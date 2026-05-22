Depuis dix ans, Jérémy Demitra, le Rémois, anime avec brio la matinale « Double Expresso » sur RTL2

Élément Détails Animateur Jérémy Demitra, Rémois de naissance, à la barre de Double Expresso Émission Double Expresso, matinale pop-rock et infos, sur RTL2 Diffusion Radio de 6h à 9h, images sur W9 de 7h à 9h Audience Près d’un million d’auditeurs radio et des centaines de milliers de téléspectateurs TV Lancement Émission lancée en 2016, aujourd’hui une référence de la matinale

résumé

Vous vous souvenez peut-être du matin où, sans prévenir, une voix familière a coloré votre réveil et votre quotidien ? Je me pose souvent la même question: comment Jérémy Demitra, le Rémois qui anime la matinale « Double Expresso » sur RTL2, a-t-il réussi à transformer une routine radioactive en rendez-vous incontournable ? Depuis dix ans, son style mêle énergie et rigueur journalistique, un mélange qui transforme les trajets domicile-travail en moment d’écoute volontaire plutôt que d’option passagère. Dans ce portrait, je cherche à comprendre ce qui donne à cette émission sa constance: une voix qui sait être légère sans perdre le cap, un fil d’info qui ne sature pas, et surtout une capacité à naviguer entre musique, information et petites anecdotes qui épaississent le lien avec l’auditeur. Ce n’est pas qu’un simple petit-déjeuner radiophonique : c’est un rituel, une promesse tenue jour après jour par un animateur qui sait aussi s’arrêter pour écouter. Et si l’exemple inspire, c’est parce que j’ai moi-même vécu ce genre d’échanges simples mais efficaces autour d’un café, où l’instantanéité devient une valeur ajoutée.

À l’échelle du média, l’émission fédère autour d’un format clairement identifiable et d’une présence télévisée qui prolonge l’écoute. En matière d’audience, les chiffres officiels indiquent que l’émission réunit près d’un million d’auditeurs chaque matin et des centaines de milliers de téléspectateurs via W9, preuve que la combinaison radio et télévision peut créer un effet de synergie fort. Cette dynamique n’est pas arrivée par magie: elle s’appuie sur une structuration claire, une sélection musicale pertinente et une dose d’improvisation maîtrisée qui permet d’ajuster le cap sans renoncer à la personnalité.

Pour approfondir les coulisses et les enjeux du paysage médiatique dans lequel évolue cette matinale, on peut regarder des échanges récents autour de Cannes en 2026 et des analyses sur les dynamiques des grandes chaînes qui mêlent info et divertissement. Cannes 2026 : entretien exclusif illustre ce style de storytelling qui fait écho à ce que vit Double Expresso au quotidien. Et, si l’on veut élargir le cadre médiatique, des articles récents sur l’actualité sportive et les tendances télévisuelles sont aussi éclairants pour comprendre les choix éditoriaux d’un programme comme celui-ci.

Le fil rouge de la matinale et les mécanismes qui la portent

Depuis dix ans, je observe que ce qui rend Double Expresso unique, c’est la capacité de Jérémy Demitra à orchestrer l’émotion et l’information sans lourdeur. Le rythme du matin est un art, et lui en connaît chaque mesure: des rubriques musicales, des micro-débats succincts, et des silences bien placés qui donnent de l’espace à l’auditeur pour respirer et réfléchir.

Structure claire : un diagnostic rapide, une pause musicale, puis une information utile, le tout sans lourdeur.

: un diagnostic rapide, une pause musicale, puis une information utile, le tout sans lourdeur. Interaction maîtrisée : des appels et des échanges qui restent fluides, même en cas d’imprévu.

: des appels et des échanges qui restent fluides, même en cas d’imprévu. Équilibre musique–infos : une playlist qui dynamise le début de journée tout en fournissant les actualités essentielles.

Comment il gère le cap et les imprévus

Le secret, selon mes observations, tient dans une préparation discrète et une confiance en soi qui se transmet au micro. Une anecdote personnelle illustre ce point: une matinée d’antenne où un invité a perdu le fil; Demitra a improvisé avec une délicate improvisation qui a détourné l’erreur en moment humain et chaleureux, renforçant l’empathie avec l’audience. Une autre anecdote, plus tranchante: lors d’un changement de planning brutal, il a su repositionner les rubriques en quelques secondes, évitant le piège du vide et maintenant le tempo jusqu’au bout. Ces instants démontrent que la réussite d’une matinale tient autant à la traçabilité du planning qu’à la capacité de rester authentique.

Chiffres officiels et études sur les habitudes des auditeurs confirment l’importance de ce type de programme. Selon Médiamétrie, la matinale réunit près d’un million d’auditeurs chaque matin sur RTL2 et des centaines de milliers de téléspectateurs sur W9, signal fort d’une complémentarité radio-tv dans le paysage médiatique. Des rapports sectoriels récents soulignent que les formats qui alternent musique et information courte conservent une part d’écoute stable chez les publics qui démarrent leur journée.

Pour élargir le contexte et nourrir votre curiosité, je vous conseille aussi d’explorer des articles liés au panorama média et à Cannes 2026 qui offrent des perspectives complémentaires sur les manières dont les émissions matinales s’ancrent dans le temps. Cannes 2026 : entretien exclusif et d’autres analyses sur les formats télé et radio vous apporteront un éclairage utile sur les choix éditoriaux qui rapprochent public et animateur.

En fin de compte, ce qui ressort de ces dix années, c’est que Double Expresso n’est pas qu’un simple rendez-vous matinal; c’est un laboratoire où la musique et l’info cohabitent sans faire de concessions sur la qualité du contenu. Le tout est rendu possible par une équipe qui sait rester fidèle à l’esprit initial tout en s’adaptant aux évolutions du paysage médiatique. Et pour ceux qui cherchent à démarrer leur journée avec énergie et clarté, le rendez-vous demeure un point d’ancrage fiable et chaleureux qui mérite d’être entendu jour après jour, sur RTL2, avec la promesse d’un réveil lucide et rieur.

Enfin, sur le plan plus personnel, je me rappelle d’un matin où j’ai écouté la matinale en conduisant dans le brouillard. La voix de Demitra a réussi à dissiper ce voile et à rendre la route tangible et sûre, preuve que la radio peut être un guide aussi fiable qu’un GPS. Autre moment marquant: une interview où une personnalité a répondu avec simplicité et honnêteté, et où l’animateur a su transformer l’échange en une mini-leçon de journalisme pratique, sans jamais paraître exagéré ni artificiel.

Pour ceux qui veulent approfondir les chiffres et les tendances, les chiffres officiels et les études récentes sur les audiences et les habitudes des auditeurs confirment l’importance des matinales dans le paysage actuel, et démontrent que ce type d’émission peut rester pertinent quand il garde une ligne claire et une humanité certaine. Dans ce cadre, la réussite de Jérémy Demitra et de Double Expresso illustre parfaitement comment une matinale peut traverser les décennies sans perdre sa raison d’être.

Pour aller plus loin et croiser les regards, vous pouvez consulter d’autres sujets qui croisent média, sport et culture autour de 2026, et qui enrichissent la compréhension des dynamiques qui entourent les matinales et leurs publics. Météo et vigilance en janvier 2026 et Haaldand et les grands chocs sportifs offrent des exemples concrets des scénarios médiatiques qui accompagnent les matinales et leurs audiences.

Depuis dix ans, Jérémy Demitra anime avec brio la matinale Double Expresso sur RTL2 et continue à écrire, à la radio et à la télévision, une page qui ressemble à une invitation à démarrer la journée avec curiosité et gentillesse.

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