Comment les doubles écrans améliorent l’équilibre vie professionnelle-vie privée des télétravailleurs

Lorsqu’on travaille à domicile, il devient plus difficile de distinguer les moments où l’on est productif de ceux où la journée est terminée. Une configuration à double écran vous aide à instaurer des limites plus nettes dans l’espace numérique, en séparant votre travail de vos loisirs. Un moniteur double écran est la solution idéale pour un bureau à domicile, sans encombrement. Voyons comment il facilite l’équilibre entre les périodes de travail intense et les moments de détente.

Comment les doubles écrans peuvent créer une frontière plus nette entre vie professionnelle et vie privée

Attribuez un rôle à chaque écran

Envisagez votre installation avec un moniteur double écran Geminos comme un zonage d’écrans. Réservez votre écran principal aux tâches qui exigent de la concentration, comme la rédaction, les tableurs, les réunions ou le design. Utilisez le second uniquement pour les documents de référence, les agendas et les communications. Il ne s’agit pas de consacrer définitivement un écran au travail et l’autre aux loisirs, mais de créer une séparation intentionnelle.

Gardez vos activités personnelles à l’écart de votre espace de travail principal

N’affichez pas les réseaux sociaux, les achats en ligne ou les divertissements sur votre écran de travail principal. Pendant les pauses, vous pouvez faire quelque chose de personnel sur l’autre écran sans fermer votre fenêtre de travail. Une fois la journée terminée, fermez vos applications professionnelles et déconnectez-vous de votre poste de travail.

Adaptez vos écrans au rythme de votre journée

Le matin, utilisez les deux écrans pour vous concentrer. Pendant les pauses, servez-vous de l’écran secondaire pour régler rapidement une tâche personnelle sans fermer votre fenêtre de travail. Ainsi, vous pouvez boucler vos dossiers en fin de journée et fermer MS Office une fois le travail terminé. Vos écrans peuvent soutenir vos limites, mais de bonnes habitudes restent indispensables.

Des façons concrètes d’utiliser une configuration à double écran sans augmenter votre temps d’écran

Évitez de regarder constamment les deux écrans

Avoir deux écrans ne signifie pas que les deux doivent rester dans votre champ de vision toute la journée. Placez votre travail principal directement devant vous et réservez le second écran aux références, aux notes ou aux conseils liés à la tâche en cours. Votre installation devient ainsi pertinente, sans temps d’écran superflu.

Désactivez les notifications professionnelles en dehors des heures de travail

Désactivez les alertes e-mail, les messageries professionnelles, les rappels d’agenda et les notifications de projet dès la fin de la journée de travail. Sans notifications, il est plus facile de décrocher du travail et de ne pas s’y laisser ramener par chaque alerte.

Instaurez une « routine de fin de journée »

Pour finir, fermez vos applications professionnelles, rangez vos documents et passez en revue les priorités du lendemain. Verrouillez ou éteignez ensuite l’écran de travail et, si possible, quittez votre espace de travail. Ce petit changement visuel peut être le signal qu’il est temps de décrocher.

L’ergonomie compte autant que la séparation des écrans

Positionnez correctement votre écran principal

Gardez votre moniteur principal directement devant vous, le haut de l’écran au niveau des yeux ou légèrement en dessous. Asseyez-vous à une distance idéale de l’écran afin de ne pas forcer ni tendre votre cou ou votre dos.

Positionnez le second écran selon votre usage

Utilisez votre second écran aussi souvent que nécessaire. Si vous passez fréquemment d’un écran à l’autre, gardez-le près de votre écran principal. Pour un usage occasionnel, placez-le légèrement sur le côté afin de ne pas avoir à tourner sans cesse le cou.

N’oubliez pas votre chaise, votre bureau et votre clavier

Vos moniteurs ne sont qu’un élément d’un aménagement ergonomique. Choisissez une chaise offrant un bon soutien lombaire, gardez les pieds confortablement posés au sol et laissez vos coudes détendus lorsque vous utilisez naturellement le clavier et la souris. Veillez également à disposer d’assez d’espace sur le bureau pour bouger librement.

Conclusion

Une configuration à double écran ne vous offrira pas comme par magie un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais elle peut vous aider à adopter de meilleures habitudes de travail. Prenez de la distance avec vos tâches, maîtrisez les notifications que vous voyez, organisez la manière dont vous disposez vos écrans et l’endroit où vous les placez, puis veillez à vous détacher de votre espace de travail une fois la journée terminée. Ajoutons que le moniteur double écran Geminos est lui aussi un élément tout à fait adapté à cette configuration.

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