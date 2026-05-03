Impôts 2026 : comment déclarer vos ventes sur Vinted et Leboncoin ?

En bref

Sur Vinted et Leboncoin, vous n’êtes pas automatiquement imposé si vous vendez occasionnellement et que vos gains restent modestes.

Les seuils à surveiller en 2026 sont maximum 30 opérations et 2 000 € de revenus annuels ; dépasser l’un de ces paliers oblige à déclarer.

et de revenus annuels ; dépasser l’un de ces paliers oblige à déclarer. Certaines ventes demeurent exonérées, notamment pour les meubles meublants, l’électroménager et les voitures qui ne sont pas des pièces de collection.

Pour les ventes dépassant 5 000 €, la fiscalité évolue et les règles deviennent plus pointues ; des taux de 36,2 % peuvent s’appliquer selon le type de bien.

Pour les objets de valeur ( bijoux, métaux précieux, œuvres d’art, objets de collection ) dépassant 5 000 €, une taxe forfaitaire est due avec des taux spécifiques et une contribution additionnelle.

Impôts 2026 : vous vous demandez comment déclarer vos ventes sur Vinted et Leboncoin ? Dans cet article, je vous guide pas à pas sur les mécanismes qui s’appliquent en 2026, en restant pragmatique et concret. En clair, la plupart des ventes d’objets d’occasion ne tombent pas sous le coup d’une imposition directe, mais certaines situations exigent une déclaration et peuvent modifier votre facture fiscale. Je vous donne des exemples précis, des seuils actualisés et les démarches pratiques à suivre pour être en règle sans y passer des heures. On distingue clairement la vente occasionnelle de l’activité commerciale, et on décode les formulaires et les échéances importants pour l’année en cours. Pour mieux comprendre, voici les cas qui reviennent le plus souvent et les réflexes à adopter au moment de la déclaration.

Cas Seuils Obligation Formulaire Ventes sur Vinted ou Leboncoin ≤ 30 ventes annuelles et gains ≤ 2 000 € ≤ 30 ventes ; ≤ 2 000 € Pas d’obligation automatique, mais vigilance requise — Ventes sur Vinted ou Leboncoin > 30 ventes ou gains > 2 000 € > 30 ventes ou > 2 000 € Déclaration obligatoire, imposition potentielle selon le bien 2042-C et/ou 2048-M selon le contexte Biens mobiliers dépassant 5 000 € (hors meubles, électroménager et voitures) ≥ 5 000 € Plus-value imposable selon le régime applicable 2048-M Bijoux, métaux précieux, œuvres d’art, objets de collection ≥ 5 000 € ≥ 5 000 € Taxe forfaitaire directe : 11 % ou 6 % + 0,5 % de contribution 2091

Ce qui change en 2026 pour les ventes sur Vinted et Leboncoin

Pour ceux qui revendent régulièrement des vêtements, meubles ou objets d’occasion, les règles évoluent et les seuils peuvent transformer une simple vigilance en obligation administrative. En pratique, lorsque vous franchissez l’un des seuils, vous devez signaler les revenus dans votre déclaration fiscale. Cette démarche n’est pas systématique pour tous, et les plateformes elles-mêmes transmettent les informations correspondantes à l’administration, sans pour autant créer une imposition automatique à partir des seuls chiffres. La nuance porte aussi sur les objets perdant leur statut d’usage personnel, comme certains biens de collection ou des biens spécialisés, qui entrent dans des mécanismes spécifiques.

Comment comprendre et anticiper votre situation personnelle

Pour éviter les mauvaises surprises, voici les points clés à garder en tête :

Cas 1 — vente occasionnelle : si vous restez sous les seuils (< 30 ventes et < 2 000 €), vous n’avez pas d’obligation systématique de déclaration, mais tenez vos justificatifs au cas où .

: si vous restez sous les seuils (< 30 ventes et < 2 000 €), vous n’avez pas d’obligation systématique de déclaration, mais tenez vos justificatifs au cas où . Cas 2 — activité commerciale : si vous vendez régulièrement avec l’objectif de réaliser un bénéfice, vous basculez dans une activité commerciale et les revenus entreront dans le champ des BIC (Bénéfices industriels et commerciaux). Vous devrez alors envisager un numéro SIRENE et un régime adapté.

: si vous vendez régulièrement avec l’objectif de réaliser un bénéfice, vous basculez dans une activité commerciale et les revenus entreront dans le champ des BIC (Bénéfices industriels et commerciaux). Vous devrez alors envisager un numéro SIRENE et un régime adapté. Exonérations et régimes spéciaux : certains meubles, électroménagers ou voitures vendus dans le cadre d’un usage personnel restent exonérés dans des conditions précises.

En pratique, pour les objets de valeur au-delà de 5 000 €, la fiscalité prévoit une taxe forfaitaire et des modalités de paiement précises : vous déclarez via le formulaire correspondant et appliquez les taux prévus. Pour les objets admissibles à une exonération ou à des abattements, des mécanismes comme l’abattement de 5 % par an à partir de la troisième année de détention peuvent s’appliquer et conduire à une exonération après 22 ans. En parallèle, les cas où l’achat et la revente en ligne relèvent d’une activité commerciale nécessitent une attention particulière et une éventuelle inscription au régime réel ou au régime micro, avec les obligations sociales et parfois la TVA.

Pour aller plus loin et vous assurer d’être en règle, vous pouvez consulter des ressources dédiées et des guides pratiques. Par exemple, l’idée d’approfondir les nouveautés et les échéances est utile, et vous pouvez aussi consulter les guides d’aide sur les dates et les démarches . Pour en savoir plus sur les nouveautés et les dates clé, lisez impôts 2026 : toutes les nouveautés qui transformeront votre déclaration de revenus et impôts 2026 : lancement de la déclaration des revenus dès le jeudi 9 avril, à ne pas manquer.

Pour des ressources complémentaires et pratiques, vous pouvez aussi vous référer à des guides fiscaux accessibles en ligne et à des articles qui expliquent pas à pas les démarches et les échéances selon les départements . Vous trouverez des liens internes utiles sur les aspects 2026, les délais et les mécanismes d’aide afin d’optimiser votre déclaration et éviter les erreurs courantes .

En cas de doute, restez prudent et privilégiez la vérification des seuils et des obligations avant de finaliser votre déclaration des revenus 2026. Pour les vendeurs occasionnels, la règle des 30 ventes et des 2 000 € reste centrale : si vous dépassez l’un des deux seuils, déclarez sans tarder et cherchez les conseils adaptés à votre situation ; et si vous démarrez une activité commerciale, préparez-les démarches pour obtenir un numéro SIRENE et choisir le régime qui correspond le mieux à votre projet. En somme, planifiez, vérifiez et déclarez si nécessaire ; et n’oubliez pas que le cadre évolue au fil des années et des mesures — Impôts 2026.

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