Waze cesse les mises à jour sur certains modèles Android : comment vérifier si votre smartphone est impacté ?

Waze et la mise à jour Android : qui est encore concerné ?

Waze est en train d’arrêter les mises à jour pour certains modèles Android, et vous vous demandez sûrement si votre smartphone est touché. Comment vérifier sans devenir ingénieur en informatique ? Et que faire si votre appareil ne reçoit plus les nouveautés tout en continuant de vous guider sur la route ? Dans cet article, je vous donne les points clés, des vérifications simples et des conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises. On parle ici de Google, d’Android et des grands noms du hardware comme Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Sony, Oppo ou Motorola.

Modèles concernés Versions Android visées Impact Vérification rapide Galaxy S9 / S9+ Android 8.x / 9.x Plus de mises à jour Waze Play Store → Mettre à jour ou ouvrir l’appli Xiaomi Mi 9T / Redmi K20 Android 9 Pie et antérieur Accès aux nouvelles fonctions limité Vérifier l’onglet Mise à jour dans le Play Store OnePlus 6 / Pixel 3 (exemples) Android 9 et antérieur Support logiciel restreint Ouvrir Google Play et vérifier l’état de Waze

Pourquoi cet arrêt et quelles implications réelles ?

Le principe est simple : les éditeurs doivent assurer la sécurité et la compatibilité avec les évolutions du système. Quand Android évolue, certains appareils n’ont plus la capacité technique d’exécuter les dernières versions de Waze sans impacter la performance ou la sécurité. Dans les faits, cela signifie que vous pourrez continuer à utiliser l’application telle quelle, mais sans l’accès aux toutes dernières améliorations, corrections et services. Pour autant, votre navigation reste fonctionnelle sur les appareils concernés, ce qui peut suffire pour la plupart des trajets du quotidien.

Remplacement progressif des anciennes plateformes : Google et les constructeurs privilégient les versions récentes d’Android afin d’assurer une meilleure expérience et une meilleure sécurité.

: Google et les constructeurs privilégient les versions récentes d’Android afin d’assurer une meilleure expérience et une meilleure sécurité. Impact sur les nouveautés : les nouvelles fonctionnalités, améliorations d’interface et optimisations de calcul d’itinéraire ne seront pas proposées sur les modèles concernés.

: les nouvelles fonctionnalités, améliorations d’interface et optimisations de calcul d’itinéraire ne seront pas proposées sur les modèles concernés. Risque lié à la sécurité : continuer à utiliser des applications non mises à jour augmente les risques potentiels, notamment sur les permissions et l’authentification.

: continuer à utiliser des applications non mises à jour augmente les risques potentiels, notamment sur les permissions et l’authentification. Cadre légal et radar : en France, la signalisation précise des radars est encadrée par la loi, et certaines règles s’appliquent aussi aux applications de navigation comme Waze

Pour situer le contexte, quelques panoplies d’embrayage techniques aident à comprendre le phénomène. Par exemple, Waze peut continuer à fonctionner sur un appareil non mis à jour, mais vous ne bénéficierez plus des correctifs et améliorations qui peuvent aider à éviter certains bugs ou ralentissements. Si vous voulez approfondir ce point, vous pouvez lire des analyses liées au respect de la loi et à la signalisation des radars, comme cet article sur le sujet Waze conforme à la loi en France.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici quelques repères pratiques :

Comment vérifier rapidement : regardez la version d’Android installée sur votre téléphone et ouvrez le Play Store pour voir si Waze est en « Mettre à jour » ou « Ouvrir ».

: regardez la version d’Android installée sur votre téléphone et ouvrez le Play Store pour voir si Waze est en « Mettre à jour » ou « Ouvrir ». Identifier les modèles concernés : certains appareils historiques comme les Galaxy récents ou les Xiaomi très populaires peuvent être touchés lorsque leur système est dépassé.

: certains appareils historiques comme les Galaxy récents ou les Xiaomi très populaires peuvent être touchés lorsque leur système est dépassé. Planifier l’avenir : si votre appareil n’est plus pris en charge, envisagez une mise à jour matérielle ou passer à un modèle plus récent qui reçoit toujours les mises à jour Android et Waze.

Pour ceux qui aiment en discuter autour d’un café, j’ai souvent ces échanges avec des utilisateurs qui hésitent entre rester sur leur ancien smartphone et migrer vers du matériel plus récent. Dans ces cas, une réalité simple prévaut : la navigation reste fiable, mais les évolutions ne seront pas au rendez-vous. Si vous souhaitez explorer d’autres points de vue, vous pouvez consulter des analyses comme celle sur la conformité de Waze à la loi en France, citée ci-dessus, et découvrir des points de vue variés sur les choix entre Android et Google pour les mises à jour.

En complément, voici comment est organisée la vérification et les prochaines étapes à suivre

Comment savoir si votre appareil est impacté ?

