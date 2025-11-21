Investir dans l’immobilier aux USA – Interview de Thibaut Guéant, co-fondateur de LandQuire

Quel a été votre parcours avant de rejoindre LandQuire ?

Avant LandQuire, j’ai passé plus de dix ans aux États-Unis dans l’investissement immobilier, où j’ai fondé et dirigé plusieurs sociétés spécialisées dans l’acquisition, la gestion et la revente de biens résidentiels.

J’y ai supervisé plus de 400 transactions et accompagné plus de 300 investisseurs francophones souhaitant se positionner sur le marché américain, ce qui m’a permis de développer une expertise complète : sourcing de terrains, structuration de projets, fiscalité US, compliance et accompagnement stratégique des investisseurs.

Mon associé, Romain Daniellou, apporte une dimension extrêmement complémentaire. Ancien footballeur professionnel, il a évolué dans un environnement où discipline, performance et rigueur sont au cœur du quotidien. Après sa carrière sportive, il s’est tourné vers l’entrepreneuriat avec une forte spécialisation dans l’optimisation des process, l’organisation opérationnelle, l’automatisation et le management d’équipes.

Il avait lui aussi réalisé plusieurs opérations foncières personnelles aux États-Unis avant la création de LandQuire.

La combinaison de nos deux profils : expertise terrain + structuration opérationnelle , constitue aujourd’hui l’ADN de LandQuire.

Quelle est l’histoire et la mission de LandQuire ?

LandQuire est née en 2021 d’un constat simple : le marché foncier américain offre des opportunités exceptionnelles, mais il reste complexe et difficilement accessible pour les investisseurs internationaux.

Nous avons donc créé une plateforme qui permet d’investir dans le foncier américain de manière simple, sécurisée, transparente et clé en main.

Notre cœur de métier consiste à :

identifier et acquérir des terrains décotés dans des zones à fort potentiel,

créer de la valeur via le travail réglementaire (permis, zoning, études techniques),

puis revendre ces terrains à des promoteurs et opérateurs immobiliers américains.

Notre mission est de démocratiser l’accès au foncier valorisé aux États-Unis, en permettant à nos investisseurs de participer à cette chaîne de valeur de manière structurée, encadrée et documentée.

Qu’est-ce qui différencie vos offres de celles de la concurrence ?

Quatre éléments majeurs nous différencient :

Un positionnement très en amont de la chaîne immobilière

Nous intervenons sur le foncier brut, avant toute construction. C’est là que les marges sont les plus élevées et que la création de valeur est la plus forte, à condition de maîtriser les aspects réglementaires et techniques. Peu d’acteurs sont réellement spécialisés et industrialisés sur ce segment.

Une transparence rarement atteinte

Nous mettons à disposition de nos investisseurs une data room complète pour chaque projet : documents juridiques, études de marché, analyses techniques, projections financières, rapports mensuels et trimestriels.

Notre principe est simple : aucune zone d’ombre.

Une utilisation avancée de la data et d’algorithmes propriétaires

Nous avons développé en interne des outils qui nous permettent de :

analyser des millions de données publiques et privées,

identifier les propriétaires de terrains dans des zones très ciblées,

scorer chaque foncier selon de nombreux indicateurs (croissance démographique, infrastructures, fiscalité locale, prix du logement, pression des promoteurs, etc.),

détecter en avance les zones à forte appréciation,

automatiser nos approches off-market de manière très précise.

Cela nous donne accès à des opportunités que le marché ne voit pas encore ou trop tard.

Un track record solide et reproductible

Depuis 2021, nous avons :

réalisé 201 acquisitions,

revendu 145 terrains,

servi un rendement annuel moyen d’environ 22 % à nos investisseurs,

levé plus de 30 M$ auprès de plus de 400 investisseurs.

Notre modèle n’est pas opportuniste : il est structuré, répété et optimisé.

Dans votre dernière étude, vous évoquez la “responsabilité sociale” de l’investisseur. Comment cela se traduit-il concrètement ?

Article traitant de l’étude : https://sixactualites.fr/immobilier/texas-quand-le-reve-americain-vire-au-cauchemar-immobilier/75156/



Pour nous, la responsabilité sociale signifie que l’investissement doit avoir un impact positif et concret sur les territoires.

Nous intervenons principalement au Texas et en Floride, deux États qui enregistrent :

une des plus fortes croissances démographiques des États-Unis,

une pénurie structurelle de logements,

une très forte demande en nouvelles zones résidentielles.

