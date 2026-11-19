La taxe californienne sur les milliardaires et le projet Zucman visent tous deux les grandes fortunes, mais relèvent de choix de fiscalité différents. La première est une mesure ponctuelle proposée en Californie ; le second défend une imposition minimale annuelle des patrimoines les plus élevés. Cette distinction compte : comparer directement les deux dispositifs, c’est confondre une contribution exceptionnelle avec un impôt récurrent. En 2026, alors que le débat sur l’impôt sur la fortune revient régulièrement en France comme aux États-Unis, les questions sont concrètes : qui serait taxé, sur quelle base, et à quel rythme ? Je propose de repartir des paramètres annoncés plutôt que des slogans. Dans les deux cas, l’objectif affiché est de faire contribuer davantage les personnes les plus fortunées, mais les conséquences pour les contribuables, les recettes publiques et les stratégies patrimoniales ne sont pas les mêmes. Pour s’y retrouver, il faut séparer le calendrier, le seuil et la nature de chaque prélèvement.

Point de comparaison Taxe californienne Projet Zucman Nature Prélèvement exceptionnel proposé Imposition minimale récurrente proposée Public visé Les milliardaires concernés par le texte Les patrimoines dépassant un seuil très élevé Paramètre avancé 5 % de la fortune nette visée 2 % par an au-delà de 100 millions d’euros Territoire du débat Californie France et réflexion internationale

Taxe californienne : un prélèvement exceptionnel encore proposé

En Californie, le débat porte sur une taxe exceptionnelle de 5 % visant les milliardaires concernés par l’initiative. Le dispositif doit suivre la procédure politique prévue, notamment le passage par un référendum : il ne faut donc pas le présenter comme un impôt déjà appliqué. Son caractère ponctuel le distingue d’une taxe annuelle, même si son montant pourrait être important pour les personnes visées.

Je prends un exemple simple : un patrimoine net de 2 milliards de dollars donnerait, avec un taux de 5 % appliqué à l’ensemble de la base taxable, un prélèvement théorique de 100 millions. C’est une illustration arithmétique, pas une estimation définitive de ce que paierait un contribuable : les règles précises de calcul et les éventuelles modalités de paiement comptent. Le débat porte aussi sur les départs possibles de contribuables fortunés, une question que l’on retrouve dans les discussions sur l’exode des milliardaires californiens.

Ce que signifie le taux de 5 %

Le chiffre de 5 % décrit le taux avancé pour cette contribution exceptionnelle, et non une taxation annuelle comparable à un impôt récurrent. Pour une personne fortunée, le calendrier et la définition de la fortune taxable peuvent donc peser autant que le taux affiché. C’est précisément pourquoi la présentation du projet comme une simple « taxe de 5 % » ne suffit pas à en mesurer les effets.

Lorsqu’on me demande si cette mesure est déjà en vigueur, je réponds qu’il faut distinguer proposition et adoption. Cette précaution paraît élémentaire ; dans un débat fiscal très médiatisé, elle évite pourtant de transformer une initiative politique en règle applicable.

Projet Zucman : une imposition minimale pensée dans la durée

Le projet associé à l’économiste Gabriel Zucman repose sur une autre logique : instaurer une imposition minimale d’environ 2 % par an sur les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. L’idée est que les très grandes fortunes contribuent à un niveau minimum, même lorsque leurs revenus déclarés ou les impôts déjà payés aboutissent à une contribution jugée trop faible au regard de leur richesse. Ce n’est donc ni le même seuil ni le même rythme que dans la proposition californienne.

Le calcul permet de voir l’écart. À titre d’illustration, avec un patrimoine de 2 milliards d’euros et une base calculée sur la seule part dépassant 100 millions, 2 % représenteraient 38 millions d’euros pour une année, avant l’application des règles détaillées et des crédits éventuels. Ce montant est un exemple théorique, pas une prévision de recettes publiques. Le débat français sur l’impôt sur la fortune et l’assiette retenue est également abordé dans cette analyse des raisons de la controverse autour de la taxe Zucman.

