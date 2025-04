Enseignes préférées des Français en 2025 : pourquoi Action reste la grande gagnante ?

Pourquoi les Français continuent-ils de plébisciter Action ?

Franchement, qui n’a jamais mis les pieds chez Action pour un truc et en est ressorti avec un sac plein ? C’est une question que je me suis posée en découvrant les résultats du classement 2025 des enseignes préférées des Français. Et la réponse est limpide : les prix, l’expérience et la surprise. Et si on creusait ensemble ?

Classement 2025 – Top 10 des enseignes préférées des Français

Rang Enseigne Taux de fans (%) Taux de pénétration (%) 1 Action 48,8 % 89 % 2 Leroy Merlin 40 % Non précisé 3 Decathlon 36,2 % 93 % 4 Picard Non précisé Non précisé 5 Leclerc Non précisé Non précisé 6 Ikea Non précisé Non précisé 7 Fnac Non précisé Non précisé 8 Leroy Merlin (Jardin) Non précisé Non précisé 9 McDonald’s Non précisé 90 % 10 Grand Frais Non précisé Non précisé

Infographie – Taux de fans record en 2025

| Action ████████████████████████████████ 48,8 % | Leroy Merlin ████████████████████████ 40,0 % | Decathlon █████████████████████ 36,2 %

Des prix mini, une expérience maxi

Action, c’est un peu la chasse au trésor des temps modernes. À chaque passage, on tombe sur un nouveau gadget, une bougie au parfum improbable ou un accessoire maison malin. J’ai moi-même trouvé un tableau déco tendance à moins de 5 € la semaine dernière… incroyable non ?

Mais ce n’est pas que du hasard. 89 % des acheteurs d’objets du quotidien passent par Action. Ça fait du monde ! Et sur ces clients, 55 % se disent « fans », un record jamais égalé dans cette étude annuelle.

Ce que les consommateurs recherchent en 2025

Avec une inflation qui nous pousse à regarder chaque étiquette, les attentes des consommateurs ont changé. Je vois bien autour de moi que :

On compare plus.

On attend les promos.

On se tourne vers les marques distributeurs.

On achète parfois d’occasion.

Et dans tout ça, Action coche toutes les cases : petits prix, variété et surprise.

Une enseigne universelle… et intergénérationnelle

Ce qui me frappe dans cette étude, c’est que certaines enseignes comme Action, Decathlon ou Leclerc sont appréciées peu importe l’âge, le revenu ou la région. C’est rare aujourd’hui de voir une telle unanimité.

Personnellement, ma mère y va pour les produits de cuisine, mon neveu pour les fournitures d’école, et moi… pour tout le reste ! C’est ça la force d’Action : parler à tout le monde.

Mais ce n’est pas qu’une histoire de prix

Je ne peux pas ignorer un autre aspect du classement : la montée des attentes autour de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Des enseignes comme Biocoop ou Aroma-Zone s’en sortent très bien.

Ce que ça montre ? Que prix bas et valeurs fortes ne sont pas incompatibles. Et Action semble avoir encore une marge de progression à ce niveau-là… un levier pour rester au top dans les années à venir ?

Action au sommet, mais pas seule sur le podium

En 2025, Action reste l’enseigne préférée des Français, portée par son modèle unique mêlant accessibilité, plaisir et efficacité. Et quand je vois le sourire des clients dans les rayons, je me dis que cette place, elle est loin d’être volée.

Avec des consommateurs toujours plus attentifs à leur budget et à leurs valeurs, les enseignes comme Action, Leroy Merlin ou Decathlon tracent leur route. Et qui sait, peut-être que l’an prochain, une nouvelle pépite viendra bousculer ce podium ?

