnalisée et proche de nos nos clients et intérimaires. Nous nous engageons à offrir un interlocuteur unique à chaque client et intérimaire, garantissant ainsi une communication fluide et un suivi constant tout au long de la mission. Cette proximité nous permet de mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque partie et de proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque projet.

De plus, nos consultants sont formés en permanence à la législation du travail temporaire, particulièrement dans le secteur du BTP. Cela nous permet non seulement d’assurer une parfaite conformité avec la réglementation, mais aussi de conseiller nos clients et intérimaires de manière proactive, afin de prévenir les risques juridiques et de garantir une gestion optimale des missions.

Enfin, notre spécialisation dans le secteur du BTP nous permet de mieux anticiper les enjeux spécifiques de ce domaine et d’offrir un service plus adapté et réactif, ce qui nous positionne comme un partenaire fiable et expert pour nos clients et intérimaires.

Dans votre communiqué récent, vous mettez en avant la place des séniors dans vos services. Comment cela se traduit-il concrètement ?

Article traitant du communiqué : https://sixactualites.fr/emploi/emploi-des-seniors-bref-service-fait-figure-dexception-dans-le-secteur-de-linterim/76034/

La place des séniors dans nos agences est un élément fondamental de notre stratégie, et cela se traduit concrètement par un engagement sur le long terme envers ces intérimaires. Au fil des années, nous avons su fidéliser un grand nombre de travailleurs grâce à une relation de confiance mutuelle, bâtie sur le respect et l’adaptation à leurs besoins.

Nous avons constaté que l’expérience et le savoir-faire des séniors sont des atouts précieux, tant pour nos clients que pour nos équipes. Concrètement, nous les accompagnons en leur proposant des missions correspondant à leurs compétences et à leurs attentes, tout en restant à l’écoute pour ajuster les opportunités au fil du temps. Nous privilégions la continuité et la stabilité en leur offrant des missions régulières et adaptées.

Notre objectif est de montrer que l’expérience et la stabilité sont des valeurs ajoutées dans le secteur du travail temporaire, et nous nous efforçons de mettre en valeur le potentiel des séniors tout en leur offrant un environnement de travail respectueux et valorisant.

Comment voyez-vous la conjoncture actuelle et comment y répondez-vous ?

La conjoncture actuelle, marquée par des incertitudes économiques depuis 2024, a effectivement posé de nombreux défis pour le secteur du travail temporaire. Cependant, malgré ces conditions difficiles, nous avons réussi à maintenir une dynamique positive en 2025 avec des résultats en évolution. Cela témoigne de notre capacité à nous adapter et à anticiper les besoins de nos clients, même dans un contexte incertain.

Face à cette situation, nous avons compris que nos clients doivent également repenser leur manière de recruter pour maîtriser les coûts liés à l’intérim, tout en répondant à leurs besoins en compétences. Pour y répondre, nous avons intensifié nos efforts pour offrir des solutions plus flexibles et ciblées, en mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité.

En sommes, nous avons dû accroître nos efforts en terme de développement, d’accompagnement et de fidélisation pour garantir une réactivité et une efficacité maximales, dans un environnement économique plus contraint en répondant toujours aux exigences de nos clients tout en anticipant les évolutions du marché.

Quelle est votre vision pour l’avenir de Bref Services à moyen terme ?

À moyen terme, notre vision pour BREF SERVICE est de continuer à nous développer de manière durable tout en restant fidèles aux valeurs et au savoir-faire qui ont fait notre succès jusqu’à présent. Nous souhaitons préserver l’approche personnalisée et proche qui nous caractérise, tout en maintenant un service de qualité et une relation de confiance avec nos clients et intérimaires.

Par ailleurs, nous ambitionnons de nous diversifier en élargissant notre offre de qualification. Nous envisageons d’accompagner nos clients de manière plus globale en leur proposant des profils sur d’autres secteur mais en lien avec leur entreprise comme par exemple : bureaux d’études, conduite de travaux, tertiaire…

Y a-t-il un message important que vous souhaitez faire passer ?

Oui, j’aimerais profiter de cette occasion pour adresser un message de reconnaissance à l’ensemble de notre personnel permanent et intérimaire. C’est grâce à leur engagement, leur professionnalisme et leur travail quotidien que BREF SERVICE continue à prospérer et à offrir des solutions de qualité à nos clients.

Nos équipes, qu’elles soient en mission ou en interne, sont la véritable force qui porte notre entreprise. Leur implication et leur adaptabilité face aux défis du secteur sont des atouts essentiels qui contribuent directement à notre succès. Nous savons que, dans un environnement souvent complexe, chacun d’entre eux fait preuve d’une grande réactivité et d’un esprit d’équipe exemplaire, et cela fait toute la différence.

C’est pourquoi je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution précieuse. Le succès de BREF SERVICE est avant tout le leur, et sans leur travail et leur engagement, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui.

Autres articles qui pourraient vous intéresser