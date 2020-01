Certains Smartphones ont une autonomie assez limitée, il est alors difficile de réussir à l’utiliser une journée complète. Nous avons tendance à adopter des applications et le mobile est finalement un prolongement de notre quotidien. Il est lié à votre alarme, votre assistant vocal ou encore vos appareils électroménagers. C’est fun, mais les conséquences sont dramatiques, vous devez brancher constamment votre téléphone ou prévoir une recharge peu pratique avec un câble. Chez Aukey, vous avez une batterie externe de 8000 mAh qui a le format d’un Smartphone et la recharge sans fil est très pratique.

Quel est le contenu de la boîte ?

Il est relativement simple puisque vous aurez comme d’habitude le combo composé de la notice d’utilisation et la petite carte pour la garantie. En parallèle, vous avez le câble USB-C pour recharger votre batterie externe. Vous aurez également cette dernière qui s’avère être très discrète, facile à transporter et design.

Cette batterie portable est parfaite pour les voyages puisqu’elle tient dans votre poche .

. Elle est moins encombrante que certains téléphones décrits comme une phablette.

Vous avez une surface qui permet la recharge sans fil que ce soit avec les Smartphones ou les AirPods d’Apple.

La capacité de 8000 mAh est très intéressante puisque vous aurez plus de deux recharges.

Faites connaissance avec cette batterie externe

Cette source d’alimentation est parfaite pour ceux qui veulent se séparer des câbles lorsqu’ils sont en déplacement. Vous positionnez le Smartphone sur l’appareil et la recharge commence. Inutile de brancher et d’enlever le câble, vous gagnez en praticité et même du temps. La batterie est donc mince et élégante, elle tiendra parfaitement dans la sacoche, le sac à main ou encore la poche de votre jean.

Vous avez plusieurs ports dont une sortie USB Power de 18 W.

Une sortie Quick Charge 3.0 est aussi au rendez-vous.

Aukey vous propose avec la PB-Y25 une sortie USB avec une charge adaptative, tous les appareils sont alors compatibles.

Quelle est la capacité de rechargement ?

Certes, nous vantons les mérites de cette recharge sans fil compatible avec les iPhone XS, XR et même les 11, mais quelle est finalement la capacité de rechargement. Elle sera différente puisque les batteries des appareils ne sont pas les mêmes. Vous pouvez l’utiliser avec tous les appareils, mais les performances ne seront pas les mêmes notamment avec les produits les plus gourmands. Comme vous pouvez le comprendre, une batterie plus conséquente aura des besoins élevés et la batterie externe d’Aukey sera utilisée plus longtemps pour avoir 100 %.

Pour les iPhone, il faut compter 2.4 recharges.

Pour le Galaxy S10 de Samsung, vous aurez 1.8 recharge.

Avec un Pixel 3, vous bénéficierez de 2 recharges complètes.

Du côté de la Switch, elle pourra être alimentée pendant 5 heures .

. Vous pourrez aussi recharger les écouteurs d’Aukey que nous avons pu tester.









Le mode de charge à faible puissance est très pratique, vous pourrez alors utiliser la batterie avec des périphériques inférieurs à 60 mA. Par exemple, les trackers pour le sport ou encore les écouteurs comme ceux d’Aukey ou les AirPods d’Apple sont compatibles. Vous utilisez alors le câble ou la recharge sans fil lorsque les produits sont compatibles.

Devez-vous acheter la batterie externe ?

Le test est forcément positif puisque cette charge sans fil comble vos attentes. Vous pouvez donc opter pour tous les périphériques qui sont compatibles Qi. Nous avons essayé plusieurs produits comme des écouteurs pour le sport, un iPhone 11 et même un ordinateur portable, la charge est compétente. Si votre voiture est équipée d’un port USB, vous pourrez même la charger si vous possédez une sortie USB-C. Pour avoir au moins 50 % d’un appareil, vous avez besoin de 30 minutes environ, cela dépend de la capacité.

Quels sont les points forts ?

La recharge est simple, vous allumez avec le bouton sur le côté la batterie et vous positionnez votre appareil.

Vous avez des LEDs sur le côté, ce sont les indicateurs pour le niveau de charge. Un point représente 25 % ou 4 points pour 100 %.

Le chargeur filaire est aussi intéressant.

Quels sont les inconvénients ?

Difficile de trouver un point faible, la batterie d’Aukey est peut-être un peu lourde (198 grammes) par rapport à certains Smartphones. Elle reste tout de même discrète et facile à transporter. Vous pourrez la glisser dans une sacoche ou un sac à main. Comme c’est le cas pour les mobiles, la batterie d’Aukey mériterait une petite housse pour la protéger des chocs surtout si vous devez la transporter régulièrement avec vous.

Si vous cherchez une batterie externe, celle d’Aukey peut largement vous satisfaire.