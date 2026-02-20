Danse avec les stars : Stéphane Bern se confie avec réalisme, « On va pas se le cacher… » – Télé Star

À 62 ans, Stéphane Bern a décidé de franchir une ligne qu’il ne pensait pas traverser. Sa participation à Danse avec les stars a surpris jusque dans les couloirs de France Télévisions, où l’animateur emblématique s’apprête à relever un défi personnel qui dépasse la simple présence sur un plateau. Entre fatalisme assumé et volonté de ne pas décevoir, il revient sans détour sur ce choix inattendu qui redéfinit son image publique et sa relation aux attentes du grand public.

Un choix qui fait passer de l’incrédulité au respect

Quand les producteurs m’ont approché pour cette aventure, j’ai d’abord dit non. Honnêtement, l’idée d’enfiler un costume paillette ne me passionnait pas plus que cela. J’avais d’autres projets, d’autres responsabilités, et surtout, une certaine fierté de rester dans mon registre. Puis quelque chose a changé. J’ai réalisé que refuser systématiquement ce qui nous sort de nos habitudes, c’est accepter de s’enfermer.

Ce que peu de gens comprennent, c’est que ne pas se laisser enfermer dans un genre signifie accepter d’être jugé pour ses choix. Les critiques fusent déjà : « Pourquoi fait-il le guignol à la télévision ? » Mais je fais aussi beaucoup pour le patrimoine, pour l’histoire, pour mon pays. Une carrière n’est pas monolithique, elle évolue, elle se réinvente. C’est justement là où on ne m’attend pas que je trouve le plus intéressant.

La réalité physique : quand le corps parle plus fort que le mental

Participons à cette émission suppose d’affronter une difficulté majeure que je n’avais pas anticipée : mon propre corps. À 62 ans, les douleurs ne sont pas métaphoriques. Chaque répétition me fait découvrir des muscles dont je ne connaissais pas l’existence. Certains matins, je me demande sincèrement si j’ai pris la bonne décision.

Je suis fataliste sur ce point. Soit j’abandonne, soit je continue en acceptant que ce parcours puisse me coûter physiquement. Il n’y a pas de demi-mesures. Ce défi très personnel m’a forcé à reconnaître que le vieillissement n’est pas une fatalité contre laquelle on lutte passivement—c’est quelque chose d’actif, qu’on façonne chaque jour par ses choix.

L’excitation et le doute, deux faces d’une même médaille

Entre le moment où j’ai signé et celui où j’ai foule le plateau, j’ai connu l’oscillation entre enthousiasme et appréhension. Excitation : je découvre un univers complètement neuf, avec des enjeux qui ne sont pas les miens habituellement. Doute : et si je me ridiculisais ? Et si le public rejetait cette version de moi ?

La particularité de cette émission, c’est qu’elle ne cache rien. Tout se déroule en direct. Pas de filet de sécurité, pas de seconde prise. En tant que journaliste habitué à maîtriser mon environnement informatif, c’est un exercice d’humilité qu’on ne peut contourner. J’ai envie de montrer que je ne prends pas cela à la légère, mais aussi que je peux rire de moi-même.

Le choix du partenariat : une décision stratégique transparente

Beaucoup se sont interrogés sur ma décision de danser avec une femme plutôt qu’un homme. Cette question soulève effectivement des enjeux intéressants, mais elle révèle aussi comment on catégorise automatiquement les choix. J’ai opté pour Calisson Goasdoué parce que cette partnership avait du sens professionnel et créatif. Point.

À mon âge, on n’a plus besoin de prouver sa virilité via les symboles. Ces débats, bien que parfois stériles, reflètent une ouverture sociétale dont je me réjouis. Je peux affirmer sans détour : ce qui compte, c’est la qualité du travail ensemble, pas les projections émotionnelles qu’on y plaque.

Un avenir incertain sur les chaînes publiques

L’ironie du sort, c’est que cette participation à TF1 soulève implicitement des questions sur mon avenir professionnel à France Télévisions. Certains murmurs murmurent que c’est une porte de sortie élégante, d’autres y voient une simple diversification. La vérité ? Je ne le sais pas moi-même.

