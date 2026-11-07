Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 : combien d’heures faut-il pour terminer l’aventure ?

Combien d’heures faut-il prévoir pour Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ? La réponse dépend surtout de votre rythme : comptez environ 25 à 30 heures pour suivre l’aventure principale, et davantage si vous prenez le temps de fouiller chaque recoin d’Hyrule. Pour une première partie, les énigmes, les détours et les donjons de Zelda peuvent facilement faire grimper le temps de jeu.

Les estimations disponibles situent une partie attentive autour de 30 à 40 heures, tandis qu’un parcours plus direct se rapproche d’une trentaine d’heures. Il n’existe pas de durée officielle valable pour tout le monde : un joueur qui connaît déjà les étapes clés ne progressera pas comme quelqu’un qui découvre le jeu. Je préfère donc donner des repères par type de partie plutôt qu’un chiffre unique, aussi précis qu’une vieille carte dessinée à la hâte.

Durée de vie de Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2

Type de partie Temps de jeu estimé Ce que cela comprend Parcours direct Environ 25 à 30 heures La quête principale, avec peu de détours Première découverte Environ 30 à 40 heures Exploration, énigmes et pauses pour chercher son chemin Partie très complète Autour de 40 heures, parfois davantage Quêtes annexes, objets à récupérer et exploration approfondie

Ces chiffres sont des estimations de joueurs et de rédacteurs, pas une mesure officielle. Certaines évaluations placent une partie menée efficacement près de 27 heures, tandis que les parcours plus complets dépassent les 30 heures. La différence vient surtout des objets facultatifs et du temps passé à résoudre les énigmes sans aide.

Combien d’heures pour terminer le jeu en ligne droite ?

Pour atteindre la fin sans chercher à tout collectionner, prévoyez environ 25 à 30 heures. Ce rythme suppose que vous avanciez régulièrement dans l’aventure principale et que vous ne passiez pas une soirée entière à explorer chaque sentier.

Je conseille toutefois de garder une marge si vous découvrez le jeu. Les donjons demandent parfois de tester plusieurs pistes, et une énigme qui paraît évidente après coup peut immobiliser un joueur bien plus longtemps qu’un combat de boss.

Ce qui fait varier le temps de jeu

La durée de vie ne dépend pas seulement de la vitesse à laquelle vous traversez les zones. L’exploration d’Hyrule, les objets à retrouver et les détours vers les activités annexes ajoutent des heures, surtout lors d’une première partie.

Votre connaissance du jeu : les habitués reconnaissent plus vite les étapes importantes et les solutions d’énigmes.

les habitués reconnaissent plus vite les étapes importantes et les solutions d’énigmes. Votre façon d’explorer : inspecter les chemins secondaires et parler aux personnages rallonge la partie, mais donne aussi plus de relief au voyage.

inspecter les chemins secondaires et parler aux personnages rallonge la partie, mais donne aussi plus de relief au voyage. Votre objectif : terminer la quête principale est plus rapide que viser une partie presque complète.

terminer la quête principale est plus rapide que viser une partie presque complète. Vos pauses : reprendre une session après plusieurs jours peut conduire à revisiter des lieux pour retrouver le fil de l’aventure.

J’imagine facilement Camille, qui connaît déjà l’histoire, terminer les donjons sans trop s’attarder. À l’inverse, lors d’une première découverte, elle pourrait passer une heure à chercher un passage caché, puis se rendre compte qu’il se trouvait juste derrière elle. Ce détour n’est pas du temps perdu : c’est précisément le plaisir d’un jeu qui récompense la curiosité.

La quête principale et les donjons de Zelda

La quête principale constitue le cœur de l’expérience et concentre l’essentiel des étapes à franchir. Les donjons de Zelda alternent combats, mécanismes et énigmes : leur durée varie selon que vous repérez rapidement les indices ou que vous préférez tout examiner vous-même.

Dans mon estimation, il vaut mieux prévoir une session supplémentaire plutôt que de vouloir finir un donjon à toute vitesse avant de poser la manette. Un joueur qui reprend plus tard avec l’esprit frais peut résoudre en quelques minutes ce qui semblait bloqué la veille.

Une partie complète prend-elle beaucoup plus longtemps ?

Oui, mais l’écart dépend de ce que vous appelez « complet ». Ajouter quelques quêtes secondaires et objets à la progression peut porter la partie vers 30 à 40 heures ; chercher à tout récupérer peut demander davantage, autour de 40 heures ou plus selon votre méthode.

Les estimations publiées ne mesurent pas toutes la même chose : certaines chronomètrent une fin de jeu avec une sélection d’activités annexes, d’autres une exploration très poussée. C’est pourquoi un chiffre proche de 27 heures peut coexister avec des évaluations plus élevées, sans qu’il y ait nécessairement contradiction.

Je pense à une autre situation familière : un joueur lance une session pour avancer dans l’histoire, puis se laisse happer par une série de détours. Une heure plus tard, il a exploré une nouvelle zone sans avoir fait progresser la quête principale. Sur une partie complète, ces moments comptent autant que les objectifs cochés.

Combien de soirées prévoir sur Nintendo Switch 2 ?

Avec deux heures de jeu par session, une partie de 25 à 30 heures représente environ 13 à 15 soirées. Pour une découverte plus tranquille de 30 à 40 heures, comptez plutôt 15 à 20 sessions, sans inclure les interruptions ni les longues pauses.

Le meilleur repère reste votre propre façon de jouer : foncer vers la fin réduit le temps de jeu, tandis que l’exploration d’Hyrule l’allonge naturellement. Pour Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, prévoyez environ 25 à 30 heures pour l’aventure principale, et jusqu’à 40 heures ou davantage si vous voulez en explorer presque chaque recoin.

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