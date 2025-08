Découverte de Tchap, la messagerie française ultra-sécurisée qui sera prochainement obligatoire dans les ministères

En 2025, la France s’apprête à révolutionner sa manière de communiquer au sein des ministères avec l’adoption massive de Tchap, une messagerie entièrement française et sécurisée. Fini WhatsApp, Telegram ou Signal : place à un outil conçu pour protéger la souveraineté numérique et garantir la confidentialité des échanges officiels face à la menace croissante des cyberattaques et ingérences étrangères. Conçue par la direction interministérielle du numérique (Dinum), Tchap est désormais l’instrument unique pour les agents publics, en remplacement des applications étrangères jugées vulnérables. La transition, qui commence en septembre, concerne près de 300 000 agents sur plus de 5 millions dans la fonction publique. Les enjeux sont lourds : face aux risques de piratage et de divulgation malveillante des données confidentielles, le gouvernement confortera la nécessité d’une plateforme nationale, hébergée en France, validée par l’ANSSI, et utilisant un chiffrement de bout en bout. La volonté est claire : faire de la souveraineté numérique un pilier essentiel d’une innovation technologique au service de la sécurité nationale.

Pourquoi Tchap s’impose comme la nouvelle messagerie souveraine des ministères

Depuis plusieurs années, la dépendance aux messageries étrangères comme WhatsApp ou Telegram soulève de nombreuses inquiétudes. Leur utilisation dans le secteur public peut ouvrir la voie à des cyberespionnages, voire à des ingérences étrangères. La situation s’est compliquée avec l’interpellation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, en 2024, pour ses liens présumés avec des activités criminelles. Par ailleurs, la législation américaine, via le Cloud Act de 2018, permet d’accéder aux données hébergées en dehors des États-Unis, fragilisant la confidentialité des échanges. Pour faire face, la France mise désormais sur des solutions locales, exemplifiées par Tchap, une messagerie conçue pour couvrir tous les besoins professionnels, tout en respectant une stricte souveraineté numérique.

Les points clés qui font de Tchap une plateforme fiable

Hébergement en France , garantissant un contrôle administratif total

, garantissant un contrôle administratif total Validation par l’ANSSI pour une sécurité renforcée

pour une sécurité renforcée Cryptage de bout en bout pour protéger chaque message

pour protéger chaque message Utilisation multiplateforme : ordinateurs, tablettes, smartphones

: ordinateurs, tablettes, smartphones Possibilité d’inviter des contacts externes pour certains échanges urgents

Ce qui fait la différence avec les messageries étrangères, c’est surtout ce cadre strict, qui permet d’éviter les oreilles indiscrètes et de maintenir la confidentialité totale, même en cas d’attaque sophistiquée. Une vraie révolution pour la communication gouvernementale, mais aussi pour la sécurité nationale.

Les enjeux majeurs derrière la suppression des applications étrangères

Depuis la circulaire d’Élisabeth Borne en 2023, qui recommandait déjà l’utilisation d’Olvid, une messagerie française très sécurisée, le mouvement de souveraineté numérique s’est intensifié. Olvid, malgré ses atouts, n’a collecté que 100 000 utilisateurs, un chiffre modeste face à WhatsApp ou Signal. La priorité now est de centraliser tous les échanges sensibles pour réduire les risques de cyberattaques et d’interceptions malveillantes. La circulaire du 25 juillet signée par François Bayrou précise que Tchap doit devenir l’unique plateforme privilégiée pour la communication interne, tout en laissant ouverte la possibilité d’utiliser Olvid dans certains cas. La maîtrise de cette technologie par l’État constitue une étape essentielle vers une indépendance numérique complète.

Quels sont les défis pour une adoption massive de Tchap ?

Formation et sensibilisation des agents, pour assurer une utilisation optimale et sécurisée Migration progressive, pour éviter les disruptions dans la communication administrative Intégration avec d’autres outils existants, pour préserver l’efficacité du travail Assurance de la compatibilité avec tous types de dispositifs et réseaux Suivi et renforcement constant des mesures de sécurité, pour contrer les nouvelles cybermenaces

Ce défi logistique souligne combien la transition vers une messagerie sécurisée française est aussi une question d’organisation et d’adaptation, en plus d’un enjeu technologique. La clé du succès réside dans une communication claire et dans une formation efficace pour tous les acteurs concernés.

Ce que la généralisation de Tchap signifie pour la souveraineté numérique en 2025

Le passage à une messagerie nationale comme Tchap n’est qu’un pilier d’une stratégie plus large d’innovation et de sécurité. En contrôlant ses outils de communication, la France veut réduire sa dépendance aux géants technologiques étrangers et éviter les situations sensibles comme le piratage de données ou la surveillance indue. L’enjeu dépasse la simple sécurité technique : il s’agit aussi de renforcer la confiance dans les institutions publiques, de respecter la confidentialité des citoyens et d’affirmer une identité numérique souveraine, à l’heure où le monde numérique devient un théâtre de tensions géopolitiques renforcées. La vision du gouvernement est claire : faire de la France un leader en innovation sécuritaire, avec un outil comme Tchap qui puisse servir d’exemple à d’autres nations.

Les conséquences stratégiques pour la France et ses partenaires

Renforcement des capacités nationales en cybersécurité

en cybersécurité Développement de technologies originales pour l’administration publique

pour l’administration publique Pilotage indépendant des échanges , sans dépendre des solutions étrangères vulnérables

, sans dépendre des solutions étrangères vulnérables Promotion de l’innovation locale , avec la possibilité d’exporter cette solution à d’autres états européens

, avec la possibilité d’exporter cette solution à d’autres états européens Visibilité renforcée de la France comme acteur majeur en sécurité numérique

Les questions fréquentes sur Tchap, la messagerie française sécurisée

Quelle est la différence principale entre Tchap et les autres messageries grand public ?

Contrairement à WhatsApp ou Signal, Tchap est une plateforme conçue exclusivement pour la communication officielle et interne des ministères, hébergée en France, avec un respect total des normes de sécurité nationale. Elle garantit un chiffrement strict, tout en étant contrôlée par l’État, évitant toute fuite de données vers l’étranger.

Est-ce que Tchap est accessible à tous les citoyens ?

Non, cette messagerie est réservée aux agents publics et aux intervenants du secteur gouvernemental. Son objectif est de sécuriser les échanges internes et sensibles, pas de concurrencer les applications grand public.

La transition vers Tchap implique-t-elle des risques pour la disponibilité de la communication ?

Malgré la migration progressive, des phases de formation et d’adaptation sont prévues pour garantir la continuité des échanges. La priorité est d’éviter toute interruption tout en consolidant la sécurité globale de la communication publique.

Quels autres outils de sécurisation sont envisagés par le gouvernement ?

En complément de Tchap, le gouvernement continue d’étudier d’autres solutions nationales comme Olvid ou Oliv, pour assurer une palette d’outils adaptés à différents besoins de sécurité et de confidentialité.

Conclusion

En 2025, la France fait un pas de géant dans sa souveraineté numérique avec l’adoption obligatoire de Tchap. Plus qu’une simple messagerie, elle incarne la volonté de maîtriser ses outils de communication pour préserver sa sécurité et renforcer sa souveraineté face aux menaces modernes. Une avancée que tout le secteur public attendait avec impatience, et qui pourrait inspirer d’autres nations à suivre cette voie d’indépendance technologique.

