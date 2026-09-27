Sofia Essaïdi bouleversée : « La douleur de devoir le quitter »

Sofia Essaïdi parle d’une séparation que beaucoup de jeunes parents redoutent : devoir quitter son bébé pour reprendre le travail. Lors du tournage d’Intraçables, en 2024, l’actrice a vécu cette première absence comme un bouleversement, entre émotion, douleur et questionnement sur sa place de mère et d’artiste. Ce départ n’a rien d’un simple changement d’emploi du temps : il touche à la relation avec son enfant et aux adieux du matin, même lorsque l’absence est temporaire.

Je vois dans ce témoignage autre chose qu’une confidence intime. Il met en lumière une tension familière, mais rarement racontée sans détour : comment poursuivre une carrière quand la vie familiale réclame toute notre attention ? L’expérience de Sofia Essaïdi résonne aussi avec son engagement dans Au sein des autres, une fiction consacrée au cancer, et avec la douleur liée à la perte de sa mère qu’elle a évoquée publiquement. Ces épisodes sont distincts, mais ils éclairent une même sensibilité aux liens et à la fragilité. Voici ce que l’on sait de ce départ, et pourquoi il a tant marqué l’actrice.

Sofia Essaïdi face à la séparation pendant le tournage

En 2024, Sofia Essaïdi a dû laisser son bébé pour la première fois afin de tourner Intraçables. Elle a décrit cette expérience comme un moment difficile, où les repères de la maman et ceux de l’actrice semblaient se heurter. La séparation était temporaire, mais cela ne la rendait pas plus facile à vivre.

Ce récit ne prétend pas résumer l’expérience de tous les parents. Il rappelle plutôt une réalité concrète : reprendre le travail peut s’accompagner d’une tristesse inattendue, même lorsque le choix professionnel est désiré. Je retiens surtout cette tension entre deux attachements, qui ne s’annulent pas et ne se règlent pas d’un simple coup de baguette magique.

Repère Élément connu Ce que cela éclaire Projet concerné Intraçables Le tournage a impliqué une première séparation d’avec son bébé. Période 2024 Cette expérience s’inscrit dans une étape récente de sa vie de mère et d’actrice. Question centrale Concilier maternité et métier Le retour au travail peut faire naître des émotions contradictoires. Autre fiction marquante Au sein des autres Un rôle lié au cancer, récompensé au Festival de la Fiction de La Rochelle.

Une émotion qui ne se réduit pas à des adieux

Le mot « quitter » peut sembler définitif, alors qu’il s’agit ici d’une absence liée au travail. Pourtant, pour un parent qui se sépare de son enfant pour la première fois, quelques heures peuvent prendre une dimension particulière. Le quotidien professionnel continue, mais l’esprit revient souvent à la maison.

Je pense à cette scène ordinaire : un sac préparé la veille, un dernier regard avant de partir, puis la nécessité de se concentrer sur une journée de travail. Rien de spectaculaire, et c’est précisément ce qui la rend parlante. La difficulté n’est pas forcément de choisir entre l’enfant et le métier, mais de trouver une place vivable pour les deux.

La maternité et le travail : des repères concrets

Le témoignage de l’actrice prend place dans un cadre où les congés parentaux sont définis par la loi, mais où les réalités professionnelles varient beaucoup. En France, pour une naissance simple, le congé maternité dure en principe 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant, avec une période avant la naissance et une autre après. Ce chiffre donne un repère officiel ; il ne dit pas, à lui seul, comment se déroule le retour au travail dans un métier soumis aux tournages et à leurs calendriers.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est, pour une naissance simple, de 25 jours calendaires, auxquels s’ajoutent les 3 jours de congé de naissance. Une partie de ce congé est obligatoire. Ces durées montrent que les deux parents disposent de droits distincts, tandis que l’organisation concrète de la garde et des déplacements reste un enjeu quotidien. C’est souvent là que se joue la différence entre une reprise théorique et un retour réellement soutenable.

Deux identités qui cherchent leur équilibre

Sofia Essaïdi a décrit la difficulté de trouver sa place entre la mère et l’artiste. Cette formule touche juste, car elle ne présente pas la maternité comme un obstacle à la carrière, ni le travail comme une échappatoire. Elle expose plutôt le tiraillement qui peut accompagner une journée loin de son bébé.