Ce que je sais, c’est que je refuse de me laisser étouffer par les conventions ou les attentes institutionnelles. J’aime être là où on ne m’attend pas, même si cela crée de l’inconfort—chez moi d’abord, chez les autres ensuite. Cette aventure télévisée m’a rappelé pourquoi j’ai toujours préféré construire des projets singuliers plutôt que de suivre les chemins balisés.

Écho d’une génération en mutation

Au-delà de mon cas personnel, cette participation illustre un phénomène plus large : les figures médiatiques réfléchissent désormais leur carrière de manière plus libre et transversale. Regardez ce qui se passe autour de moi. D’autres animateurs questionnent leur place, se réinventent, ou prennent des risques calculés. C’est une évolution saine pour un secteur qui a longtemps fonctionné en silos.

Je m’inspire aussi d’expériences telles que celle d’autres animateurs confrontés aux défis du divertissement compétitif. Chacun trouve son propre équilibre. Certains y découvrent une passion inattendue, d’autres confirment que ce n’était pas leur univers. Les deux issues sont valides.

La danse comme métaphore existentielle

Danser, finalement, c’est apprendre à suivre tout en gardant sa liberté de mouvement. C’est un équilibre permanent entre la structure imposée par la chorégraphie et l’authenticité personnelle. Cette tension crée la beauté. Si j’exécute mécaniquement, sans âme, le public le verra. Si je me cache derrière mes peurs, idem.

J’ai toujours cru que la vraie responsabilité d’un personnage public, c’est d’être honnête avec son audience. Pas de façade parfaite, pas de narration lisse. Voilà pourquoi je parle de douleurs, de doutes, d’incertitudes. Parce qu’à 62 ans, ces choses-là ont plus de valeur que n’importe quel sourire de façade. Le public apprécie la vulnérabilité bien plus qu’on ne l’imagine.

Pourquoi cette aventure parle-t-elle aux gens ?

Les réactions que j’ai reçues m’ont frappé. On ne s’attend pas à voir un homme de mon âge, avec mon profil, relever ce défi. Cela fascine, dérange parfois, inspire souvent. C’est que nous vivons dans une époque où les parcours linéaires sont en train de disparaître. Tout le monde réinvente sa trajectoire.

Les exemples fusent : des cadres qui deviennent restaurateurs, des journalistes qui se lancent dans le spectacle vivant, des figures publiques qui oublient les conventions pour explorer de nouvelles facettes d’elles-mêmes. Cette diversité artistique et ces enjeux de réinvention caractérisent notre époque bien plus que les carrières figées d’autrefois.

Les enjeux invisibles derrière les paillettes

Personne ne voit les heures de travail, les doutes existentiels, les conversations avec le kinésithérapeute. On ne parle que du spectacle fini. Pourtant, c’est exactement ça que j’aime, comme journaliste et comme homme : montrer ce qui se passe derrière le rideau. Décortiquer les mécanismes, les tensions, les moments où tout pourrait s’effondrer.

Cette émission n’est pour moi qu’un cadre pour explorer une question plus profonde : à quel point sommes-nous prêts à nous challenger nous-mêmes ? Jusqu’où acceptons-nous d’aller pour ne pas nous scléroser ? Je me pose ces questions à haute voix, et c’est cela que je veux transmettre : l’idée que le changement, même inconfortable, reste une forme de vie.

Vers un horizon incertain mais conscient

Je ne sais pas combien de temps je tiendrai cette compétition. Peut-être que ma fragilité physique aura raison de mes ambitions. Peut-être que je découvrirai une passion cachée pour la danse et que cela transformera complètement mon parcours. L’incertitude, c’est justement ce qui rend cette aventure vivante.

Ce qui est certain, c’est que Danse avec les stars représente bien plus qu’une émission de télévision pour moi. C’est une affirmation : je refuse de devenir un archétype figé. À tout âge, on peut se réinventer. À 62 ans, on peut danser sans honte. On peut faire rire de soi sans perdre sa dignité. Et on peut avouer ses peurs sans se disqualifier.

Stéphane Bern dans Danse avec les stars, c’est finalement l’histoire d’un homme qui choisit le mouvement plutôt que l’immobilité, même quand cela fait mal. Même quand cela surprend. Même quand on ne l’attendait vraiment pas là. Voilà peut-être le sens ultime de cette participation : une démonstration vivante que danser avec les stars signifie d’abord danser avec soi-même.

