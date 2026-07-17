Climatisation en Europe : la France signe la plus forte progression de la demande, avec un intérêt presque multiplié par trois

Une nouvelle enquête menée par Atolls, premier réseau mondial de communautés shopping, décrypte la façon dont les foyers français, allemands, britanniques et espagnols ont réagi aux chaleurs exceptionnelles du mois dernier. En s’appuyant sur cinq années de données collectées auprès de ses principales communautés, l’étude révèle que les épisodes caniculaires redessinent en profondeur le marché européen de la climatisation : l’engouement des consommateurs s’envole, les tarifs grimpent et les promotions cessent d’être le principal déclencheur d’achat.

Les épisodes de canicule pèsent chaque année davantage sur le quotidien des Européens, et modifient en profondeur leurs réflexes d’achat. Pour objectiver ce phénomène, Atolls a passé au crible cinq ans d’activité sur ses communautés phares — Dealabs (France), mydealz (Allemagne), Hotukdeals (Royaume-Uni) et Chollometro (Espagne) — en croisant recherches, consultations, publications de bons plans, tarifs et niveaux de remise sur les appareils de climatisation avec les pics de température relevés dans chaque pays.

Les résultats montrent que la canicule de juin 2026 a rebattu les cartes après cinq années de comportements d’achat globalement constants. Si les quatre marchés affichent tous une flambée de l’intérêt pour la climatisation, chacun y répond à sa manière. La France se distingue par le bond le plus spectaculaire de l’engagement consommateur, l’Allemagne par l’explosion du nombre de bons plans publiés, le Royaume-Uni par l’essor fulgurant des solutions de climatisation à poser soi-même, quand l’Espagne confirme son statut de marché mature, déjà rompu aux fortes chaleurs.

La France en tête du classement européen de l’intérêt pour la climatisation

Sur les quatre pays étudiés, c’est la France qui affiche la plus forte progression de l’engagement autour des contenus dédiés à la climatisation. En 2026, les consultations de ce type de contenu ont atteint un niveau 2,7 fois supérieur à celui de la meilleure année pleine précédemment enregistrée — la plus forte hausse des quatre marchés observés.

Cette ruée s’est aussi traduite concrètement dans l’activité de Dealabs. Sur le premier semestre 2026, la communauté a recensé 338 bons plans climatisation, contre 118 sur la même période en 2025 : une progression de 186 %. Le sommet a été atteint en juin, mois pendant lequel Dealabs a publié 3,5 fois plus de bons plans climatisation que lors de n’importe quel mois de juin des cinq années précédentes.

L’étude relève également une bascule nette dans la nature des produits partagés. Les climatiseurs split fixes, jusque-là marginaux sur Dealabs, sont passés de trois à quatre offres par an à environ 60 offres sur le seul premier semestre 2026 — révélateur d’un appétit grandissant pour des solutions de rafraîchissement pérennes.

Allemagne : le dernier réfractaire européen à la climatisation commence à plier

Historiquement l’un des marchés européens les plus réfractaires à la climatisation, l’Allemagne enregistre pourtant une envolée inédite de l’intérêt pour ce type de contenu. En 2026, les consultations ont dépassé de 1,9 fois le volume de sa meilleure année pleine antérieure.

L’activité commerciale a progressé plus vite encore. Sur le premier semestre 2026, mydealz a publié 189 bons plans climatisation, contre 58 un an plus tôt, soit une hausse de 226 % — la plus forte progression du volume d’offres parmi les quatre marchés étudiés.

Fait marquant relevé par l’étude : le seul mois de juin 2026 a généré autant de bons plans climatisation que l’Allemagne n’en enregistrait habituellement sur une année complète, preuve de la vitesse à laquelle le marché se transforme.

