L’enseignement et la formation professionnelle boostés par les écrans interactifs

L’enseignement scolaire et professionnel a radicalement évolué ces dernières années, et l’un des outils qui a contribué à cette transformation est le tbi pas cher ou tableau blanc interactif. Vous êtes-vous déjà demandé comment cet outil technologique pouvait transformer une salle de classe ou un espace de formation ?

Fonctionnalités et avantages des tableaux interactifs

Fonctionnalité Description Avantage Démarrage ultra-rapide Allumage en 3 secondes contre 30 pour un vidéoprojecteur Gain de temps significatif Interface multitouch intuitive Navigation fluide et personnalisable Fin des fournitures : feutres, craies, chiffons, éponges Stylet ergonomique Écriture précise et naturelle Confort d’utilisation prolongé Reconnaissance d’écriture Conversion des notes manuscrites en numérique Partage et modification rapides Compatibilité avec l’écosystème numérique Intégration avec Windows, Google Drive, OneDrive Accessibilité et synchronisation simplifiées Interopérabilité avec appareils mobiles Partage d’écran sans fil avec BYOD et BYOM Collaboration facilitée

Un outil au service des enseignants

Depuis le début des années 2010, l’éducation nationale a décidé d’investir massivement dans les tableaux numériques interactifs (TNI ou TBI) afin d’accélérer l’apprentissage tout en remplaçant le parc de vidéo projecteurs dépassés. L’opération « collèges connectés » en 2013 en est un bon exemple.

Grâce à l’écran interactif, les enseignants gagnent un temps précieux. Pas besoin de connecter un ordinateur, de chercher le bon câble ou d’attendre le démarrage. En trois secondes, l’écran est opérationnel. Cette rapidité permet de capter immédiatement l’attention des élèves, évitant ainsi les distractions liées aux attentes.

En plus de cette fluidité, les enseignants peuvent enregistrer leurs cours, partager des annotations en direct avec leurs élèves et même intégrer des contenus multimédias en quelques clics. Cela rend chaque leçon plus interactive, plus vivante, et surtout plus engageante pour les étudiants. Les élèves ne sont plus seulement spectateurs, ils deviennent acteurs de leur apprentissage.

La formation professionnelle transformée

L’écran interactif ne révolutionne pas seulement l’enseignement scolaire, il impacte aussi fortement la formation professionnelle. Que ce soit pour des ateliers pratiques, des formations à distance ou des sessions en présentiel, cet outil s’adapte parfaitement. Par exemple, les entreprises peuvent l’utiliser pour organiser des formations collaboratives en temps réel, partager des documents depuis le cloud, ou encore projeter les présentations de chaque participant via le système BYOD (Bring Your Own Device).

Lors d’une session de formation, l’usage de l’écran interactif salle de réunion permet aux participants de partager instantanément leurs travaux, de collaborer sur un même document et de corriger en direct les erreurs. Une expérience fluide et engageante pour tout le monde.

L’intérêt dans le cadre professionnel réside aussi dans la capacité à réaliser des visioconférences interactives, à partager l’écran avec des collaborateurs à distance, et à centraliser toutes les données sur un même support numérique. Plus besoin de jongler entre plusieurs appareils : l’écran interactif devient le centre de commande de la formation.

Des métiers spécifiques travaillant sur plans peuvent également y trouver un grand intérêt comme les architectes, paysagistes, ingénieurs, géomètres, électricien, charpentiers, décorateurs, etc…

Un atout technologique incontournable

En somme, l’écran interactif redéfinit l’enseignement et la formation professionnelle, en offrant un accès simplifié aux ressources pédagogiques, une interactivité renforcée et une collaboration fluide. Que ce soit en classe ou en entreprise, il s’impose comme un outil indispensable pour un apprentissage plus moderne et engageant.