Concrètement, nos projets permettent de :

préparer des terrains pour accueillir de futurs quartiers résidentiels,

accompagner les municipalités dans leur développement urbain,

contribuer à l’augmentation de l’offre de logements là où la demande est la plus forte.

Investir chez LandQuire, ce n’est pas seulement rechercher de la performance : c’est aussi participer à la structuration de territoires en pleine expansion.

Comment voyez-vous la conjoncture actuelle et comment y répondez-vous ?

Contrairement à l’image parfois anxiogène véhiculée sur l’immobilier, la conjoncture actuelle est très favorable pour une société positionnée comme la nôtre.

Historiquement, le foncier est l’actif le plus résilient

Sur les 20 dernières années, le foncier américain s’est apprécié en moyenne de 9 à 11 % par an.

Même en période de crise ou de taux élevés, le terrain reste la base de tout développement immobilier, et donc l’actif le plus recherché par les promoteurs à moyen et long terme.

Notre modèle a prouvé sa robustesse dans différents contextes

Entre 2021 et aujourd’hui, malgré des hausses de taux marquées, nous avons :

maintenu nos acquisitions et nos reventes,

servi un rendement moyen d’environ 22 %,

et poursuivi notre croissance sans interruption.

Les périodes de marché plus tendues créent souvent davantage d’opportunités pour des acteurs disciplinés : moins de concurrence, des vendeurs plus ouverts à la négociation, et des prix d’entrée plus attractifs.

La baisse progressive des taux va agir comme un accélérateur

La détente attendue des taux d’intérêt devrait :

redynamiser l’activité des promoteurs,

renforcer la demande en terrains prêts à être développés,

raccourcir les délais de revente,

et attirer de nouveau des capitaux institutionnels.

Nous sommes donc aujourd’hui dans une phase optimale pour accumuler du foncier décoté et le revendre demain dans un environnement de marché plus porteur.

Une dynamique économique exceptionnelle dans nos zones

Le Texas et la Floride combinent :

forte croissance démographique,

attractivité économique et fiscale,

création d’emplois à grande échelle.

À cela s’ajoute un phénomène structurant : le développement massif des data centers, des infrastructures liées à l’intelligence artificielle et d’autres industries technologiques lourdes, notamment autour de certaines de nos zones d’investissement.

Ces projets mobilisent des centaines de milliards de dollars et renforcent la pression foncière locale, ce qui impacte directement la valeur des terrains environnants.

En résumé, nous sommes positionnés dans les régions où la demande foncière démographique, économique et technologique est parmi les plus fortes des États-Unis. Notre modèle est conçu pour tirer parti de cette dynamique, au bénéfice direct de nos investisseurs.

Quelle est votre vision pour l’avenir de LandQuire à moyen terme ?

À moyen terme, notre vision s’articule autour de trois axes :

Industrialiser notre modèle

Nous souhaitons augmenter progressivement le rythme de nos opérations pour atteindre un portfolio par mois à partir de 2026, tout en conservant notre niveau d’exigence sur la sélection des terrains et la qualité des projets.

Monter en gamme sur le plan réglementaire et institutionnel

Nous travaillons à l’obtention de licences et agréments, notamment la FINRA aux États-Unis, qui est l’organisme de régulation des acteurs financiers (équivalent de l’AMF côté investissement).

Cela nous permettra d’ouvrir nos véhicules d’investissement à des investisseurs institutionnels, family offices et fonds professionnels, en plus des investisseurs privés qui nous accompagnent déjà.

Devenir la plateforme de référence du foncier valorisé aux États-Unis

Notre objectif est de positionner LandQuire comme l’acteur de référence sur ce segment :

une plateforme spécialisée, avec un modèle éprouvé, une gouvernance solide, des outils technologiques avancés et une culture de transparence vis-à-vis des investisseurs.

Y a-t-il un message important que vous souhaitez faire passer ?

Oui : nous sommes convaincus que le foncier, lorsqu’il est travaillé avec méthode, rigueur et transparence, est l’une des plus belles classes d’actifs pour créer de la valeur à long terme.

Chez LandQuire, nous construisons un modèle :

performant,

sécurisé,

documenté,

Nous ne cherchons pas à faire des “coups”, mais à bâtir une plateforme durable, au service d’investisseurs qui souhaitent s’exposer intelligemment au marché américain, avec une approche professionnelle et alignée avec les grandes tendances des prochaines décennies.

Autres articles qui pourraient vous intéresser