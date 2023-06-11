La découverte de la cité maya par un adolescent remise en cause

La découverte d’une nouvelle cité maya critiquée

Les cités mayas reflétaient leur intelligence

Les Mayas ont subi un effondrement de leur civilisation

Il y a quelques jours, un jeune garçon passionné par les Mayas depuis la fameuse fin du monde de 2012 avait découvert cette civilisation. En plongeant dans leur quotidien, il avait apparemment mis le doigt sur une cité maya inconnue grâce à des constellations. Du côté du Figaro, un enseignant révèle que cette affaire est totalement fausse. Comme à son habitude, la presse aurait relayé sans aucun souci cette information sans savoir si elle était réelle.Apparemment, il n’y aurait pas de preuves de la véracité des propos dans les deux camps. Difficile de savoir si la cité maya, mais d’autres ont officiellement été mises à jour. Dans tous les cas, cette civilisation est passionnante, elle était notamment réputée pour ses qualités dans divers domaines à savoir l’agriculture, l’architecture et même l’art, l’écriture et bien sûr l’astronomie. Aux côtés des Aztèques et des Incas, les Mayas sont souvent cités parmi les civilisations les plus intelligentes qui ont jonché la Terre.En ce qui concerne leurs logements, ils étaient basés au niveau du Honduras, Salvador, Belize, Guateamala et au Mexique. Les historiens qui ont étudié avec précision les cités mayas ou encore cette population, ils ont pu se rendre compte que les origines remontent à la préhistoire. Toutefois, l’histoire s’est brutalement arrêtée des années 750 à 1050. À cette époque, les constructions connues pour être extravagantes se sont arrêtées, ce fut aussi le cas pour les inscriptions. Les historiens ont tendance à expliquer ce phénomène par l’effondrement du système politique. En parallèle, les Mayas étaient aussi menacés à cause d’une diminution importante de la démographie.