Dans un métier où les horaires et les lieux de tournage changent, l’anticipation compte beaucoup. Pour un parent confronté à une reprise similaire, quelques points peuvent aider à rendre le départ moins abrupt :

Clarifier les horaires dès que le planning est connu, afin d’organiser la garde sans attendre la dernière minute.

dès que le planning est connu, afin d’organiser la garde sans attendre la dernière minute. Prévoir un relais fiable pour les imprévus, car un tournage ou une réunion déborde parfois.

pour les imprévus, car un tournage ou une réunion déborde parfois. Garder un lien simple pendant la journée, si cela apaise le parent et respecte le rythme de l’enfant.

pendant la journée, si cela apaise le parent et respecte le rythme de l’enfant. Ne pas juger ses émotions : la tristesse au moment de partir ne signifie pas que la décision professionnelle est mauvaise.

Ces gestes ne font pas disparaître la séparation. Ils peuvent néanmoins transformer un départ subi en organisation plus rassurante, et c’est déjà une différence importante.

Au-delà du départ, des rôles marqués par la douleur

La carrière de Sofia Essaïdi comporte aussi des rôles qui abordent des sujets lourds. Dans Au sein des autres, elle incarne un personnage confronté au cancer. Lors de la remise d’un prix d’interprétation au Festival de la Fiction de La Rochelle, elle a expliqué que la maladie avait une résonance personnelle, puisqu’elle a perdu sa mère d’un cancer.

Je distingue ces deux récits plutôt que de les confondre : la séparation d’avec son bébé pendant un tournage n’est pas le deuil de sa mère. Mais tous deux montrent combien l’expérience vécue peut donner une densité particulière à un rôle ou à une prise de parole. Le prix reçu pour cette fiction a ainsi dépassé la seule reconnaissance du jeu : il a accompagné un témoignage profondément personnel.

Une anecdote permet de comprendre la portée de ce moment : sur scène, l’actrice n’a pas seulement parlé de son personnage, elle a relié la fiction à une perte qui l’avait marquée. Dans un autre registre, sa confidence sur le tournage d’Intraçables montre un détail moins cérémoniel, celui d’une mère qui doit partir travailler pour la première fois sans son bébé. Ces deux scènes racontent des émotions différentes, mais elles rappellent que l’intime affleure parfois là où on ne l’attend pas.

Pourquoi sa confidence trouve un écho

La parole de Sofia Essaïdi touche parce qu’elle ne transforme pas la difficulté en leçon toute faite. Elle ne prétend pas que chaque parent doit ressentir la même chose, ni que l’ambition professionnelle efface le manque. Elle décrit un instant de vulnérabilité, avec ses hésitations et ses contradictions.

Au fond, les adieux du matin ne disent pas tout d’une relation. Ils signalent plutôt une étape, parfois inconfortable, dans un équilibre qui se construit avec le temps. C’est ce regard nuancé qui rend son témoignage utile : il permet de parler du travail, de la maternité et de la douleur sans opposer ces dimensions.

Questions fréquentes sur Sofia Essaïdi et la séparation

Pourquoi Sofia Essaïdi a-t-elle évoqué une séparation douloureuse ?

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Lors du tournage d’Intraçables en 2024, elle a dû quitter son bébé pour la première fois afin de travailler. Elle a décrit la difficulté de concilier ses rôles de mère et d’actrice.

Quel projet était associé à cette première séparation ?

Il s’agissait du tournage d’Intraçables. Cette expérience est distincte de son rôle dans Au sein des autres, fiction consacrée au cancer.

Pourquoi le rôle de Sofia Essaïdi dans Au sein des autres l’a-t-il bouleversée ?

Le sujet de la maladie faisait écho à son histoire personnelle : elle a parlé de la perte de sa mère, décédée d’un cancer, en évoquant l’importance de cette fiction.

Combien de temps dure le congé maternité pour une première naissance en France ?

Pour une naissance simple, le congé maternité légal est en principe de 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant. La situation individuelle peut dépendre de circonstances particulières.

À travers la séparation, les adieux et la douleur du départ, Sofia Essaïdi met des mots sur une émotion familière : aimer son enfant, poursuivre son métier et chercher sa place sans nier le bouleversement.

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