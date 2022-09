Offrir un collier à sa femme est une manière de lui montrer l’affection qu’on lui porte. C’est un cadeau très apprécié de la gent féminine. Mais, arrivé chez le joaillier, l’on vous présente tellement de colliers différents, que vous ne savez plus lequel choisir. Nous vous présentons ici trois types de colliers que vous pourrez offrir à votre seconde moitié.

Le collier menotte en argent

Le collier menotte est composé d’une chaîne discrète et de deux têtes de clés qui s’entremêlent, tout comme vos deux existences à votre épouse et vous. Les bijoux en argent sont symboles de solidité. Offrir ce bijou à votre épouse est une façon de symboliser la solidité de votre relation et signifie que vous vous impliquez dans la relation que vous vivez avec votre dulcinée.

Les menottes renferment des sentiments, mais symbolisent également un esprit libre et qui n’est pas enfermé par les préjugés. Le collier menotte apportera une touche d’originalité. Il se porte sur toutes sortes de vêtements.

Le collier menotte ras-de-cou

Aujourd’hui, on observe le retour de la mode des années 90, avec chez beaucoup de stars féminines, le port de colliers ras-de-cou. Grande tendance du siècle, ce type de collier convient parfaitement aux femmes aux cous longs et fins. Si votre femme possède un long et fin cou, n’hésitez donc pas à lui offrir ce collier qui viendra la sublimer.

Le collier menotte au ras du cou fera ressortir avec élégance le côté glamour et la personnalité farouche de votre épouse. Le collier menotte ras-du-cou peut se porter avec toutes sortes de tenues. Pour un style décontracté, il suffit de l’arborer sur un tee-shirt, une chemise ou une robe. Votre épouse pourra également le porter avec des vêtements simples, mais élégants, pour un style casual chic. Il est à noter que le collier menotte ras-du-cou peut être serti de pierres précieuses ou de gemmes.

Le collier en or serti de gemmes et de pierres précieuses

Bien que traditionnel, le collier en or reste un incontournable que l’on peut se permettre quand on a de l’argent. L’or est symbole de puissance et de pouvoir. Un collier en or peut se porter tel quel, mais les pierres précieuses et les gemmes lui apportent encore plus de personnalité.

C’est à vous de vous renseigner sur la signification de ces pierres, afin de savoir celles qui conviennent le mieux à votre épouse. Vous pouvez aussi choisir ces pierres en fonction du message que vous souhaitez transmettre à votre bien-aimée.