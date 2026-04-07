Livret A, LDDS, LEP : faut-il déclarer les intérêts des livrets d’épargne réglementée aux impôts ?

Dans cet article, je passe en revue les règles fiscales qui s’appliquent en 2026 à ces placements phares de l’épargne réglementée. En clair: les intérêts de certains livrets restent exonérés et n’apparaissent pas dans la déclaration fiscale, mais d’autres produits ne suivent pas le même chemin. Je vous propose des repères simples, des cas concrets et des conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises lors de votre prochaine déclaration.

Produit Exonération fiscale Déclaration des intérêts Notes Livret A Exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux Aucune déclaration nécessaire Placement emblématique, ultra-simple LDDS Exonération fiscale équivalente au Livret A Aucune déclaration nécessaire Souvent utilisé comme coffre-fort liquide LEP Exonération fiscale Aucune déclaration nécessaire Conditions de ressources, mais même logique d’exonération PEL / CEL (ouvert après 2018) Non exonérés, soumis à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux Déclaration obligatoire des intérêts Règles spécifiques, réforme de 2018 PEL / CEL (ouvert avant 2018) Selon la durée Déclaration requise notamment au-delà de 12 ans Intérêts imposables après certaines durées

Ce que disent les règles en 2026 sur les intérêts des livrets réglementés

Pour la plupart des épargnants, les livrets d’épargne réglementée restent des outils neutres côté impôts. En pratique, les intérêts des Livret A, LDDS et LEP bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de les inscrire dans la déclaration fiscale. C’est le cœur de la simplicité des livrets réglementés: vous n’avez pas à courir après des montants qui dépassent des plafonds, ni à calculer des cotisations supplémentaires. J’ai vu des cas où des épargnants déclarent par réflexe des sommes qui ne doivent pas l’être, ce qui crée des confusions inutiles lors du controle fiscal. Soyez rassurés sur ce point: dans la plupart des situations, pas de ligne « intérêts Livret A » à renseigner.

PEL/CEL : les règles évoluent. Depuis la réforme de 2018, les intérêts des PEL et CEL ouverts après le 1er janvier 2018 sont soumis à l’IR et aux prélèvements sociaux. Cela signifie que vous devez déclarer les intérêts perçus l’année suivante.

: les règles évoluent. Depuis la réforme de 2018, les intérêts des PEL et CEL ouverts après le 1er janvier 2018 sont soumis à l’IR et aux prélèvements sociaux. Cela signifie que vous devez les intérêts perçus l’année suivante. Pour les PEL ouverts avant 2018, les intérêts deviennent imposables après 12 ans de détention; si votre plan est plus ancien, vérifiez bien cette échéance.

deviennent imposables après 12 ans de détention; si votre plan est plus ancien, vérifiez bien cette échéance. En bref, les livrets exonérés (Livret A, LDDS, LEP) restent simples, mais les PEL/CEL peuvent nécessiter une déclaration et dépendent de la date d’ouverture et de la durée.

Pour mieux comprendre les nuances et les scénarios concrets, vous pouvez consulter Livret A, PEL et LEP: ce qu’il faut savoir sur la déclaration de vos intérêts en 2025 et les analyses sur les 3 placements financiers incontournables pour optimiser votre épargne en 2026. Ces ressources complètent utilement la vision générale et apportent des détails pratiques pour 2026.

Comment déclarer (ou pas) selon votre situation

J’explique ici des situations typiques et des gestes simples pour être en règle sans s’emmêler les pinceaux.

Vous n’avez que des Livrets A, LDDS et LEP : pas de ligne dédiée dans la déclaration; les intérêts ne doivent pas être mentionnés dans votre revenu imposable.

: pas de ligne dédiée dans la déclaration; les ne doivent pas être mentionnés dans votre revenu imposable. Vous détenez un PEL ou un CEL ouvert après 2018 : les intérêts sont imposables et doivent être déclarés dans la rubrique « revenus du capital ». Conservez les relevés et reportez les montants exacts fournis par votre établissement.

: les sont imposables et doivent être déclarés dans la rubrique « revenus du capital ». Conservez les relevés et reportez les montants exacts fournis par votre établissement. PEL ou CEL anciens : après 12 ans, les intérêts peuvent devenir imposables; vérifiez votre situation et, si nécessaire, déclarez-les même si le compte est ancien.

Pour approfondir ces points, l’article ci-contre sur les stratégies d’épargne pour 2026 peut éclairer d’autres angles, notamment en matière de placements financiers à retenir en parallèle des livrets réglementés. Vous pouvez aussi consulter des retours sur le Plan Épargne Logement et les fonds bloqués pour comprendre les implications fiscales plus larges.

Déclaration fiscale et conseils pratiques pour 2026

Dans ma pratique de journaliste spécialisé, je constate que la clé est de bien identifier l’objet de votre placement et sa date d’ouverture. Voici une checklist simple que j’utilise lorsque je lis les fiches fiscales et les relevés :

État des lieux : listez tous les livrets détenus et séparez les exonerés des imposables.

: listez tous les livrets détenus et séparez les exonerés des imposables. Dates importantes : vérifiez si votre PEL ou CEL a été ouvert après 2018 ou avant, et si votre compte dépasse 12 ans pour les anciens.

: vérifiez si votre PEL ou CEL a été ouvert après 2018 ou avant, et si votre compte dépasse 12 ans pour les anciens. Règles de déclaration : n’oubliez pas que les PEL/CEL ouverts après 2018 obligent à déclarer les intérêts dès l’année suivante et que certains PEL plus vieux imposent une imposition au-delà d’un certain délai.

: n’oubliez pas que les PEL/CEL ouverts après 2018 obligent à déclarer les intérêts dès l’année suivante et que certains PEL plus vieux imposent une imposition au-delà d’un certain délai. Règles de cohérence : rapprochez vos montants d’intérêts des relevés fournis par votre banque pour éviter toute discordance dans votre déclaration.

Pour aller plus loin, voici une autre ressource qui peut vous aider à comparer les options et à anticiper les évolutions fiscales en 2026: Le PER comme levier d’épargne pour 2026. Et si vous cherchez des conseils pratiques sur les comptes d’épargne à haut rendement, cet autre guide peut être utile.

En résumé, pour Livret A, LDDS et LEP, les intérêts restent exonérés et ne figurent pas dans la déclaration fiscale, ce qui maintient la simplicité de l’épargne réglementée.

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