La typologie des produits a elle aussi profondément évolué. Le Midea PortaSplit, climatiseur split pensé pour les locataires et ne nécessitant aucune pose professionnelle, représentait environ 10 % des offres publiées en 2023 ; il en pèse désormais 45 % sur le premier semestre 2026. Dans le même temps, le prix médian des offres est passé de 339 € à 577 €, tandis que la remise médiane a chuté de 20 % à 13 %. Plus de 56 % des offres publiées dépassaient les 500 €, signe d’une demande qui se porte de plus en plus vers des produits haut de gamme.

Au Royaume-Uni, la canicule dope le boom du climatiseur « DIY »

Outre-Manche, les consultations de contenus liés à la climatisation ont atteint un niveau inédit, supérieur à celui de n’importe quelle année pleine précédente.

Le changement le plus frappant touche la nature des produits recherchés. Les climatiseurs pensés pour une installation sans professionnel sont passés de 4 % à 34 % de l’ensemble des offres publiées sur le premier semestre 2026. Sur cette même période, le nombre d’offres est passé de 85 à 128 (+51 %), tandis que le prix médian a bondi de 191 € à 429 € — la plus forte hausse relative de prix parmi les quatre marchés.

L’étude pointe aussi une singularité britannique : bien que davantage d’offres aient été publiées en mai qu’en juin, l’engagement des consommateurs, mesuré par les consultations, a culminé en juin, en phase avec le pic des températures.

L’Espagne, illustration d’un marché arrivé à maturité

C’est en Espagne que la progression de l’intérêt consommateur reste la plus contenue. Il s’agit d’ailleurs du seul marché où les consultations de contenus liés à la climatisation n’ont pas dépassé leur niveau de 2025 — signe de la stabilité d’un marché où l’équipement est déjà largement répandu.

Sur le premier semestre 2026, Chollometro a publié 128 bons plans climatisation, contre 61 l’année précédente, soit une croissance de 110 % : moins que la France (+186 %) et l’Allemagne (+226 %), mais davantage que le Royaume-Uni (+51 %).

Les climatiseurs split fixes représentaient 54 % de l’ensemble des offres, confirmant leur statut de catégorie reine en Espagne. À la différence de la France et de l’Allemagne, prix et remises y sont restés globalement stables : le prix médian est passé de 252 € à 336 €, et la remise médiane a même légèrement progressé, de 14 % à 18 %. Une situation qui illustre, selon l’étude, la maturité du marché espagnol, où la climatisation fait partie de l’équipement standard des foyers depuis longtemps, avec une demande qui reste stable même en cas de chaleur extrême.

Quand la demande dépasse l’offre, les promotions s’évaporent

Au-delà des disparités nationales, l’étude met au jour une dynamique commune à l’ensemble du marché européen de la climatisation.

Sur les cinq dernières années, volume d’offres publiées et niveau de remise avaient évolué de façon largement déconnectée. La canicule de juin 2026 a rebattu cet équilibre. En France, la remise médiane est tombée de 20 % à 4 %, et 49 % des offres publiées ne proposaient plus aucune réduction. Dans le même temps, le prix médian est passé de 252 € à 357 €. L’Allemagne suit une trajectoire comparable : remise médiane de 20 % à 13 %, prix médian de 339 € à 577 €, le tout couplé à la plus forte progression du nombre d’offres parmi les quatre marchés.

L’Espagne, à l’inverse, est restée globalement stable : la remise médiane a même légèrement augmenté (de 14 % à 18 %), et la hausse des prix y est restée bien plus modérée qu’en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Globalement, ces résultats suggèrent que lors des pics de chaleur extrême, la montée de la demande s’accompagne d’un recul des promotions et d’une hausse des tarifs, particulièrement sur les marchés où l’intérêt des consommateurs progresse le plus vite. Autrement dit, les chiffres confirment une tendance qui s’installe peu à peu en Europe : face à la chaleur, les consommateurs sont de plus en plus prêts à acheter sans attendre de rabais. Si les canicules se multiplient, ce réflexe pourrait bien devenir la norme.

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