Un serveur Plex piraté se met à miner des cryptomonnaies : jusqu’à 114 € d’électricité en plus par an sur un PC allumé en continu

Votre serveur Plex rame-t-il sans raison, ou votre facture d’électricité a-t-elle augmenté ? Un serveur piraté peut détourner les ressources d’un PC allumé en continu pour miner des cryptomonnaies : ce cryptominage clandestin alourdit la consommation électrique et peut passer inaperçu pendant des semaines. Les failles signalées dans Plex Media Server montrent qu’un équipement destiné à diffuser des films et des séries peut aussi devenir un outil de piratage informatique.

Le risque concerne surtout les installations accessibles depuis Internet et qui n’ont pas été mises à jour. Une estimation évoque jusqu’à 114 € de dépense supplémentaire par an dans certains cas, mais ce montant dépend de la machine, de son activité et du prix du kilowattheure. Je vais distinguer ici les faits importants des estimations, puis détailler les vérifications qui permettent de réduire le risque sans transformer votre salon en salle de contrôle de cybersécurité.

Donnée Ce qu’elle signifie À retenir Jusqu’à 114 € par an Surcoût estimé pour un ordinateur minant en continu Ce n’est pas un montant garanti pour chaque foyer Environ 49 000 serveurs exposés Nombre rapporté dans une mesure de serveurs vulnérables Ce chiffre ne constitue pas un décompte en temps réel Version 1.43.3.10861 ou ultérieure Version indiquée comme corrigée dans les informations disponibles Vérifiez aussi les mises à jour proposées pour votre installation

Plex piraté : pourquoi un serveur multimédia peut miner des cryptomonnaies

Les attaques décrites exploitent des failles de Plex Media Server afin d’exécuter des commandes à distance sur des installations vulnérables. Une fois compromis, l’ordinateur peut lancer un logiciel de minage, souvent sans afficher de fenêtre visible : le processeur travaille davantage, les ventilateurs s’emballent et les performances diminuent.

Pour rendre le mécanisme concret, imaginons Marc, qui utilise un ancien PC comme médiathèque familiale et le laisse allumé jour et nuit. Il remarque d’abord que les vidéos mettent plus longtemps à démarrer ; il pense à son réseau, alors que la machine pourrait en réalité consacrer une partie de sa puissance au minage clandestin. Ce scénario fictif rappelle qu’un ralentissement n’est pas une preuve de piratage, mais mérite une vérification.

Un serveur exposé est plus vulnérable

Le risque augmente lorsque le serveur est accessible depuis Internet et qu’il fonctionne avec une version vulnérable. Les informations disponibles évoquent une exploitation sans mot de passe dans certaines configurations ; un mot de passe robuste reste utile, mais il ne remplace pas l’installation des correctifs.

Un décompte d’environ 49 000 serveurs exposés a été rapporté dans le contexte de cette campagne. Ce nombre donne une idée de l’ampleur possible du problème, sans prouver que toutes ces machines ont été compromises ni décrire la situation actuelle de chaque appareil.

Ces incidents s’inscrivent dans une tendance plus large : les services connectés mal entretenus deviennent des portes d’entrée pour des opérations très diverses. Pour comprendre les enjeux judiciaires qui accompagnent ces attaques, je peux aussi consulter cet aperçu sur la progression des affaires de cybercriminalité.

Facture d’électricité : que signifie l’estimation de 114 € par an ?

Le montant de 114 € par an correspond à une estimation de surcoût pour un PC mobilisé en continu. Rapporté au mois, cela représente environ 9,50 €, mais ce calcul ne s’applique pas automatiquement à tous les serveurs : la puissance consommée, la durée du minage et le tarif de l’électricité font varier le résultat.

Je pense à un second exemple fictif, celui de Léa, qui héberge Plex sur un ordinateur compact déjà allumé pour d’autres usages. Si une activité malveillante sollicite fortement le processeur, elle peut voir sa consommation électrique augmenter sans pouvoir attribuer immédiatement la hausse à Plex. Comparer les factures, l’activité du système et les températures aide à repérer une anomalie, sans suffire à établir seul un diagnostic.

Les signes qui justifient une vérification

Un PC plus bruyant ou plus lent n’est pas nécessairement infecté : une mise à jour, un transcodage vidéo ou une tâche normale peut aussi solliciter le processeur. En revanche, plusieurs indices réunis doivent inciter à examiner l’installation :

Une utilisation élevée du processeur alors qu’aucune vidéo n’est lue et qu’aucune tâche lourde n’est lancée.

alors qu’aucune vidéo n’est lue et qu’aucune tâche lourde n’est lancée. Des ventilateurs actifs en permanence ou une température inhabituelle de l’ordinateur.

ou une température inhabituelle de l’ordinateur. Des ralentissements persistants , notamment lors de la lecture ou du transcodage de médias.

, notamment lors de la lecture ou du transcodage de médias. Une hausse inexpliquée de la facture d’électricité, à comparer avec les périodes précédentes et les autres usages du foyer.

Ces signaux ne confirment pas à eux seuls un piratage informatique. Ils indiquent plutôt qu’il faut vérifier les processus en cours, les connexions réseau et l’état des mises à jour.

Cybersécurité Plex : les gestes à faire pour limiter le risque

La mesure prioritaire consiste à mettre Plex Media Server à jour. Les informations fournies indiquent la version 1.43.3.10861 ou une version ultérieure comme référence corrigée ; vérifiez le numéro installé et appliquez les mises à jour disponibles pour votre système.

Je recommande aussi de réduire l’exposition du serveur. Si l’accès à distance ne vous est pas nécessaire, désactivez-le ; sinon, vérifiez les réglages de votre routeur et limitez les services accessibles depuis l’extérieur. En cas de compromission suspectée, déconnectez temporairement la machine du réseau, changez les identifiants concernés depuis un appareil sain et effectuez une analyse de sécurité avant de rétablir l’accès.

La sécurité numérique ne concerne pas seulement les grandes entreprises : un serveur domestique peut lui aussi devenir une cible, comme le montrent ces exemples de cyberattaque visant une organisation. Pour Plex, le principe est simple : mises à jour régulières, accès distant maîtrisé et surveillance des comportements inhabituels. Un serveur piraté peut financer le cryptominage clandestin et faire grimper la facture d’électricité d’un PC allumé en continu ; vérifier Plex reste donc un geste concret de cybersécurité.

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