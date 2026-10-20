RTX 6060 : une sortie qui pourrait se faire attendre jusqu’en 2029

La RTX 6060 sortira-t-elle vraiment en 2029, et faut-il attendre cette carte graphique Nvidia avant de renouveler son PC ? Pour l’instant, la sortie en 2029 relève des rumeurs technologiques, pas d’un calendrier de lancement officiel. Cette échéance possible s’expliquerait par une priorité donnée aux modèles les plus haut de gamme, dans un contexte de tensions sur la mémoire et certains composants. Pour les joueurs qui cherchent un GPU gaming abordable, le délai aurait donc une conséquence très concrète : la prochaine génération de GeForce pourrait commencer par les cartes les plus chères, laissant le milieu de gamme sur le bord de la route.

Je distingue ici les faits établis des estimations. Nvidia n’a annoncé ni la RTX 6060, ni son architecture graphique, ni sa date de sortie. Un report jusqu’en 2029 est évoqué par un informateur du secteur, mais il reste une hypothèse : en matière de calendrier matériel, les plans peuvent évoluer rapidement, et une pénurie peut changer la donne. J’imagine le cas de Léa, qui utilise une carte vieillissante et hésite à patienter : son choix dépendra moins d’une rumeur que des performances et du prix des modèles disponibles entre-temps. Voici ce que l’on peut raisonnablement retenir aujourd’hui.

Élément État des informations À retenir Nom RTX 6060 Non confirmé par Nvidia Une appellation attendue, mais encore hypothétique Sortie en 2029 Estimation relayée dans le secteur Pas une date officielle Facteurs de report Tensions possibles sur les composants Les modèles plus rentables pourraient être privilégiés Prochaine génération GeForce Calendrier non annoncé Aucune fenêtre précise confirmée pour la RTX 6060

RTX 6060 en 2029 : une rumeur, pas une date officielle

L’hypothèse d’une arrivée en 2029 repose sur des informations non confirmées, selon lesquelles Nvidia pourrait retarder ses cartes d’entrée et de milieu de gamme. La marque n’a, à ce stade, communiqué aucune date de lancement pour une nouvelle série GeForce ni validé le nom RTX 6060.

Le chiffre avancé donne néanmoins un ordre de grandeur : certains commentaires évoquent un intervalle d’environ 44 mois après la RTX 5060. Ce calcul dépend du calendrier retenu et ne constitue pas une feuille de route officielle. Je préfère donc parler d’une possibilité de sortie tardive plutôt que d’une échéance acquise.

Pourquoi le calendrier pourrait s’allonger

Une pénurie de mémoire ou de composants peut inciter un fabricant à concentrer ses ressources sur les produits les plus rémunérateurs. Dans ce scénario, les modèles haut de gamme seraient commercialisés en priorité, tandis qu’une carte plus accessible attendrait une amélioration de l’approvisionnement.

Ce raisonnement économique est plausible, mais il ne prouve pas que Nvidia a pris cette décision. Une anecdote permet de mesurer l’enjeu sans la présenter comme un fait : si un joueur assemble son PC autour d’un budget serré, patienter plusieurs années pour une carte hypothétique revient à repousser son projet sans garantie de meilleur rapport qualité-prix. Le coût de l’attente est lui aussi à considérer.

Ce que le report changerait pour les joueurs PC

Pour les joueurs qui visent le milieu de gamme, l’enjeu n’est pas seulement la date. Il concerne aussi le prix, la consommation et les performances en jeu, des caractéristiques qui ne sont pas connues pour cette future GeForce. Sans annonce ni spécifications, toute comparaison avec les cartes actuelles reste spéculative.

Je pense à Marc, qui joue principalement en 1080p et envisage de remplacer son GPU gaming avant la prochaine rentrée. Dans son cas, attendre une RTX 6060 annoncée pour 2029 n’aurait de sens que si son matériel actuel répond encore à ses besoins. Sinon, comparer les cartes disponibles au moment de l’achat est une démarche plus concrète que de miser sur une date incertaine.

Votre carte actuelle suffit : surveillez les annonces, sans traiter 2029 comme une promesse.

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Les chiffres disponibles sont donc des estimations, et non des données de vente ou des statistiques officielles. La projection d’environ 44 mois entre deux modèles de milieu de gamme illustre surtout un possible espacement important des lancements, si cette hypothèse se confirme.

Une architecture graphique encore inconnue

La future architecture graphique pourrait apporter des évolutions en matière de performances ou d’efficacité énergétique, mais aucun détail fiable n’est confirmé pour la RTX 6060. Il est donc trop tôt pour lui attribuer des caractéristiques précises ou pour affirmer qu’elle dépassera telle console ou telle carte existante.

Un autre chiffre souvent discuté concerne la PlayStation 6, dont la fenêtre de lancement est elle-même évoquée pour la fin de 2026 ou le début de 2027. Ces dates restent des prévisions, et comparer une console pas encore commercialisée à une carte graphique non annoncée revient à juxtaposer deux inconnues. Le calendrier seul ne permet pas de conclure laquelle sera la plus rapide.

Comment suivre les prochaines annonces Nvidia

Pour éviter de confondre spéculation et information confirmée, je conseille de regarder d’abord les annonces officielles, puis les détails concrets des produits : prix, disponibilité et tests indépendants. Les rumeurs technologiques peuvent signaler une tendance, mais elles ne remplacent pas une fiche technique ni une date de commercialisation.

En attendant, les acheteurs peuvent suivre les annonces de la gamme GeForce et comparer les cartes selon leur résolution, les jeux visés et leur budget. C’est moins spectaculaire qu’une date lointaine, mais bien plus utile au moment de choisir.

À ce jour, Nvidia n’a confirmé ni la RTX 6060 ni sa sortie en 2029 : le calendrier de lancement de cette carte graphique GeForce reste une rumeur à suivre, pas une raison de mettre son prochain GPU gaming en pause.

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