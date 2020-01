Si vous cherchez des écouteurs qui vous offrent une véritable qualité pour un prix relativement faible, Aukey devrait vous satisfaire. La marque vous propose des écouteurs Bluetooth assez surprenants alors que le prix de vente est inférieur à 30 euros. La qualité est au rendez-vous et nous vous proposons un test détaillé pour ces appareils qui vous suivront au quotidien que ce soit au sport ou pour travailler, voire le plaisir d’écouter de la musique.

Un petit Unboxing du produit

Vous recevez les écouteurs Aukey dans une petite boîte assez discrète et elle dissimule un étui encore plus petit qui permet de les recharger. Une petite mention mérite votre attention en termes d’autonomie, les écouteurs vous proposent 5 heures et la boîte permet de les recharger 4 fois, vous aurez alors 25 heures au total, ce qui est tout à fait convenable au vu du prix.

À l’intérieur de l’étui, vous trouvez les deux écouteurs qui sont livrés avec des embouts supplémentaires.

Le câble USB-A est proposé pour le rechargement, le type C aurait été apprécié pour un rechargement beaucoup plus rapide.

Vous avez la garantie de 24 mois si toutefois vous rencontrez un produit.

Le guide d’utilisation qui est pratiquement inutile au vu de la simplicité d’utilisation.

Le lancement du test des écouteurs Aukey

Après cette petite présentation, il est l’heure de passer au test et vous avez donc des embouts S, M et L, car tout le monde n’a pas le même conduit auditif. Les sensations sont assez agréables, mais un petit conseil, pour éviter que les écouteurs tombent, prenez la taille au-dessus surtout pour la pratique d’un sport. Vous devez ensuite appuyer sur les deux écouteurs en même temps et ils sont détectés immédiatement par votre Smartphone si le Bluetooth est activé. Ce sont les seules manipulations qui sont à prévoir, c’est vraiment un bon point pour Aukey, car je déteste les produits qui nécessitent de longues minutes. J’ai eu l’occasion de tester d’autres écouteurs qui étaient beaucoup plus laborieux.

Prendre le contrôle de vos écouteurs Bluetooth 5.0

Comme pour tous les écouteurs, vous avez des contrôles tactiles, cela est pratique et surtout intéressant pour le design puisque les boutons physiques sont supprimés. vous disposez alors d’un produit beaucoup plus agréable en termes d’esthétisme.

Lorsque les écouteurs sont allumés, vous lancez la musique avec votre Smartphone ou votre montre connectée .

. J’ai testé les écouteurs Aukey avec la Garmin Venu et l’appareillage est tout à fait possible au même titre que l’iPhone 11 et l’iMac, voire le Macbook Pro.

Du côté d’un PC Windows, l’association est tout aussi simple et c’est aussi le cas avec un Smartphone Android.

Pour la lecture ou la pause, vous tapez légèrement deux fois sur les deux écouteurs, c’est un peu moins pratique dans le quotidien.

Par contre, pour la pratique d’un sport, c’est idéal, cela vous évite que la musique s’arrête toute seule à cause d’un mauvais mouvement.

Pour passer à la piste suivante, vous appuyez deux secondes à droite et pour la précédente, deux secondes à gauche.

Si une personne vous appelle, vous pouvez prendre l’appel en effectuant la même manipulation que celle proposée pour Pause et Play. Avec trois touches légères sur les deux écouteurs, vous aurez votre assistant personnel qui répondra à vos attentes. J’ai pu tester avec Siri, le fonctionnement est pratique. Par contre, si vous souhaitez supprimer les écouteurs de tous les appareils et repartir à zéro, vous appuyez sur les deux en même temps pendant 10 secondes.

Le rechargement est simple comme un jeu d’enfant

Pour recharger le boîtier, vous devez seulement brancher le boîtier au câble que vous reliez à une prise secteur avec un adaptateur ou directement sur le port USB d’un ordinateur. Vous avez deux petites diodes à l’avant qui s’allument et elles vous renseignent sur la charge. Si elles sont vertes, le boîtier est pratiquement plein pour les deux côtés, si l’un s’allume rouge, il faut recharger l’écouteur droit ou gauche. Pour les écouteurs, vous avez un petit aimant à l’intérieur qui permet de ranger correctement les deux parties. Vous aurez deux diodes rouges s’il faut recharger les écouteurs. Elles seront vertes si la batterie est au maximum. Dans le manuel, vous aurez les différentes couleurs notamment pour savoir si les deux écouteurs de la marque Aukey recherchent un appareil par exemple.

La qualité sonore vaut-elle le détour ?

Vous avez un prix très abordable pour les écouteurs EP-T21 de la marque Aukey, mais les points forts sont rendez-vous avec notamment de très bonnes basses pour divers styles de musiques. Les aigus sont un peu plus faibles par rapport aux médiums, mais pour les utilisateurs lambda et non les professionnels, vous aurez une écoute incroyable avec un rapport qualité/prix digne de ce nom. De plus, vous êtes isolé du bruit puisque vous avez une réduction passive. Par exemple, j’ai pu tester les écouteurs en travaillant, vous entendez la musique et non les touches du clavier, c’est un vrai point positif même pour les appels.

Impossible d’être dérangé à l’extérieur par exemple puisque vous serez totalement isolé. C’est une sensation que j’apprécie beaucoup, mais certains consommateurs n’aiment pas forcément cette bulle. Si vous avez tendance à parler fort, vous aurez tendance à augmenter la voix puisque vos oreilles sont bouchées, vous pourriez alors crier alors que vous êtes dans les transports en commun.









Devez-vous acheter les écouteurs Bluetooth 5 d’Aukey ?

Difficile d’apporter une réponse négative puisque j’ai été convaincue par ce produit qui est largement à la hauteur de certains concurrents.

Plusieurs points forts sont à connaître pour les écouteurs d’Aukey :

Le design est très sympathique et le prix reste faible.

Ils sont affichés sur Amazon à 25.48 euros.

Les contrôles tactiles fonctionnent très bien, les écouteurs sont réactifs.

Le boîtier se glisse dans la poche, vous avez une autonomie totale de 25 heures.

Le son est stéréo, les basses sont très agréables.

Les écouteurs d’Aukey sont polyvalents : appels, assistant vocal, sport, musique, télévision…

Du côté des points faibles :

Dommage, vous ne pouvez pas régler le volume avec les écouteurs, il faut passer par le Smartphone.

Les aigus sont un peu faibles par rapport aux médiums, mais rien de dramatique.

Au vu du prix, les écouteurs d’Aukey sont vraiment impressionnants, vous ne devriez pas regretter votre achat. Par contre, si vous n’appréciez pas les écouteurs que vous devez enfoncer dans l’oreille, passez votre chemin, ils ne devraient pas vous plaire. Vous pouvez également utiliser les écouteurs en totale indépendance. C’est assez pratique pour répondre à un appel par exemple.