Si vous vous demandez « est-ce que mon Android est encore pris en charge ? », voici une méthode simple et pragmatique pour répondre sans perdre une journée :

Vérifiez la version d’Android dans Paramètres → Système → À propos du téléphone. Si vous êtes sur Android 9 Pie ou antérieur, préparez-vous à des limitations potentielles.

dans Paramètres → Système → À propos du téléphone. Si vous êtes sur Android 9 Pie ou antérieur, préparez-vous à des limitations potentielles. Teste Waze dans le Play Store : cherchez Waze et regardez l’indicateur. Si l’application affiche « Mettre à jour », vous êtes en mesure de recevoir les dernières corrections ; si c’est « Ouvrir », vous êtes déjà sur la version arrêtée et vous ne verrez plus de nouveautés.

: cherchez Waze et regardez l’indicateur. Si l’application affiche « Mettre à jour », vous êtes en mesure de recevoir les dernières corrections ; si c’est « Ouvrir », vous êtes déjà sur la version arrêtée et vous ne verrez plus de nouveautés. Examinez les modèles concernés : certains appareils historiques, comme des versions récentes de Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Sony, Oppo ou Motorola, peuvent être touchés lorsque leur OS atteint une fin de cycle.

: certains appareils historiques, comme des versions récentes de Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Sony, Oppo ou Motorola, peuvent être touchés lorsque leur OS atteint une fin de cycle. Vérifiez les dépendances système : les mises à jour de sécurité et les correctifs d’application dépendent du noyau Android et des bibliothèques système ; sans cela, les performances peuvent en pâtir.

Pour illustrer, j’ai interrogé des utilisateurs qui ont constaté que, même sans mises à jour, Waze fonctionnait sur leurs smartphones, mais que certaines fonctionnalités récentes n’étaient plus accessibles. Pour ceux qui veulent approfondir la dimension technique et légale, vous pouvez consulter l’article sur la conformité de Waze à la loi française mentionné plus haut. Dans tous les cas, il est utile de garder un œil sur les versions du système et du magasin d’applications afin de savoir si votre appareil est encore éligible aux dernières versions.

Pour ceux qui veulent prolonger l’utilité de leur appareil, voici des recommandations simples :

Mettre à jour le système quand possible : passez vers une version d’Android encore supportée par votre constructeur.

: passez vers une version d’Android encore supportée par votre constructeur. Mettre à jour les applications : même si Waze n’évolue plus, n’hésitez pas à garder toutes les autres apps à jour pour limiter les risques de sécurité.

: même si Waze n’évolue plus, n’hésitez pas à garder toutes les autres apps à jour pour limiter les risques de sécurité. Évaluer une alternative ou une mise à jour matérielle : si l’autonomie, la vitesse ou les performances deviennent problématiques, envisagez un modèle plus récent.

Pour nourrir votre réflexion, voici des liens internes utiles sur le site : guide sécurité smartphone 2025, Waze conforme à la loi en France, test Android versions et compatibilité, RGPD et confidentialité des apps en 2025, et choisir un smartphone pour la navigation.

Quelles actions immédiates pour rester opérationnel ?

Pour éviter le stress, voici des gestes simples et immédiats :

Noter votre version exacte d’Android et votre version Waze, puis vérifier les exigences des dernières mises à jour disponibles.

d’Android et votre version Waze, puis vérifier les exigences des dernières mises à jour disponibles. Préparer une liste de secours : télécharger une carte hors ligne ou une appli équivalente temporaire en cas de souci réseau ou de défaillance.

: télécharger une carte hors ligne ou une appli équivalente temporaire en cas de souci réseau ou de défaillance. Planifier un remplacement si votre appareil est potentiellement dépassé et que vous dépendez beaucoup de la navigation en temps réel.

si votre appareil est potentiellement dépassé et que vous dépendez beaucoup de la navigation en temps réel. Protéger la confidentialité : réviser les permissions des apps et privilégier des réglages qui protègent vos données personnelles.

FAQ

Est-ce que les utilisateurs Android 11 ou plus sont réellement épargnés par cette rupture de mise à jour ?

En pratique, les versions récentes d’Android bénéficieront encore de Waze dans leurs versions les plus récentes, mais si le constructeur du téléphone n’a pas livré les mises à jour Android essentielles, certaines évolutions de l’application seront inaccessibles. Autrement dit, ce sont surtout les modèles connectés à des versions plus anciennes qui ressentent l’arrêt des mises à jour, tandis que les appareils plus récents restent à jour.

Que faire si mon appareil est impacté et que je dépends de Waze au quotidien ?

Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez soit prolonger l’utilisation en restant sur la version actuelle (avec les risques éventuels), soit envisager une mise à jour matérielle ou un passage temporaire vers une alternative de navigation. L’objectif est de préserver la fiabilité de vos trajets tout en limitant les risques de sécurité et de stabilité.

Quelles alternatives à Waze pour la navigation vocale en cas de limitation ?

Plusieurs options existent pour compléter ou remplacer temporairement Waze : Google Maps reste une alternative validée par Google et peut offrir une expérience proche, TomTom ou Here Maps proposent aussi des itinéraires et des options hors ligne selon les situations, et certaines applis locales ou spécialisées peuvent dépanner en cas d’urgence. Dans tous les cas, assurez-vous de vérifier les permissions et la sécurité de ces applications, et privilégiez des solutions qui respectent vos préférences en matière de confidentialité. L’objectif est de continuer à voyager sereinement et en toute sécurité avec les outils disponibles sur votre appareil, quel que soit le chemin que vous choisissez, y compris Waze

