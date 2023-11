Numérisation des cassettes VHS : on vous explique comment le faire vous-même

Au fil du temps, les ingénieurs de l’image ont conçu des technologies incroyables pour immortaliser les meilleurs moments de notre vie. Cependant, la naissance d’un nouveau format entraîne inévitablement la disparition du format précédent. Pour ne pas perdre vos précieux souvenirs, vous devez numériser vos cassettes VHS. Voici comment faire.

Les équipements nécessaires pour la numérisation de cassettes VHS

Vous devez vous préparer pour la numérisation de vos vidéos sur VHS. Cette phase est très importante pour assurer la qualité de vos vidéos numériques. D’abord, vous devez nettoyer et entretenir les cassettes qui ont pris la poussière. Les saletés, les moisissures et les traces de doigts sur la bande magnétique ont une incidence sur la qualité des images et du son. En ce sens, vous devez toujours manipuler les cassettes VHS avec attention. Gardez les mains propres et ne touchez pas à la bande magnétique. Rangez vos précieuses cassettes à l’abri de la poussière, de la chaleur et de l’humidité.

Ensuite, vous devez vous préparer avec les équipements adéquats afin de réaliser la numérisation de votre cassette VHS sur DVD. Vous aurez besoin d’un lecteur VHS en bon état. Il sera connecté à l’ordinateur qui servira à traiter les vidéos. Par ailleurs, l’ordinateur doit disposer d’une carte de capture vidéo qui convertit les signaux analogiques en données numériques. Vous devez également installer un logiciel.

Enfin, vous aurez besoin d’un support numérique pour le stockage de vos données : une clé USB ou d’un DVD vierge. Le support doit avoir assez d’espace pour recevoir les vidéos.

Les étapes de la numérisation d’une cassette VHS

En suivant les étapes suivantes à la lettre, vous pourrez numériser vos cassettes VHS vous-même.

Brancher le lecteur VHS à l’ordinateur

Pour connecter les deux appareils, vous aurez besoin d’un câble vidéo RCA et d’un autre pour l’audio. Branchez les extrémités aux ports correspondant sur le lecteur et puis les autres extrémités sur ceux de la carte de capture vidéo de l’ordinateur.

Configurer les paramètres de numérisation

Les paramètres de numérisation doivent se faire manuellement sur le logiciel de capture vidéo. Sélectionnez la résolution de la vidéo et de l’audio comme vous le souhaitez. Il convient de choisir la plus haute définition pour une meilleure qualité de la vidéo. Par contre, il faut considérer la qualité initiale.

Lancer la numérisation

Pour lancer la numérisation de la cassette, vous devez appuyer sur le bouton « enregistrer » ou « capture » du logiciel de conversion. Ensuite, il faut lancer la lecture de la cassette sur le lecteur VHS. Laissez jouer jusqu’à la fin de la lecture pour convertir l’intégralité du contenu.

Sauvegarder sur un support numérique

À la fin de la numérisation, enregistrez le fichier dans un emplacement de votre choix sur l’ordinateur. Renommez-le pour que vous puissiez le reconnaître facilement. Ensuite, transférez le fichier sur une clé USB ou un DVD.

La qualité de la vidéo des cassettes VHS n’est pas toujours garantie. D’abord, les caméscopes de l’époque ne permettent pas la même résolution que les caméras professionnelles actuelles. Mais il y a aussi d’autres facteurs comme l’épreuve du temps et d’autres incidents possibles. N’importe quelle trace sur la bande magnétique peut altérer la qualité de l’image.

Pour préserver au maximum la qualité de l’image, vous pouvez restaurer la vidéo. Il existe des logiciels qui peuvent corriger les couleurs, la stabilité et les bruits, une fois la vidéo numérisée. Cette tâche requiert du savoir-faire et du temps. Il vaut mieux la confier à un expert audiovisuel.

Comment bien conserver les vidéos numérisées ?

La version numérique présente l’avantage d’être durable par rapport à la version VHS. Le lecteur et le partage de ses vidéos sont également plus pratiques. Toutefois, vous devez prendre des précautions.

Utilisez des supports numériques de haute qualité afin d’éviter la détérioration rapide. Créez plusieurs copies que vous stockerez dans des supports différents : ordinateur, disque dur externe, DVD, etc. Et pour le long terme, faites une mise à jour régulière des formats de vos vidéos les plus précieuses. De cette manière, vous perpétuez des souvenirs inestimables pour les générations futures.