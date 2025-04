Donald Trump attaque Shein et Temu : la fin des petits colis détaxés pourrait tout changer

Plateforme Origine Marché principal Impact de la mesure Shein Chine États-Unis Hausse de prix, modèle en péril Temu Chine États-Unis Forte baisse en Bourse AliExpress Chine Global Potentiellement concerné plus tard

Conséquences de la fin des exemptions fiscales sur les petits colis

4 millions de colis par jour arrivent aux États-Unis

arrivent aux États-Unis 60 % proviennent de Chine , dont Shein et Temu

, dont Shein et Temu +30 % de taxes douanières sur chaque colis

sur chaque colis Pinduoduo chute de 14 % au Nasdaq

Produits visés : vêtements, gadgets, accessoires

Et si les bonnes affaires « made in China » devenaient un souvenir ?

Tu t’es déjà demandé pourquoi certains vêtements ou accessoires en ligne coûtent deux fois moins cher qu’en boutique ? Moi aussi. Je me souviens avoir commandé une robe à 9 €, livrée en une semaine depuis la Chine. Bluffant, non ? Mais tout ça, c’était avant…

Depuis le 2 avril, Donald Trump a frappé un grand coup. Il a annoncé la fin de l’exemption de taxes douanières sur les petits colis importés depuis la Chine. Ce privilège, qui permettait aux géants comme Shein et Temu d’envoyer des produits à bas prix sans surcoût fiscal (tant que la valeur ne dépassait pas 800 dollars), n’est plus qu’un souvenir.

Pourquoi Trump fait-il ça ?

L’ancien président américain, qui prépare activement son retour sur la scène politique, dit vouloir :

Lutter contre les drogues , comme le fentanyl, accusé de transiter via ces colis postaux.

, comme le fentanyl, accusé de transiter via ces colis postaux. Protéger l’industrie américaine , mise à mal par des prix cassés venus d’Asie.

, mise à mal par des prix cassés venus d’Asie. Freiner la domination chinoise, surtout dans le secteur du e-commerce.

Un cocktail explosif de politique, sécurité, et économie.

Shein et Temu dans la tourmente

Quand j’ai lu que la Bourse avait réagi immédiatement, je n’ai pas été surprise. Pinduoduo, la maison mère de Temu, a perdu 14 % de sa valeur en quelques heures. Quant à Shein, qui rêve depuis des mois de s’introduire en Bourse, c’est une claque stratégique.

Voici ce que ça change concrètement :

Tous les colis venant de Chine, même les plus petits, seront désormais taxés à 30 % minimum.

venant de Chine, même les plus petits, seront désormais minimum. Les prix vont grimper , car les marques devront compenser la perte.

, car les marques devront compenser la perte. Les clients américains pourraient se détourner de ces plateformes.

Et pour nous, consommateurs ?

Honnêtement, je me pose des questions. Est-ce que je vais continuer à acheter sur Temu ou Shein ? Probablement, mais moins souvent.

Ce que ça implique :

Moins de promotions flash

Délais de livraison potentiellement allongés

Risque de frais cachés à l’arrivée

Un vrai casse-tête pour les accros au shopping en ligne… surtout ceux qui ont pris l’habitude de remplir leur panier sans se soucier des taxes.

Et le modèle « ultra fast-fashion » ?

L’ultra fast-fashion, c’est ce qui a fait le succès de Shein : des collections renouvelées chaque semaine, des prix imbattables, et une logistique bien rodée. Mais sans l’exemption fiscale, ce modèle devient fragile.

Voici pourquoi :

Les marges, déjà serrées, vont fondre.

La concurrence locale pourrait regagner du terrain.

Les marques devront peut-être produire plus près des clients, donc dire adieu au « made in China » systématique.

Une opportunité pour d’autres ?

Cette décision américaine pourrait, ironiquement, ouvrir la voie à de nouveaux acteurs. Des marques locales, plus responsables, ou même des plateformes européennes pourraient tirer leur épingle du jeu.

Et si c’était l’occasion de consommer autrement ? Plus proche, plus durable, plus conscient ?

Un virage stratégique pour le commerce mondial

L’attaque de Donald Trump contre Shein et Temu marque peut-être la fin d’une ère : celle des petits colis chinois sans taxes, livrés en un clic. Entre volonté politique, enjeux économiques, et bouleversement des habitudes de consommation, c’est tout un pan du commerce international qui vacille.

Mais une chose est sûre : Donald Trump attaque Shein et Temu, et la suppression de l’exemption fiscale sur les petits colis pourrait changer durablement notre façon d’acheter en ligne.