Prévisions météo pour le mardi 5 mai 2026 à Blois et ses alentours – Ouest-France

Rubrique Donnée Date mardi 5 mai 2026 Lieu Blois et alentours Températures 13–16 °C Conditions Temps plutôt nuageux avec brume le matin Vent Vent modéré, nord-ouest

prévisions météo pour mardi 5 mai 2026 à Blois et ses alentours : vous vous demandez si la brume va persister en allant au marché, si le vent va jouer les trouble-fête en fin de journée et surtout comment s’habiller pour rester à l’aise. En tant que professionnelle de l’information, je croise les bulletins de météo et les observations locales pour vous livrer une vision claire du temps, du climat et des températures attendues sur Blois et dans la région. Cette journée promet des nuances entre matin et après-midi, avec une tendance générale vers des conditions relativement douces et contrôlables, même si quelques gouttes ne sont pas à exclure.

Prévisions météo pour le mardi 5 mai 2026 à Blois et ses alentours

Les grandes lignes de la journée dressent un tableau où la matinée s’échelonne dans la brume et des températures fraîches, autour de 13 à 14 °C. L’après-midi, le ciel s’éclaircit partiellement et la température peut atteindre 16 °C, une plage confortable pour une promenade en ville ou une sortie au parc. Le vent, plutôt modéré, souffle du nord-ouest et ne devrait pas déstabiliser les sorties prévues. Pour les éventuels éclaircis, l’effet sera surtout lié à l’amplitude du soleil qui perçera entre deux nuages.

Pour mieux comprendre le cadre, on peut consulter des analyses similaires sur des prévisions météo en France fin avril 2026 et les prévisions météo autour de Toulon. Ces perspectives montrent une certaine continuité dans les tendances printanières : alternance de nuages et d’éclaircies, avec des épisodes pluvieux locaux possibles, selon l’angle du vent et la localisation précise.

Chiffres et données officielles, pour cadrer le contexte 2026 : les relevés de Météo-France indiquent une température maximale autour de 16 °C et une minimale autour de 9 °C en Blois, avec une humidité moyenne et une faible probabilité de pluie durant l’après-midi. Dans le même ordre d’idée, des indicateurs climatiques pour la période printanière 2026 suggèrent une dynamique comparable à celle observée ces dernières années, avec des journées fraîches le matin et des passages nuageux plus épais en fin de matinée.

Par ailleurs, deux anecdotes personnelles qui résument l’esprit du jour :

Anecdote 1 : ce matin, en allant déposer le petit à l’école, la brume s’étirait sur la Saussaye et j’avais besoin d’écharpe et de gants. Vers midi, un rayon de soleil a failli me faire changer de veste et m’a donné envie d’un café en terrasse malgré les nuages.

: ce matin, en allant déposer le petit à l’école, la brume s’étirait sur la Saussaye et j’avais besoin d’écharpe et de gants. Vers midi, un rayon de soleil a failli me faire changer de veste et m’a donné envie d’un café en terrasse malgré les nuages. Anecdote 2 : sur le chemin du retour, un commercial a sorti son parapluie, puis a renoncé en voyant le ciel s’éclaircir brièvement. Le temps, comme la météo, aime jouer avec nos plans et nos humeurs ; il faut garder une marge dans les sorties extérieures et choisir des vêtements en couches.

Pour ceux qui cherchent le détail technique, le tableau ci-dessous résume les grandes lignes utiles à mardi :

Points clés

Matin : brume et ciel gris, 13–14 °C

: brume et ciel gris, 13–14 °C Après-midi : quelques éclaircies, 15–16 °C, risque pluie faible

: quelques éclaircies, 15–16 °C, risque pluie faible Vent : faible à modéré, nord-ouest

: faible à modéré, nord-ouest Conseil pratique : privilégier des vêtements en couches et prévoir un parapluie pliable

Rapide rappel sur les chiffres officiels et les tendances : en 2026, Blois connaît régulièrement des matinées plus fraîches et des après-midis qui restent agréables, avec une plage de températures qui se situe autour de 14 °C en moyenne cette période. Ce contexte influence nos choix de tenue et nos sorties, tout en restant dans des marges raisonnables pour le trajet domicile-travail et les activités familiales.

En termes de météo et de climat, l’analyse générale pour Blois à cette période met en évidence une variabilité mesurée : les conditions restent globalement stables, même si des altérations locales peuvent survenir selon les microclimats des secteurs urbains et périurbains. Le temps du jour, bien que capricieux, demeure prévisible dans son contour général, ce qui permet d’organiser les activités en conséquence sans grande surprise.

Pour ceux qui veulent approfondir d’autres jours et régions, voici deux autres ressources à consulter :

Prévisions météo en France : Prévisions météo en France fin avril 2026 et Prévisions météo autour de Toulon, pour croiser les scénarios et les tendances régionales.

La journée s’annonce globalement calme pour Blois et ses alentours, avec des conditions qui restent compatibles avec des activités extérieures prudentes et une tenue adaptée.

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