Emploi des seniors : Bref Service fait figure d’exception dans le secteur de l’intérim

Avec 19 % d’intérimaires de plus de 55 ans, cette agence spécialisée en électricité prouve que l’expérience est un atout, pas un frein.

Alors que le gouvernement s’apprête à rouvrir le dossier des retraites, la question de l’emploi des seniors refait surface. En France, les plus de 55 ans représentent à peine 8 % des intérimaires. Pourtant, certaines entreprises n’ont pas attendu les injonctions politiques pour miser sur cette main-d’œuvre expérimentée. C’est le cas de Bref Service, un réseau d’agences d’intérim spécialisé dans l’électricité, où près d’un intérimaire sur cinq a dépassé la barre des 55 ans.

Un modèle qui tranche avec les pratiques du secteur

Fondé en 1978 et racheté par le groupe Connectt en 2019, Bref Service compte sept agences réparties en Île-de-France et en Gironde. Chaque jour, entre 60 et 80 électriciens intérimaires sont déployés sur des chantiers, parfois jusqu’à 90 lors des périodes de forte activité. Parmi eux, les seniors ne sont pas des exceptions, mais une composante essentielle du modèle économique.

« Nos clients recherchent des profils autonomes et compétents, capables de travailler sans supervision constante. Les seniors cochent toutes ces cases », explique Florian Rodriguez, responsable de l’agence de Meaux. Fiabilité, ponctualité, rigueur : autant de qualités que les entreprises clientes apprécient particulièrement. Loin des clichés sur la fatigue ou les problèmes de santé, ces travailleurs se distinguent surtout par leur stabilité et leur engagement.

La cooptation, clé de la fidélisation

Comment Bref Service parvient-il à attirer et conserver ces profils seniors ? Le secret réside dans une approche très personnalisée. Beaucoup arrivent par cooptation, recommandés par d’anciens collègues. Une fois embauchés, ils bénéficient d’un suivi régulier : appels fréquents, visites sur les chantiers, soutien pendant les périodes creuses. Résultat : certains collaborent avec l’agence depuis plus de vingt ans.

Cette relation de confiance porte ses fruits. L’entreprise a récemment reçu le Trophée de l’Emploi des Seniors lors des Trophées de l’Intérim, une reconnaissance qui valide son approche.

Des binômes intergénérationnels pour convaincre les hésitants

Pour les entreprises encore réticentes à embaucher des seniors, Bref Service a trouvé une parade : proposer des binômes associant un travailleur expérimenté et un jeune intérimaire. Une formule gagnant-gagnant qui facilite la transmission des compétences tout en rassurant les clients sur la capacité physique des équipes.

Les préjugés ont la vie dure. On reproche souvent aux seniors un manque de flexibilité, un coût salarial supérieur ou une moindre résistance physique. Pourtant, sur le terrain, l’expérience de Bref Service raconte une autre histoire. Les seniors commettent moins d’erreurs, nécessitent peu d’encadrement et changent rarement d’employeur. Un client de l’agence a même récemment embauché en CDI un intérimaire de 58 ans, une décision gagnante pour les deux parties.

Un levier sous-exploité face à la pénurie de main-d’œuvre

Dans un contexte de vieillissement démographique et de difficultés de recrutement, les seniors représentent pourtant un vivier encore largement inexploité. Le taux de chômage des plus de 55 ans oscille autour de 6,5 %, mais leur retour à l’emploi reste plus difficile que pour les autres tranches d’âge.

L’exemple de Bref Service montre qu’avec un management adapté et une valorisation des compétences, il est possible de transformer ce défi sociétal en opportunité économique. Reste à savoir si d’autres entreprises suivront cette voie, au moment où les débats sur les retraites promettent d’être houleux.