Un point mérite d’être souligné : le taux de 2 % est un paramètre proposé, pas une règle générale déjà appliquée à tous les contribuables français. Les modalités de calcul, les actifs concernés et l’articulation avec les impôts déjà acquittés détermineraient la portée réelle du dispositif. C’est là que se joue une part essentielle de la discussion sur la fiscalité du patrimoine.

Deux mécanismes, deux débats politiques

La taxe californienne soulève d’abord des questions sur une contribution unique, son application aux personnes concernées et les éventuels changements de résidence. Le projet Zucman s’inscrit davantage dans le débat sur la régularité de l’impôt et sur la façon de comparer l’impôt payé aux ressources patrimoniales disponibles. Les deux propositions touchent aux mêmes préoccupations, mais elles ne répondent pas au même problème.

Je pense à une petite entreprise familiale dont le fondateur détient une part importante du capital, mais peu de liquidités personnelles. Dans une discussion sur l’impôt sur la fortune, cette situation oblige à regarder au-delà du chiffre affiché : la valeur d’un actif ne signifie pas toujours qu’il est facile de le vendre ou de payer immédiatement un impôt. À l’inverse, une fortune composée de placements aisément mobilisables pose une question différente. L’assiette et les modalités de paiement ne sont donc pas des détails techniques.

Les chiffres à retenir pour comparer les propositions

Les principaux chiffres cités dans ces débats sont des paramètres de projets, et non des résultats d’une évaluation officielle des recettes. Pour la proposition californienne, le taux avancé est de 5 % et le prélèvement serait exceptionnel ; pour le projet Zucman, le taux évoqué est de 2 % par an sur la part du patrimoine supérieure à 100 millions d’euros. Les comparer exige donc de tenir compte à la fois de la fréquence et de la base taxable.

En pratique, le même patrimoine peut produire des montants très différents selon la règle retenue. À titre purement illustratif, 5 % d’une base taxable de 2 milliards équivalent à 100 millions en une fois, tandis que 2 % d’une base annuelle de 1,9 milliard représentent 38 millions pour une année. Ces calculs ne préjugent ni des recettes réellement collectées ni des comportements des contribuables : ils montrent seulement pourquoi le taux, seul, ne raconte pas toute l’histoire.

5 % en Californie : un taux associé à une contribution exceptionnelle proposée.

: un taux associé à une contribution exceptionnelle proposée. 2 % dans le projet Zucman : un taux annuel envisagé au-delà de 100 millions d’euros de patrimoine.

: un taux annuel envisagé au-delà de 100 millions d’euros de patrimoine. Le point décisif : la définition de l’assiette, les règles de résidence et les modalités de paiement.

Une seconde anecdote, cette fois sous forme de cas d’école, aide à comprendre l’enjeu : deux personnes possédant chacune un patrimoine estimé à 200 millions peuvent avoir des situations très différentes si l’une détient surtout des parts d’entreprise et l’autre des actifs financiers disponibles. Une règle identique sur le papier peut donc avoir des effets très différents selon la composition du patrimoine. C’est pourquoi les débats sur l’imposition des grandes fortunes en France portent aussi sur les seuils, les exemptions et la liquidité des actifs.

Pourquoi la distinction fiscale est essentielle

Présenter la taxe californienne et le projet Zucman comme deux versions d’un même impôt brouille le débat. L’une est une contribution exceptionnelle proposée dans un État américain ; l’autre cherche à établir une imposition minimale récurrente pour les patrimoines les plus élevés. Leur comparaison reste utile, à condition de garder visibles le territoire, le calendrier et la base imposable.

Pour moi, le bon réflexe consiste à poser trois questions avant de juger une réforme : qui paie, sur quelle valeur et à quelle fréquence ? Les réponses permettent de discuter de ses effets sans confondre ambition politique et dispositif adopté. C’est cette distinction fiscale qui éclaire réellement le débat sur la taxe californienne, les milliardaires, le projet Zucman, la fiscalité, l’impôt sur la fortune, l’imposition minimale, le patrimoine, la Californie et la France.

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