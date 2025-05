RELAISOULOCKER.com : alerte aux arnaques par SMS de livraison de colis en relais

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, je souhaite attirer votre attention sur un sujet d’actualité préoccupant : les arnaques par SMS concernant de prétendues livraisons de colis via le site RELAISOULOCKER.com. Ce phénomène de phishing s’est intensifié ces derniers jours et mérite qu’on s’y attarde.

Une vague d’arnaques qui touche de nombreux Français

En cette journée du 12 mai 2025, j’ai constaté une recrudescence d’alertes concernant des messages frauduleux de livraison. Ces SMS, particulièrement bien élaborés, utilisent une technique inquiétante : ils mentionnent vos nom et prénom pour gagner votre confiance.

Le message type ressemble généralement à ceci : « Svp c’est le livreur j’ai un colis pour [Prénom] [Nom] qui ne rentrait pas dans la boite aux lettres, veuillez choisir un relais/locker https://relaisoulocker.com »

Pourquoi est-ce si dangereux ? Parce que l’utilisation de vos informations personnelles rend le message crédible, surtout si vous attendez effectivement un colis.

Analyse de sécurité du site RELAISOULOCKER.com

Grâce aux outils spécialisés comme ScamDoc, nous pouvons évaluer la fiabilité d’un site internet. Pour RELAISOULOCKER.com, le constat est sans appel :

Critère Information Niveau de risque Score de confiance 2% Très élevé Date de création 11/05/2025 Très récent (suspect) Date d’expiration 11/05/2026 Courte durée (suspect) Identification propriétaire Aucune donnée récupérable Très suspect Protocole HTTPS Présent Insuffisant pour garantir la sécurité

Cette analyse révèle que le site a été créé la veille même du lancement de la campagne d’arnaques ! Un signe qui ne trompe pas pour les spécialistes de la cybersécurité.

Comment reconnaître cette tentative de phishing ?

À travers les témoignages recueillis, j’ai identifié plusieurs indices qui doivent vous alerter :

L’urgence suggérée dans le message pour vous inciter à agir rapidement

dans le message pour vous inciter à agir rapidement L’utilisation de vos données personnelles (nom et prénom)

(nom et prénom) La redirection vers un site très récent

La demande potentielle d’informations sensibles ou de paiement

Un internaute nommé Georges a d’ailleurs parfaitement résumé la situation : « Le faux site est très bien fait… mais Mondial Relay ne demande jamais d’argent pour terminer une livraison ! »

Mon expérience personnelle face à ces arnaques

Pas plus tard que ce matin, j’ai moi-même reçu un message similaire. Étant dans l’attente d’une commande en ligne, j’ai failli tomber dans le piège. Heureusement, quelques réflexes m’ont sauvé :

J’ai vérifié le statut de ma commande directement sur le site du vendeur J’ai examiné l’URL proposée dans le SMS (toujours méfiant des liens courts ou inconnus) J’ai recherché des informations sur le domaine « relaisoulocker.com »

Cette démarche m’a permis d’éviter de communiquer mes coordonnées bancaires à des escrocs.

Que faire si vous recevez ce type de SMS ?

Si vous êtes destinataire d’un tel message, voici les actions que je vous recommande de suivre :

Ne cliquez jamais sur le lien contenu dans le SMS

contenu dans le SMS Vérifiez l’état de vos commandes directement auprès des vendeurs ou transporteurs officiels

directement auprès des vendeurs ou transporteurs officiels Signalez le message frauduleux au 33700 (plateforme officielle contre les spams)

au 33700 (plateforme officielle contre les spams) Bloquez le numéro expéditeur sur votre téléphone

expéditeur sur votre téléphone Informez vos proches susceptibles d’être ciblés

À noter qu’un utilisateur a signalé une difficulté pour signaler ces SMS au 33700 car ils sont parfois convertis en MMS lors du signalement. Dans ce cas, signalez simplement le numéro d’envoi.

Les données visées par ces escrocs

Ce qui m’inquiète particulièrement dans cette arnaque, c’est la sophistication croissante des attaques. Selon plusieurs témoignages, les fraudeurs semblent utiliser des informations issues de réseaux sociaux comme Facebook pour personnaliser leurs messages.

Un internaute nommé Seed indique d’ailleurs que « ils utilisent vos noms et prénoms Facebook (pas forcément les vrais donc) ». Cette précision montre à quel point nos données en ligne peuvent être exploitées à notre insu.

Protection et vigilance : nos meilleures armes

Face à cette menace, la vigilance reste notre meilleure protection. Je vous encourage à :

Rester critique face aux messages inattendus, même personnalisés

face aux messages inattendus, même personnalisés Utiliser des outils de vérification comme ScamDoc avant de faire confiance à un site

comme ScamDoc avant de faire confiance à un site Mettre à jour régulièrement vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux

sur les réseaux sociaux Ne jamais communiquer d’informations sensibles suite à une sollicitation non vérifiée

Il y en a de plus en plus

Les arnaques par SMS de livraison de colis en relais comme celle de RELAISOULOCKER.com se multiplient et se perfectionnent. En restant informés et vigilants, nous pouvons nous protéger efficacement contre ces tentatives de phishing. N’hésitez pas à partager cette alerte autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers des arnaques par SMS concernant les livraisons de colis en relais.