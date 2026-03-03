Papeteries de Condat : la CGT déplore un véritable gâchis après l’annonce de près de 200 suppressions d’emplois – Franceinfo

Papeteries de Condat est au cœur des inquiétudes économiques et sociales en 2026, après l’annonce d’environ 200 suppressions d’emplois et une reprise qui fait grincer les dents. Je me demande: comment une telle décision peut-elle redessiner le paysage industriel et social du bassin ?

Catégorie Avant Après Commentaire Salariés sur le site (Condat) environ 202 variations selon les offres instabilité perçue mais nécessaire pour la transition Suppressions prévues proches de 200 à confirmer selon les replis industriels réduction d’effectifs au cœur du dossier public Postes conservés après reprise — environ 21 rééchelonnement de l’emploi et reconversions prévues Postes créés à terme — potentiellement jusqu’à 300 ambition de diversification et relocalisation partielle

Le dossier est dense et chargé d’enjeux pour les salariés, les sous-traitants et le territoire tout entier. Dans ce contexte, les chiffres varient selon les sources et les offres de reprise, mais l’ampleur de la décision reste claire: la région est bousculée par une transition industrielle qui ne peut pas se faire sans coûts humains et sociaux importants.

Papeteries de Condat : pourquoi ce dossier résonne-t-il autant en 2026 ?

Le paysage économique local est en train de se réorganiser. La CGT parle d’un véritable gâchis et n’hésite pas à dénoncer la rupture avec l’emploi et l’ancrage territorial. De mon côté, je remarque que les perspectives de reconversion et de diversification des activités restent au cœur du débat. Dans ce cadre, les enjeux ne se limitent pas à un chiffre sur le papier: il s’agit de savoir comment préserver les savoir-faire et garantir un avenir durable pour les travailleurs concernés.

Réactions et éléments-clés à connaître

Réaction sociale : la CGT parle de gâchis et appelle à des garanties sur l’emploi et les parcours professionnels.

Quelles voies d’avenir pour Condat et ses salariés en 2026 ?

Les projets évoqués mêlent reconversion industrielle, soutien à la formation et accompagnement des parcours individuels. L’objectif est de limiter les pertes d’emploi tout en redéployant des activités qui s’inscrivent dans les tendances actuelles, comme la diversification des produits et la réduction des coûts environnementaux.

Accompagnement personnalisé pour les salariés touchés par les licenciements, avec des parcours de reconversion et des aides à la mobilité professionnelle.

pour les salariés touchés par les licenciements, avec des parcours de reconversion et des aides à la mobilité professionnelle. Soutien à la formation et à la certification pour favoriser l’accès à de nouveaux métiers dans le même périmètre industriel.

et à la certification pour favoriser l’accès à de nouveaux métiers dans le même périmètre industriel. Partenariats locaux entre acteurs publics et privés pour préserver le tissu économique et soutenir l’entrepreneuriat local.

entre acteurs publics et privés pour préserver le tissu économique et soutenir l’entrepreneuriat local. Transparence et communication sur l’évolution des offres et des échéances pour réduire l’incertitude.

En définitive, les cheminements possibles restent multiples et dépendent fortement des choix des repreneurs et des aides publiques disponibles. Le sujet touche autant à l’emploi qu’à l’investissement et à l’équilibre entre continuité et changement.

En regardant les chiffres et les opportunités, on peut conclure que les Papeteries de Condat ne sont pas qu’un site isolé; elles incarnent une problématique récurrente dans l’économie moderne: comment réconcilier exigences industrielles et sauvegarde de l’emploi. Papeteries de Condat.

