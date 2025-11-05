Jacob Elordi incarne l’élégance dans la nouvelle campagne de Bottega Veneta, et cette phrase résume à elle seule l’objectif de la marque : proposer une présence calme et puissante à la fois, dans un monde où la mode cherche encore à raconter une histoire plutôt qu’un simple look. J’observe cette campagne comme un journaliste spécialisé qui note les détails: le choix des matières, la lumière, la gestuelle du visage et le rythme des plans. En 2025, l’élégance n’est plus seulement une question de tissu, mais de narration et de posture. Ce que je retiens, c’est que la sobriété ici n’est pas de l’épure sterile; elle devient un langage. Dans ce récit, Elordi occupe une place centrale sans surjouer, ce qui crée un espace pour que la respectabilité du vêtement parle d’elle-même.

Aspect Détails Photographe Duane Michals Lieu New York, décors minimalistes et luxueux Palette Neutres, noir et reflets nacrés Support Campagne filmée et série de portraits

Le cadre visuel et le message de la campagne

La campagne mise sur un cadre dépouillé, où la lumière épouse les contours et les gestes. On ressent l’idée que le luxe s’exprime par la retenue autant que par l’exécution technique. Cette approche rappelle d’autres maisons qui soignent l’alliance entre passé et modernité, comme Saint Laurent ou Dior Homme, sans pour autant sombrer dans le romantisme suranné. Je note aussi la présence d’éléments d’artisanat propres à Bottega Veneta, avec une attention quasi sculpturale pour les textures et les coutures invisibles. Dans ce paysage, d’autres maisons de référence—Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy, Hermès, Lanvin, Celine et Maison Margiela—constituent une grille de comparaison utile pour évaluer l’écart entre le classicisme assumé et l’audace contemporaine.

Éléments clés du style et de la narration visuelle

Dans cette section, je détaille les choix qui font sens pour une campagne qui veut durer. Rigueur du vestiaire, subtilité des mouvements et sens du détail se lisent comme une partition. Voici les points qui me semblent déterminants :

Équilibre entre étoffes et peau

Couleurs et lumière

Gestes mesurés

La vidéo ouvre un éclairage sur la façon dont les plans successifs construisent une continuité narrative, plutôt qu’un simple catalogue d’outfits. Une autre vidéo apporte une perspective complémentaire sur l’esthétique de la maison et la manière dont elle orchestre le mouvement dans ses campagnes.

Influences et place dans le paysage du luxe

Ce que montre la collaboration avec Jacob Elordi, c’est une continuité de l’élégance moderne. En parallèle, les maisons de sport-luxe ou de couture haut de gamme évoquent des tendances similaires, tout en cherchant chacune une voix distinctive. À l’échelle du prêt-à-porter masculin, des noms comme Louis Vuitton ou Balenciaga servent de repères stylistiques, tout comme Hermès ou Celine pour l’exigence des matières et la sobriété formelle. Dans ce cadre, Bottega Veneta se distingue par une introspection qui privilégie l’individualité plutôt que l’emphase spectaculaire. Pour les lecteurs qui suivent les évolutions du secteur, ce positionnement mérite d’être comparé à des campagnes similaires chez Saint Laurent ou Dior Homme, où l’aura de la star est tempérée par une écriture visuelle précise et éloquente.

Pour en savoir plus sur les coulisses du projet

Le langage visuel et le casting ne suffisent pas à tout dire. J’aime comparer les campagnes pour voir comment elles se différencient dans l’esprit du public. En parlant des maisons qui inspirent la scène, on voit des parallèles avec Saint Laurent et Dior Homme, mais aussi des accents empruntés à Louis Vuitton ou Balenciaga selon les segments. Des influences plus discrètes viennent de Givenchy, Hermès, Lanvin, Celine et Maison Margiela, qui alimentent une conversation plus large sur l’élégance intemporelle et son adaptation à 2025.

En pratique, la campagne invite le spectateur à réfléchir sur l’idée que le vrai luxe se vit dans la durée, pas seulement dans le moment présent. Restez attentifs à la façon dont les marques nouent l’héritage et l’innovation dans leurs futures campagnes, car c’est là que s’écrit le vrai récit de l’élégance moderne. Jacob Elordi incarne l’élégance dans la nouvelle campagne de Bottega Veneta, et ce mot d’ordre résonne peut-être comme le fil rouge des seasons à venir.

FAQ

Quel est le message principal de la campagne ?

La campagne met l’accent sur une élégance contenue, une narration réfléchie et un artisanat visible dans des choix de matière et de coupe, plutôt que sur un déploiement visuel spectaculaire.

Qui est le photographe associé à cette campagne ?

Le travail photographique est signé par Duane Michals, qui apporte une approche narrative en noir et blanc et des compositions minimalistes.

Comment cette campagne se situe-t-elle par rapport à d’autres maisons de luxe ?

Elle privilégie la sobriété du cadre et la gestuelle mesurée, tout en s’inscrivant dans une conversation plus large avec des maisons comme Saint Laurent, Dior Homme, Louis Vuitton et Balenciaga sur l’élégance contemporaine.

Où trouver plus d’analyses sur les tendances du luxe en 2025 ?

Consultez des articles spécialisés et des dossiers qui croisent mode, culture et économie, notamment sur les sites indiqués dans le texte.

